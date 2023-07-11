Bulut sağlayıcısı Serverspace Türkiye'de yerel bir ofis açıyor

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Uluslararası bulut hizmeti sağlayıcısı Serverspace, Türkiye'de yerel bir ofis açıyor. Şirket, güvenilir bir sanal altyapı sağlayıcısı olarak dünya çapında itibar kazanmış ve şu anda 120.000'den fazla müşteriye sahiptir. Artık Serverspace, yerel platformunu Türk sağlayıcılarla aynı seviyede geliştirecektir.

“Türkiye'de bulut bilişimi günümüzde güçlü bir şekilde büyümektedir ve bölgesel pazarda büyük bir potansiyele sahiptir. Serverspace, müşteri odaklı bir politika izleyerek, donanımları doğrudan Türkiye'deki bir veri merkezinde konumlandırarak ve yüksek performanslı donanımlar kullanarak Türkiye'nin en iyi bulut markalarından biri olmayı hedefliyor” – Serverspace proje Başkanı, Svetlana Sharapova.

Serverspace, sanal bir altyapı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm hizmetleri sunar. Sağlayıcı, kullanıcılarına harika ve yenilikçi projeler oluşturma imkanı veriyor ve herkes için son derece güvenilir, basit ve uygun maliyetli bir bulut altyapısı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sağlayıcının kendi geliştirdiği kontrol panelinde, kullanıcılar bir sanal sunucunun işletim sistemini, RAM'i, CPU'yu, SSD'yi ve bant genişliğini seçebilir ve bunu yenilikçi hiper bütünleşik vStack sanallaştırma platformu tarafından desteklenen bulutta dağıtabilir.

"Bulut hizmetlerimizi Türkiye pazarına getirmekten heyecan duyuyoruz" dedi Türkiye ofisi Satış Direktörü Anna Borisova. "Türkiye dinamik ve hızla büyüyen bir ekonomiye sahiptir, üretim ve perakende sektörleri büyüyor, online hizmetler ve e-ticaret hızla gelişiyor, kullanıcılar günlük alışverişlerini farklı pazarlarda yapıyor, bir uygulama ile taksi veya yemek sipariş ediyor. İşletmelerin müşterilerine sürekli hizmet sunabilmeleri için hataya toleranslı bir alt yapıya ihtiyaçları var. Bu altyapıyı onlara sunabileceğimizi ve gelişmiş bulut teknolojimizin işletmelere veri işlemenin avantajlarından yararlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Hedefimiz müşterilerimizin daha verimli ve pazar yerinde rekabetçi olmasını sağlamaktır.

Serverspace halihazırda uluslararası pazarda önemli bir konuma sahiptir ve Avrupa, Amerika, Kanada ve Honkong’daki altı veri merkezinde ekipman barındırmaktadır. Sağlayıcı bununla da kalmıyor. Türk kullanıcılarının verileri yurt içinde depolanmalıdır, bu nedenle sağlayıcı ekipmanlarını uluslararası Tier III standardına göre sertifikalandırılmış en gelişmiş veri Star of Bosphorus veri merkezinde barındırmaktadır. Veri merkezi, dört adet Veri Merkezi Modülü (DCM) ile ölçeklenebilir bir tasarıma sahiptir. Her Veri Merkezi Modülü, güç, soğutma, yangın önleme ve fiziki güvenlik sistemleri ile kendi alt yapısına sahiptir.

Serverspace, Linux ve Windows tabanlı sanal sunucuların dünyanın herhangi bir yerinden 1 dakikadan daha kısa sürede otomatik olarak devreye alınmasını sağlayan uluslararası bir bulut sağlayıcısıdır. İstemci hizmeti entegrasyonu için açık API, CLI ve Terraform araçları mevcuttur.

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Bulut sağlayıcısı Serverspace Türkiye'de yerel bir ofis açıyor