Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iQOO, yeni bütçe dostu amiral gemisi modeli iQOO 15R için ilk performans detaylarını paylaştı. Amazon Hindistan üzerinde yayınlanan tanıtım sayfası, cihazın Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacağını doğruladı. Bu yonga seti, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen ve 2026'nın en güçlü Android işlemcileri arasında gösterilen çözümlerden biri konumunda.

Snapdragon 8 Gen 5 ile geliyor

Paylaşılan verilere göre iQOO 15R, AnTuTu testinde 3,5 milyonun üzerinde puan almayı başardı. Karşılaştırma amacıyla verilen bilgilere bakıldığında, diğer Snapdragon 8 Gen 5'li modellerin yaklaşık 3,3 milyon seviyesinde kaldığı, Dimensity 9400+ kullanan cihazların ise 2,9 milyon bandında yer aldığı görülüyor.

iQOO'nun açıklamasına göre Snapdragon 8 Gen 5, önceki nesle kıyasla yüzde 36 daha yüksek CPU performansı ve yüzde 46 oranında artırılmış NPU gücü sunuyor. Tanıtımda yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise fiyatlandırma tarafında geldi. iQOO 15R'nin Hindistan pazarında 55.000 rupi (600 dolar) altında konumlandırılması bekleniyor.

iQOO 15 satış rekoru kırdı: Markanın en hızlı satan telefonu 3 ay önce eklendi

Bu fiyat aralığı, amiral gemisi seviyesinde işlemci, yüksek yenileme hızlı ekranlar ve gelişmiş soğutma çözümleri sunan rakip modellere kıyasla önemli bir avantaj anlamına geliyor. Öte yandan iQOO 15R, 6,59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 7.600mAh kapasiteli batarya ve 100W kablolu hızlı şarj ile gelebilir. Kamera tarafında ise 200MP ana sensör, 8MP geniş açı sensörleri bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bütçe dostu amiral gemisi: iQOO 15R yakında geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: