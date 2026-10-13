Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte motor seçenekleri ve fiyatlar

Markanın ürün gamında Jogger'ın üzerinde konumlanan yeni model Avrupa'nın birçok ülkesinde siparişe açılırken Dacia'nın başlangıç fiyatını 25.000 euro'nun altında tutma hedefini giriş seviyesindeki mild hybrid G-140 versiyonuyla karşıladı. Şirket bu yeni modelle C segmentindeki satış payını %20'den %33'e çıkarmayı hedefliyor.
Geniş iç hacim ve yerden yüksek yapı
4.62 metre uzunluğundaki Dacia Striker, 600 litreye ulaşan bagaj hacmiyle aileler ve geniş yükleme alanı arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. Yaklaşık 20 santimetrelik yerden yüksekliği sayesinde hafif arazi koşullarına uyum sağlayan araç, sunduğu 4x4 çekiş seçeneğiyle asfalt dışındaki sürüş koşullarına da hitap ediyor.
Elektrik destekli üç motor seçeneği
Dacia Striker, düşük kullanım maliyeti ve yakıt verimliliğini odağına alan üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. LPG'li hafif hibrit ve tam hibrit teknolojilerini bir araya getiren motor seçenekleri, farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlandı.
mild hybrid-G 140: 1.2 litrelik üç silindirli turbo motor, 48V hafif hibrit teknolojisi ve hem benzin hem de LPG ile çalışabilen çift yakıt sistemiyle geliyor. Önden çekişli bu versiyon, manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor ve 1.600 kilometreye varan toplam menzil vadediyor.
hybrid 155: 1.8 litrelik 109 beygir benzinli motoru iki elektrik motoru ve otomatik şanzımanla birleştiren tam hibrit sistem. 100 kilometrede 4.2 litre ortalama yakıt tüketimi sunuyor. Araç, şehir içi sürüşlerinin %80'ine kadarını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor.
hybrid 150 4x4: Otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan bu versiyon, 200 mm yerden yüksekliğe sahip. Arka aksta bulunan 31 beygir gücündeki elektrik motoru, ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek dört tekerlekten çekiş sistemini destekliyor.
Donanım seviyeleri ve fiyatlandırma
Yeni Dacia Striker zengin standart donanımlara sahip Essential, Expression, Extreme ve Journey olmak üzere dört paketle tercih edilebilecek. Tüm versiyonlarda 10.1 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.
|Donanım Seviyesi
|Motor Seçeneği
|Fiyatlar
|essential
|mild hybrid-G 140
|23.490 euro
|expression
|mild hybrid-G 140
|25.100 euro
|expression
|mild hybrid-G 140 otomatik
|26.700 euro
|expression
|hybrid 155
|28.100 euro
|expression
|hybrid 150 4x4
|29.900 euro
|journey
|mild hybrid-G 140 otomatik
|28.700 euro
|journey
|hybrid 155
|30.100 euro
|journey
|hybrid 150 4x4
|31.900 euro
|extreme
|mild hybrid-G 140 otomatik
|28.700 euro
|extreme
|hybrid 155
|30.100 euro
|extreme
|hybrid 150 4x4
|31.900 euro
Ülkemizde yerli üretim avantajı ve ÖTV muafiyeti sebebiyle Dacia Striker'ın daha rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'nin global üretim üssü olduğu model, Aralık'ta ülkemizde de satışa çıkacak.
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