2026 fiyat-performans laptop rehberi: Bütçenize en uygun dizüstü bilgisayar modelleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yeni ve güçlü bir dizüstü bilgisayar seçerken sadece donanım tarafına bakmak artık yeterli olmuyor. Günümüzde yapay zeka için NPU desteği, pil verimliliği ve panel kalitesi gibi unsurlar tercihleri doğrudan etkiliyor. Üstelik döviz kuru ve tedarik krizleri nedeniyle laptop fiyatları sık sık değişirken, farklı segmentlerdeki bilgisayarların fiyatı arasında da büyük farklar oluşabiliyor. Bu nedenle ihtiyaç duyulan üst seviye performansı sunan modeli bulmak her zamankinden daha önemli. Bu rehberde öğrencilerden yazılımcılara, içerik üreticilerinden oyunculara kadar farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak üst seviyeye hitap eden ancak aynı zamanda en iyi fiyat-performans laptop önerilerine yer vereceğiz. Hangi modelin hangi amaca hitap ettiğini ise parantez içinden rahatlıkla görebileceksiniz.

Fiyat-performans laptop modelleri sıralamasında Casper, Lenovo, MSI ve HP dikkat çekiyor. 2026'da alınabilecek en iyi 2026 fiyat-performans laptop modelleri olarak Casper Nirvana S100.1362-CQ00A-G-F, Lenovo IdeaPad Slim 3 83K2001WTR016 ve Casper Nirvana X650 1362-AE00A-G-F öne çıkıyor.

1️⃣ Casper Nirvana S100 (Mobil İş & Premium Tasarım)

Tam Boyutta Gör Fiyat-performans laptop tavsiyeleri ararken Casper laptop fiyatları ve sunduğu donanım dengesi doğal olarak ilk incelenen seçeneklerden biri oluyor. Bu tip listelerde fiyat-performans dengesi açısından Casper modellerinin üstlerde yer aldığı aşikâr. En iyi Casper laptoplarından biri olan Nirvana S100 (S100.1362 CQ00A-G-F) de o modellerden biri.

16 inçlik bir bilgisayarı çantaya atıp gün boyu taşımak genelde göz korkutur. Ancak Casper Nirvana S100, 1,8 kiloluk ağırlığı ve alüminyum gövdesiyle bu algıyı kırıyor. 180 derece açılabilen menteşesi masa başı çalışırken esneklik sağlarken 16:10 formatındaki 300 nitlik IPS ekran gün ışığında bile gözü yormayan ferah bir alan sunuyor. Güç tuşundaki parmak izi okuyucusuyla hızlıca oturum açmak ve 3 kademeli klavye aydınlatması sayesinde loş ortamda rahatça yazabilmek günlük kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Piyasadaki genel notebook fiyatları göz önüne alındığında bu gövde kalitesi ve geniş ekran konforu mobil çalışanlar için ciddi bir artı.

Tam Boyutta Gör İşin performans tarafında ise ince kasaya rağmen Intel'in H serisi güçlü işlemcileri ve 24 GB DDR5 bellekler tercih edilmiş. Bu ikili, en iyi fiyat performans laptopu Casper Nirvana S100’ün arka planda çok sayıda sekme ve uygulama açıkken bile takılmadan çalışmasını sağlıyor. Klavyedeki tek tuşla yapay zeka asistanını açmak ya da gürültü engelleyici kameralarla kalabalık ortamlarda net toplantılar yapmak da günlük iş akışında fark yaratıyor. HDMI ve Type-C gibi zengin portlar dönüştürücü taşıma derdini de bitiyor. 8 saatin üzerine çıkan pil ömrü gün içinde priz arama stresini azaltıyor.

