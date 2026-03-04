Bir canlı servis oyunu daha erken havlu attı; Highguard sunucuları kapanıyor

Tam Boyutta Gör Sürekli yeni içeriklerle güncellenerek çıktıktan uzun süre sonra bile canlı tutulan ve genelde oyun içi harcamalara bağlı bir gelir modeli üzerinden ilerleyen canlı servis (live-service) oyunları, son yıllarda oyun dünyası için hem bir altın madenine, hem de dev bir tuzağa dönüşmüş durumda. GTA V Online, Fortnite, Roblox, Overwatch, ARC Raiders gibi başarı yakalayan canlı servis oyunları stüdyolarına on milyarlarca dolar kazandırırken, diğer stüdyoların da bunlar gibi bir "altın madeni" bulmak istemesi tüm oyun dünyasının çehresini değiştiriyor. Normalde başarılı tek kişilik oyunlarıyla tanıdığımız pek çok stüdyo, sektördeki bu arayış yüzünden ya kapandı ya da kendilerine yakışmayan canlı servis oyunlar yapmak zorunda kaldı. Üstelik bunların pek azı başarılı olabiliyor. Yeni Overwatch ya da bir sonraki Fortnite olacağı umuduyla dev bütçeler ayrılan pek çok canlı servis oyunu, birkaç ay bile dayanamadan havlu atıp, çıktığı gibi unutulan fiyaskolar olarak tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Bunun son örneği de Highguard oldu.

Highguard Sunucuları 12 Mart'ta Kapanacak

Game Awards'u düzenleyen Geoff Keighley'nin 2025 Game Awards'un en sonunda bir sonraki büyük oyun olarak oyunculara sunmaya çalıştığı Highguard, çıkışının üzerinden daha bir ay geçmeden havlu attı. Oyunun arkasındaki stüdyo olan Wildlight, Highguard sunucularının 12 Mart'ta kapanacağını duyurdu. Geoff Keighley'nin yarattığı gereksiz beklentinin altında ezildiği için daha çıkmadan tartışma konusu olan oyun, sunucuların açık tutulmasını haklı çıkaracak kadar oyuncuya ulaşamadı.

Overwatch, Valorant, Apex Legends gibi ücretsiz bir "hero shooter" oyunu olan Highguard, daha önce Apex Legends ve Titanfall gibi oyunlarda çalışan bir ekibin imzasını taşıyor. Bu yüzden oyunun her şeye rağmen insanları şaşırtabileceğini düşünenler vardı ama günün sonunda ortaya koyulan ürün de beklentileri karşılayamadı. Yani bu başarısızlığı sadece Geoff Keighley'ye yıkmamak gerek. Highguard'a şans veren pek çok oyuncu, oyunun daha pek çok eksiği olduğunu ve muhtemelen daha tam hazır olmadan çıkarıldığını düşündü. Bu da oyuna şans veren oyuncuların da hızla ortadan kaybolmasına seep oldu. Neticede oyun dünyasının bu canlı servis tutkusu bir kurban daha almış oldu.

