Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük AI duyurusundan sonra Alibaba Qwen’in lideri istifa etti

    Alibaba’nın Qwen projesinde kritik bir ayrılık yaşandı. Teknik lider Junyang Lin görevinden istifa. Lin, kısa süre önce Qwen 3.5 Small modelleriyle sektörde yankı uyandırmıştı.

    Büyük AI duyurusundan sonra Alibaba Qwen’in lideri istifa etti Tam Boyutta Gör
    Çin teknoloji devi Alibaba, son dönemde büyük ilgi gören Qwen 3.5 Small modellerini tanıtmasının hemen ardından önemli bir teknik liderini kaybetti. Qwen projesinin öne çıkan isimlerinden Junyang Lin, sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajda, projedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Lin, ayrılık gerekçesi hakkında detay vermedi.

    Lin, Temmuz 2019’da Alibaba’ya katılmış ve Nisan 2023 itibarıyla Qwen ekibine dahil olmuştu. Çin’in en iddialı açık ağırlıklı yapay zeka girişimlerinden biri olarak kabul edilen Qwen serisi, özellikle ABD merkezli OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerle kıyaslandığında benchmark sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

    Yeni duyurudan hemen sonra ayrıldı

    Öte yandan Alibaba, hafta başında Qwen 3.5 Small Model serisini tanıtmıştı. Seride 0.8 milyar, 2 milyar, 4 milyar ve 9 milyar parametreli dört model yer alıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistemler, yerel çok modlu modeller olarak tasarlanmış ve hem cihaz üstü yapay zeka uygulamaları hem de hafif ajan görevleri için uygun. Lansman, AI topluluğunda büyük ilgi uyandırmış ve hatta Elon Musk, modellere yönelik “etkileyici bir zeka yoğunluğu” ifadelerini kullanmıştı.

    Lin’in ayrılığı, Qwen ekibinin yeni model sürümleri üzerinde çalıştığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle meslektaşları ve iş ortakları arasında beklenmedik tepkilere yol açtı. Qwen ekibinden araştırmacı Wenting Zhao, Lin’in ayrılığını “bir dönemin sonu” olarak nitelendirdi.

    Lin’in ayrılma koşulları halen belirsizliğini korusa da Qwen projesine katkıda bulunan Chen Cheng, Lin’e doğrudan seslenerek “Ayrılmanın senin tercihin olmadığını biliyorum.” dedi.

    Lin, Ocak ayında yaptığı değerlendirmede önümüzdeki üç ila beş yıl içinde herhangi bir Çinli şirketin Google DeepMind veya OpenAI gibi ABD merkezli devleri geçme ihtimalini yüzde 20’nin altında gördüğünü söylemişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ehliyet dosyası başka kursa taşınır mı etek traşı nasıl yapılır opel astra 1.4 edition plus yorumlar çin topu motor sıcakken yağ eklenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum