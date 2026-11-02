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    Bütçe dostu Vivo Y32 5G tanıtıldı: 8.000 mAh pil ve askeri seviyede dayanıklılık

    Vivo, 8.000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi vadeden yeni bütçe dostu telefonu Y32 5G'yi tanıttı. Askeri seviyede dayanıklılık iddiasında bulunan model neler sunuyor?

    Bütçe dostu Vivo Y32 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, giriş seviyesi yeni modeli Vivo Y32 5G'yi resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz ay tanıtılan 4G destekli Vivo Y32'den farklı bir donanım platformuyla gelen yeni model, özellikle yüksek batarya kapasitesi ve dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor.

    Vivo Y32 5G neler sunuyor?

    Vivo Y32 5G, 6,87 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. 1592 x 720 piksel çözünürlük sunan panel, 120Hz yenileme hızı ve 1.300 nit maksimum parlaklık seviyesi sunuyor. TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına da sahip olan ekran, uzun süreli kullanımlarda göz konforunu artırmayı hedefliyor.

    Vivo Y32 5G, Qualcomm'un 4nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Cihazın işlemcisine 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesi 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Ayrıca sanal RAM özelliğiyle 6 GB'a kadar ek bellek desteği sunuluyor.

    Bütçe dostu Vivo Y32 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri 8.000 mAh kapasiteli bataryası. 44W hızlı şarj desteğine sahip olan pil, 7,5W ters şarj özelliğiyle başka cihazları da şarj edebiliyor. Vivo, bataryanın 1.500 şarj döngüsünün ardından bile kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabildiğini belirtiyor. 

    Fotoğraf tarafında ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8 megapiksel kamera yer alıyor.

    Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Vivo Y32 5G, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı koruma sunuyor. Bununla birlikte MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardı ve SGS beş yıldızlı düşme dayanıklılığı sertifikasına sahip.

    Cihazın diğer özellikleri arasında, Android 16 tabanlı OriginOS 6, stereo hoparlörler, yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, NFC, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 bulunuyor.

    Vivo Y32 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek konfigürasyonla listelendi. Dawn Gold ve Midnight Black olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Şirket, telefonun resmi satış fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini henüz açıklamadı. 

    Vivo Y32 5G özellikleri

    • Ekran: 6.87 inç, 720 x 1592 piksel, 1300 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
    • Bellek: 6 GB RAM, LPDDR4X
    • Depolama: 128 GB, UFS 2.2
    • Yazılım: Android 16, OriginOS 6
    • Arka kamera: 50MP, f/1.8
    • Ön kamera: 8MP, f/2.1
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP68 ve IP69 su ve toza dayanıklılık
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5
    • Batarya: 8000mAh, 44W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 169.6 x 79.2 x 8.79 mm, 229 gr
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/11/02/vivo-y32-5g-launched-8000mah-snapdragon-4-gen-2/ https://www.vivo.com/tw/products/y32-5g
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