Casper Nirvana S100 (S100.1362) özellikleri

Ekran : 16" 16:10 Full HD (1920x1200) IPS 300 nit

: 16" 16:10 Full HD (1920x1200) IPS 300 nit İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H Bellek : 24GB DDR5 RAM

: 24GB DDR5 RAM Depolama : 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Ekran kartı : İşlemciye entegre Intel UHD Graphics

: İşlemciye entegre Intel UHD Graphics Portlar : HDMI, 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, mikrofon girişi

: HDMI, 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, mikrofon girişi İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

2️⃣ Lenovo IdeaPad Slim 3 (Günlük Kullanım & Mobil Verimlilik)

Tam Boyutta Gör Lenovo IdeaPad Slim 3 (83K2001WTR016), mobil çalışmayı sevenlerin sıklıkla radarına giren pratik bir model. Şık ve dayanıklı kasası çantada taşırken güven veriyor, hafif yapısı da gün boyu okulda ya da ofiste koştururken ekstra yük hissettirmiyor. 16 inçlik WUXGA ekranı belge inceleme, araştırma yapma ve video izleme gibi günlük rutinlerde gayet net bir görüntü sunuyor. Cihazın kabinde ise Intel Core i7-13620H işlemci ve 16 GB RAM birleşimi bulunuyor. Bu işlemci günlük görevler için gayet yeterli.

Lenovo IdeaPad Slim 3 (83K2001WTR016) özellikleri

Ekran : 16" Full HD (1920x1200) IPS

: 16" Full HD (1920x1200) IPS İşlemci : Intel Core i7-13620H

: Intel Core i7-13620H Bellek : 16 GB LPDDR5

: 16 GB LPDDR5 Depolama : 512 GB M.2 NVMe SSD

: 512 GB M.2 NVMe SSD Ekran kartı : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Portlar : 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery ve DisplayPort destekli), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x SD Kart Okuyucu, 3.5mm Combo Ses Jakı

: 1x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery ve DisplayPort destekli), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x SD Kart Okuyucu, 3.5mm Combo Ses Jakı İşletim sistemi: FreeDOS

3️⃣ Casper Nirvana X650 (Yüksek Performanslı Mobil İş & Veri Analizi)

Tam Boyutta Gör 15,6 inçlik ekranı 1,6 kiloluk hafif bir kasada toplamak, mobil çalışmayı alışkanlık haline getirenler için ciddi bir taşıma kolaylığı sağlıyor. Casper Nirvana X650 (1362-AE00A-G-F), 19.2 mm inceliği ve kavisli tuş yapısına sahip konforlu klavyesiyle hem işte hem de günlük kullanımda elinizi yormayan derli toplu bir tasarım sunuyor. 180 derece açılabilen yansıma önleyici FHD IPS ekranı, sunum yaparken ya da kütüphane gibi ortamlarda farklı açılardan çalışırken esneklik kazandırıyor. Online toplantı yapanlar için 2 MP yüksek çözünürlüklü ve fiziksel güvenlik sürgüsüne sahip kamera ile Dolby Audio hoparlör ikilisi önemli bir artı. Piyasadaki güncel notebook fiyatları değerlendirildiğinde, bu hafiflikte ethernet portu ve SD kart okuyucusu barındıran zengin bağlantı yapısı mobil çalışanlar için modeli öne çıkarıyor.

Cihazın asıl sürprizi ise bu ince kasanın içine 45W güç tüketen 13. Nesil Intel Core i7-13620H performans işlemcisinin yerleştirilmiş olması. 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeğine sahip bu çip, arka planda ağır veri analizleri veya çoklu uygulamalar çalışırken takılmaların önüne geçiyor. Sistemde tercih edilen 12 GB DDR5 bellek ve 500 GB M.2 SSD de bulunuyor. Klavyedeki dahili Microsoft Copilot tuşu ise yapay zeka asistanına tek tıkla ulaşım sağlıyor. Wi-Fi 6 desteği kablosuz ağlarda gecikmeyi minimuma indiriyor. Kutuyu açar açmaz Windows 11 Home ile kullanıma hazır olması büyük pratiklik. Yüksek işlemci performansını taşınabilir bir kasaya sığdıran cihaz, en ucuz laptop fiyatları aralığında güçlü bir sistem arayanların beklentisini fazlasıyla karşılıyor.

Casper Nirvana X600 (X600.7430-BV00X-G-F) özellikleri

Ekran: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS, 250 nit, Yansıma Önleyici

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Bellek: 12 GB DDR5

Depolama: 500 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics (Dahili)

Portlar: 1x USB 3.2 Type-C (Tam fonksiyon, 10W şarj desteği), 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 1x SD Kart Okuyucu, 3.5mm Combo Ses/Mikrofon Jakı

İşletim sistemi: Windows 11 Home

4️⃣ MSI Cyborg 15 (F/P Oyuncu & Ağır Grafik)

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100 ve Lenovo IdeaPad Slim 3 modellerinden daha farklı bir segmente hitap eden MSI Cyborg 15’in (A13VE-2268XTRNN) odağında daha çok oyuncular ve grafik işleri yapanlar bulunuyor. Cihazın oyuncuları hedeflediği ise WASD tuşlarında ve alt kapakta kullanılan transparan doku kullanımından belli oluyor. Yaklaşık 2 kiloluk ağırlığa sahip olan laptop, 15,6 inçlik 144 Hz yenileme hızında bir ekran barındırıyor. Donanım tarafında Intel Core i5-13420H işlemci ile 6 GB VRAM’li RTX 4050 ekran kartı bir araya getirilmiş.

MSI Cyborg 15 (A13VE-2268XTRNN) özellikleri

Ekran : 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS-Level

: 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS-Level İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H Bellek : 16 GB DDR5

: 16 GB DDR5 Depolama : 512 GB M.2 NVMe SSD

: 512 GB M.2 NVMe SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6

: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 Portlar : 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort destekli), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1 (4K @ 60Hz), 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses Jakı

: 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort destekli), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1 (4K @ 60Hz), 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses Jakı İşletim sistemi: FreeDOS

5️⃣ HP AI 15 (Yapay Zeka & Yeni Nesil Verimlilik)

Tam Boyutta Gör HP’nin yapay zeka odaklı yeni nesil donanımlarla yenilediği HP AI 15 (D51E0EA) modeli, sade tasarımıyla öne çıkıyor. 15,6 inçlik ekranı ofis çalışmalarında ve medya tüketiminde gayet net bir görüş alanı sunarken kasanın hafifliği de mobil kullanımı pratikleştiriyor. Ancak cihazın asıl güçlü yanı ise Intel Core Ultra 5 225U işlemcide saklı. Dahili NPU (yapay zeka işleme birimi) sayesinde yapay zeka destekli uygulamalar, arka plan efektleri ve ses filtreleme gibi işlemler ana işlemciye yük bindirmeden akıcı şekilde halloluyor.

HP AI 15 (D51E0EA) özellikleri

Ekran : 15.6" Full HD (1920x1080) IPS

: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS İşlemci : Intel Core Ultra 5 225U

: Intel Core Ultra 5 225U Bellek : 16 GB LPDDR5x

: 16 GB LPDDR5x Depolama : 512 GB M.2 NVMe SSD

: 512 GB M.2 NVMe SSD Ekran kartı : Intel Graphics

: Intel Graphics Portlar : 1x USB-C (Power Delivery ve DisplayPort destekli), 2x USB Type-A, 1x HDMI, 3.5mm Combo Ses Jakı

: 1x USB-C (Power Delivery ve DisplayPort destekli), 2x USB Type-A, 1x HDMI, 3.5mm Combo Ses Jakı İşletim sistemi: FreeDOS

6️⃣ Asus TUF Gaming F16 (Geniş Ekran, Oyun & İş)

Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayar fiyatları dikkate alındığında Asus’un TUF serisi oyuncuların sıklıkla yöneldiği modellerden birisi. TUF serisinin Gaming F16 (FX607VJ) modeli ise 16 inçlik 16:10 formatındaki ekranıyla standart 15,6 inç cihazlara göre biraz daha ferah bir görüş alanı sunuyor. 144 Hz yenileme hızı özellikle oyunlarda akıcılığı artırıyor. Donanım tarafında Intel Core 5 210H işlemci ve RTX 3050 ekran kartı ikilisi yer alıyor. Bu bileşim güncel e-spor oyunlarında ve orta grafik ayarlarındaki hikayeli yapımlarda üzmeyecek bir performans veriyor. Cihazın zayıf noktası ise 8 GB bellekle gelmesi. Dolayısıyla ileride RAM kapasitesini artırmak gerekebilir.

