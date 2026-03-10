Bursa'da üretilcek Dacia Striker görücüye çıktı: İşte tasarımı ve fiyatı

Dacia'nın yeni tasarım dilini yansıtan dikey ön paneli ve modern gündüz farı imzasıyla öne çıkan Striker tam 4.62 metre uzunluğunda. Aerodinamik silüeti, L şeklindeki LED aydınlatmaları ve yüksek kaput yapısıyla güçlü bir duruş sergileyen araç, gövdesinin alt kısmındaki plastik koruma kaplamaları ve yüksek yerden yüksekliğiyle arazi kabiliyetlerini de vurguluyor.
Geniş motor seçenekleri ve fiyatı
Aktarılan bilgilere göre Striker, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden zengin bir motor yelpazesiyle sunulacak. Seçenekler arasında 1.8 litrelik 155 beygir gücünde hibrit sistem yer alırken, hibrit dört tekerlekten çekişli (4x4) bir versiyonun da sunulması bekleniyor. Ayrıca fabrika çıkışlı LPG seçeneğine sahip 1.2 litrelik turbo benzinli motorun da motor yelpazesinde yer alacağı bildiriliyor.
