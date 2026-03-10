Giriş
    Bursa'da üretilecek Dacia Striker görücüye çıktı: İşte tasarımı ve fiyatı

    Dacia'nın C segmentindeki varlığını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni Striker modeli ilk kez gösterildi. Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek araç markanın en büyük modeli olarak geliyor.

    Bursa'da üretilecek Dacia Striker görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Dacia, C segmentindeki varlığını güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle yaptı. Şirket bir süredir gündemi meşgul eden yeni çok enerjili Striker crossover modelini duyurdu. Markanın şimdiye kadar ürettiği en büyük model olma özelliğini taşıyan Striker, station wagon'un dinamizmini, geniş bir hatchback'in pratikliğini ve SUV'ların yerden yüksekliğini tek bir gövdede birleştiriyor.

    Dacia'nın yeni tasarım dilini yansıtan dikey ön paneli ve modern gündüz farı imzasıyla öne çıkan Striker tam 4.62 metre uzunluğunda. Aerodinamik silüeti, L şeklindeki LED aydınlatmaları ve yüksek kaput yapısıyla güçlü bir duruş sergileyen araç, gövdesinin alt kısmındaki plastik koruma kaplamaları ve yüksek yerden yüksekliğiyle arazi kabiliyetlerini de vurguluyor.

    Bursa'da üretilecek Dacia Striker görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Dacia Striker'ın iç mekanı henüz sergilenmedi. Aracın, platform kardeşi Bigster'da olduğu gibi, ön panelde iki ekrana sahip olması bekleniyor. Dacia'nın "fiyat-performans" odaklı mühendislik yaklaşımını sürdüren Striker, özellikle Skoda Octavia Combi ve Toyota Corolla Touring Sports gibi rakiplerine karşı daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırılıyor.

    Bursa'da üretilecek Dacia Striker görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Geniş motor seçenekleri ve fiyatı

    Aktarılan bilgilere göre Striker, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden zengin bir motor yelpazesiyle sunulacak. Seçenekler arasında 1.8 litrelik 155 beygir gücünde hibrit sistem yer alırken, hibrit dört tekerlekten çekişli (4x4) bir versiyonun da sunulması bekleniyor. Ayrıca fabrika çıkışlı LPG seçeneğine sahip 1.2 litrelik turbo benzinli motorun da motor yelpazesinde yer alacağı bildiriliyor.

    Bursa'da üretilecek Dacia Striker görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Dacia Striker'ın ismi bowlingdeki "strike" vuruşundan geliyor (tüm lobutları devirme, tam isabet). Türkiye'deki Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek aracın şimdilik ön gösterimi yapıldı. Tüm teknik detaylarının Haziran ayında gerçekleştirilecek lansmanla tamamen açıklanması bekleniyor. Dacia’nın resmi açıklamasına göre, aracın başlangıç fiyatı 25.000 euro’nun altında olacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