Asus TUF Gaming F16 (FX607VJ) özellikleri

İşlemci: Intel Core 5 210H (8 çekirdek, 4.8 GHz'e kadar hız)

Intel Core 5 210H (8 çekirdek, 4.8 GHz'e kadar hız) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB) Bellek (RAM): 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Ekran: 16 inç, 1920x1200 (WUXGA) çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

16 inç, 1920x1200 (WUXGA) çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı Portlar : 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort ve Power Delivery destekli), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses Jakı

: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort ve Power Delivery destekli), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses Jakı İşletim Sistemi: FreeDOS

7️⃣ Asus Vivobook Go 15 (Temel Mobil Kullanım & Bütçe Dostu, Öğrenci)

Tam Boyutta Gör Asus’un Vivobook Go 15 (E1504FA) modeli, bütçesini yormadan mobil bir çalışma cihazı arayan öğrencilerin ve günlük kullanıcıların sıkça radarına takılan modellerden. Plastik gövdesine rağmen mat kaplaması ve derli toplu yapısı sayesinde ucuz bir his vermiyor. Yaklaşık 1,63 kiloluk ağırlığıyla 15,6 inçlik bir bilgisayara göre oldukça hafif. FHD çözünürlükteki IPS ekranı geniş izleme açıları sunarken yansıma önleyici kaplaması gün ışığında çalışırken gözü yormuyor. Donanım tarafında yer alan AMD Ryzen 5 7520U işlemci ve LPDDR5 bellek ikilisi yer alıyor. Cihazın en zayıf tarafı ise 8 GB RAM ile geliyor olması ve bu ileride artırılamaz yapıda.

Asus Vivobook Go 15 (E1504FA) özellikleri

Ekran: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS, Anti-Glare

İşlemci: AMD Ryzen 5 7520U

Bellek: 8 GB LPDDR5

Depolama: 512 GB M.2 NVMe SSD

Ekran kartı: AMD Radeon Graphics

Portlar: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 1.4, 3.5mm Combo Ses Jakı

İşletim sistemi: FreeDos

9️⃣ Lenovo LOQ 15IRX10 (Oyun amaçlı kullanım)

Tam Boyutta Gör Listenin bu noktasında ise ağırlıklı olarak oyun oynamak isteyen ancak oyun için en iyi f/p laptopunu tercih etmek isteyenlere bir öneri yapıyoruz. Lenovo'nun oyuncu tarafındaki en popüler hatlarından biri olan LOQ serisi, Legion ailesinden aldığı soğutma genetiğini daha uygun bütçelerle sunmasıyla öne çıkıyor. Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE012LTR) kasası, arkaya toplanmış port düzeni sayesinde masa üstünde kablo karmaşası yaşatmıyor. Yaklaşık 2,4 kiloluk yapısıyla tam bir performans cihazı hissi veriyor. 15,6 inçlik 144Hz Full HD IPS ekranı ise oyunlarda hızlı tepki süresi ve akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor. Donanım tarafında ise yeni nesil mimarinin tüm avantajları kullanılmış. Masaüstü sınıfı güç sunan Intel Core i5-14500HX işlemci, 8 GB GDDR7 bellekli ve 100W TGP değerine sahip RTX 5060 ekran kartı ile eşleşiyor. Ekran kartı en yeni DLSS 5 teknolojisini de destekliyor. Hem üst seviye oyun deneyimi yaşamak hem de video kurgu ve 3D çizim gibi ağır iş yüklerini sorunsuz halletmek isteyenler için en dişli fiyat-performans cihazlarından biri diyebiliriz.

Lenovo LOQ 15IRX10 özellikleri

Ekran : 15.6" Full HD (1920x1080) 144 Hz IPS

: 15.6" Full HD (1920x1080) 144 Hz IPS İşlemci : Intel Core i5-14500HX

: Intel Core i5-14500HX Bellek : 16 GB DDR5

: 16 GB DDR5 Depolama : 512 GB M.2 NVMe SSD

: 512 GB M.2 NVMe SSD Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 (100W TGP)

: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 (100W TGP) Portlar : 1x USB-C (DisplayPort & Power Delivery destekli), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses Jakı

: 1x USB-C (DisplayPort & Power Delivery destekli), 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses Jakı İşletim sistemi: FreeDOS

🔟 Casper Excalibur G870 (Yüksek Performanslı Oyuncu Laptopu)

Tam Boyutta Gör Casper’ın oyuncu odaklı Excalibur ailesinde yer alan G870 (G870.1362-AEJ0X-C), alüminyum alaşımlı kasası ve köşeli CNC tasarım detaylarıyla oldukça agresif ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. 23.9 mm incelik ve 2.5 kg ağırlık, bu güçteki bir oyuncu bilgisayarı için kabul edilebilir mobilite standartları sunuyor. Cihazın en dikkat çekici yanlarından biri 165 Hz yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip 15,6 inçlik FHD IPS ekranı.

