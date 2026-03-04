Büyük AI duyurusundan sonra Alibaba Qwen’in lideri istifa etti

Lin, Temmuz 2019’da Alibaba’ya katılmış ve Nisan 2023 itibarıyla Qwen ekibine dahil olmuştu. Çin’in en iddialı açık ağırlıklı yapay zeka girişimlerinden biri olarak kabul edilen Qwen serisi, özellikle ABD merkezli OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerle kıyaslandığında benchmark sonuçlarıyla dikkat çekiyor.
Yeni duyurudan hemen sonra ayrıldı
Öte yandan Alibaba, hafta başında Qwen 3.5 Small Model serisini tanıtmıştı. Seride 0.8 milyar, 2 milyar, 4 milyar ve 9 milyar parametreli dört model yer alıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistemler, yerel çok modlu modeller olarak tasarlanmış ve hem cihaz üstü yapay zeka uygulamaları hem de hafif ajan görevleri için uygun. Lansman, AI topluluğunda büyük ilgi uyandırmış ve hatta Elon Musk, modellere yönelik “etkileyici bir zeka yoğunluğu” ifadelerini kullanmıştı.
Lin’in ayrılığı, Qwen ekibinin yeni model sürümleri üzerinde çalıştığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle meslektaşları ve iş ortakları arasında beklenmedik tepkilere yol açtı. Qwen ekibinden araştırmacı Wenting Zhao, Lin’in ayrılığını “bir dönemin sonu” olarak nitelendirdi.
Lin’in ayrılma koşulları halen belirsizliğini korusa da Qwen projesine katkıda bulunan Chen Cheng, Lin’e doğrudan seslenerek “Ayrılmanın senin tercihin olmadığını biliyorum.” dedi.
Lin, Ocak ayında yaptığı değerlendirmede önümüzdeki üç ila beş yıl içinde herhangi bir Çinli şirketin Google DeepMind veya OpenAI gibi ABD merkezli devleri geçme ihtimalini yüzde 20'nin altında gördüğünü söylemişti.