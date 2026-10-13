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    Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte motor seçenekleri ve fiyatlar

    Bursa Oyak Renault fabrikasında üretimi başlayan Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı. Araç LPG'li hafif hibrit, tam hibrit ve 4x4 dahil üç elektrik destekli motor seçeneğiyle geliyor.

    Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Dacia, Paris Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni crossover modeli Striker için sipariş sürecini 13 Ekim itibarıyla başlattı. Türkiye'deki Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilen otomobil; SUV, station wagon ve sedan gövde tiplerinin öne çıkan özelliklerini tek bir araçta birleştiriyor.

    Markanın ürün gamında Jogger'ın üzerinde konumlanan yeni model Avrupa'nın birçok ülkesinde siparişe açılırken Dacia'nın başlangıç fiyatını 25.000 euro'nun altında tutma hedefini giriş seviyesindeki mild hybrid G-140 versiyonuyla karşıladı. Şirket bu yeni modelle C segmentindeki satış payını %20'den %33'e çıkarmayı hedefliyor.

    Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Geniş iç hacim ve yerden yüksek yapı

    4.62 metre uzunluğundaki Dacia Striker, 600 litreye ulaşan bagaj hacmiyle aileler ve geniş yükleme alanı arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. Yaklaşık 20 santimetrelik yerden yüksekliği sayesinde hafif arazi koşullarına uyum sağlayan araç, sunduğu 4x4 çekiş seçeneğiyle asfalt dışındaki sürüş koşullarına da hitap ediyor.

    Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Elektrik destekli üç motor seçeneği

    Dacia Striker, düşük kullanım maliyeti ve yakıt verimliliğini odağına alan üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. LPG'li hafif hibrit ve tam hibrit teknolojilerini bir araya getiren motor seçenekleri, farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlandı.

    mild hybrid-G 140: 1.2 litrelik üç silindirli turbo motor, 48V hafif hibrit teknolojisi ve hem benzin hem de LPG ile çalışabilen çift yakıt sistemiyle geliyor. Önden çekişli bu versiyon, manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor ve 1.600 kilometreye varan toplam menzil vadediyor.

    hybrid 155: 1.8 litrelik 109 beygir benzinli motoru iki elektrik motoru ve otomatik şanzımanla birleştiren tam hibrit sistem. 100 kilometrede 4.2 litre ortalama yakıt tüketimi sunuyor. Araç, şehir içi sürüşlerinin %80'ine kadarını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor.

    hybrid 150 4x4: Otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan bu versiyon, 200 mm yerden yüksekliğe sahip. Arka aksta bulunan 31 beygir gücündeki elektrik motoru, ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek dört tekerlekten çekiş sistemini destekliyor.

    Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Donanım seviyeleri ve fiyatlandırma

    Yeni Dacia Striker zengin standart donanımlara sahip Essential, Expression, Extreme ve Journey olmak üzere dört paketle tercih edilebilecek. Tüm versiyonlarda 10.1 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

    Donanım Seviyesi Motor Seçeneği Fiyatlar
    essential mild hybrid-G 140 23.490 euro
    expression mild hybrid-G 140 25.100 euro
    expression mild hybrid-G 140 otomatik 26.700 euro
    expression hybrid 155 28.100 euro
    expression hybrid 150 4x4 29.900 euro
    journey mild hybrid-G 140 otomatik 28.700 euro
    journey hybrid 155 30.100 euro
    journey hybrid 150 4x4 31.900 euro
    extreme mild hybrid-G 140 otomatik 28.700 euro
    extreme hybrid 155 30.100 euro
    extreme hybrid 150 4x4 31.900 euro
    Bursalı Dacia Striker, Avrupa'da siparişe açıldı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Yeni Dacia Striker giriş kısmında da belirttiğimiz üzere Türkiye'deki Bursa Oyak Renault fabrikasında üretiliyor. Modelin ilk teslimatlarının 2026 sonu veya 2027 başında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Ülkemizde yerli üretim avantajı ve ÖTV muafiyeti sebebiyle Dacia Striker'ın daha rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'nin global üretim üssü olduğu model, Aralık'ta ülkemizde de satışa çıkacak.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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