3 bölgeli ve 65 binden fazla renk seçeneği sunan RGB aydınlatmalı klavyesi doğrudan oyunculara hitap ediyor. Donanım tarafında 10 çekirdekli ve 4.90 GHz turbo frekansına çıkabilen 13. Nesil Intel Core i7-13620H performans işlemcisi yer alıyor. Bu güçlü çip, 6 GB VRAM’li GeForce RTX 3050 ekran kartı ile desteklenmiş. Ayrıca modelde 12 GB DDR5 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 SSD de bulunuyor.

Ekran : 15.6" Full HD (1920x1080) IPS, 165Hz, 3ms, 250 NIT, Yansıma Önleyici

: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS, 165Hz, 3ms, 250 NIT, Yansıma Önleyici İşlemci : Intel Core i7-13620H

: Intel Core i7-13620H Bellek : 12 GB DDR5 4800MHz

: 12 GB DDR5 4800MHz Depolama : 500 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (5000MB/s Okuma - 4100MB/s Yazma)

: 500 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (5000MB/s Okuma - 4100MB/s Yazma) Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 (96-Bit)

: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 (96-Bit) Portlar : 1x USB 3.2 Type-C (100W Şarj & DisplayPort destekli), 3x USB 3.2 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses/Mikrofon Jakı

: 1x USB 3.2 Type-C (100W Şarj & DisplayPort destekli), 3x USB 3.2 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Combo Ses/Mikrofon Jakı İşletim sistemi: FreeDOS

En iyi laptop & dizüstü bilgisayar önerileri 10 ay önce eklendi

F/P laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 👩‍💻

İşlemci Mimarisi ve NPU : Günlük kullanım için U serisi verimli çipler yeterliyken yapay zeka ve ağır iş yükleri için NPU destekli yeni nesil işlemcilere yönelin.

: Günlük kullanım için U serisi verimli çipler yeterliyken yapay zeka ve ağır iş yükleri için NPU destekli yeni nesil işlemcilere yönelin. Bellek (RAM) Standardı : Günümüz standartlarında sistemin takılmadan çalışması için minimum 16 GB DDR5 RAM tercih etmeye özen gösterin.

: Günümüz standartlarında sistemin takılmadan çalışması için minimum 16 GB DDR5 RAM tercih etmeye özen gösterin. SSD Hızı ve Kapasitesi : Sistem hızı için en az 512 GB NVMe M.2 SSD depolamayı alt sınır olarak belirleyin.

: Sistem hızı için en az 512 GB NVMe M.2 SSD depolamayı alt sınır olarak belirleyin. Ekran Paneli ve Parlaklık : Dış mekanda ve uzun süreli çalışmada gözü yormayan minimum 300 nit parlaklığa sahip IPS panelleri seçin.

: Dış mekanda ve uzun süreli çalışmada gözü yormayan minimum 300 nit parlaklığa sahip IPS panelleri seçin. Kullanım Amacına Uygun GPU : Oyun ve video kurgu için harici ekran kartlarına (RTX serisi), standart ofis ve okul işleri için dahili grafik birimlerine odaklanın.

: Oyun ve video kurgu için harici ekran kartlarına (RTX serisi), standart ofis ve okul işleri için dahili grafik birimlerine odaklanın. Pil Ömrü ve Ağırlık : Mobil kullanım için 1,8 kg altı kasa ağırlığı ve tek şarjla en az 8 saat kullanım sunan bataryaları hedefleyin.

: Mobil kullanım için 1,8 kg altı kasa ağırlığı ve tek şarjla en az 8 saat kullanım sunan bataryaları hedefleyin. Port Zenginliği : Dönüştürücü derdi yaşamamak için Type-C (PD/DisplayPort destekli), HDMI ve en az iki USB-A girişinin olmasına dikkat edin.

: Dönüştürücü derdi yaşamamak için Type-C (PD/DisplayPort destekli), HDMI ve en az iki USB-A girişinin olmasına dikkat edin. İşletim Sistemi: Lisans maliyetini düşürüp bütçeyi doğrudan donanıma aktarmak için FreeDOS modelleri değerlendirin.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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