Kim Nerede? 114 Otomobillere yeni ışık geliyor: Turkuaz ışık ne işe yarayacak? 112 Türkiye’de kritik altyapılarda '1071' ve '1453' gibi şifrelerin kullanıldığı ortaya çıktı 90 Fiat Grande Panda'nın menzili 400 km'ye yükseltildi: Ancak bir özellik iptal edildi
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Elektrikli Otomobillerde Menzili Artırmak için Büyük Batarya mı Hızlı Şarj mı?

    Elektrikli araçlarda devasa bataryalarla menzili artırmak ağırlık ve maliyet baskısı nedeniyle enerji verimliliğini düşüren bir yöntem olmasıyla pek mantıklı olamıyor.

    Elektrikli araçlarda devasa bataryalarla menzili artırmak en basit ve en etkili yol gibi görünse bile ağırlık ve maliyet baskısı nedeniyle enerji verimliliğini düşüren bir yöntem olmasıyla pek mantıklı olamıyor. 

    Gelişmiş yüksek voltaj mimarileri ve yüksek DC şarj hızları sayesinde kısa sürede yüzlerce kilometre kazanmak uzun yollarda kullanımı çok daha pratik ve sürdürülebilir kılmaktadır. Bu içeriğimizde bu konuyu masaya yatırdık.

    00:00 - Giriş
    00:41 - Menzili Artırmak
    02:35 - Büyük Batarya Sorunsalı
    04:42 - Şarj Hızı ve Altyapı
    09:24 - Ağırlık Verimlilik Çelişkisi
    10:16 - Atlanan Detay Şarj Eğrisi
    11:34 - AC Şarj Kitlesinin Konuya Etkisi
    13:03 - Çinlilerin Konuyu Ele Alışı
    14:15 - Kapanış ve Kartlar

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum