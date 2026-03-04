Bir canlı servis oyunu daha erken havlu attı; Highguard sunucuları kapanıyor

Highguard Sunucuları 12 Mart'ta Kapanacak
Game Awards'u düzenleyen Geoff Keighley'nin 2025 Game Awards'un en sonunda bir sonraki büyük oyun olarak oyunculara sunmaya çalıştığı Highguard, çıkışının üzerinden daha bir ay geçmeden havlu attı. Oyunun arkasındaki stüdyo olan Wildlight, Highguard sunucularının 12 Mart'ta kapanacağını duyurdu. Geoff Keighley'nin yarattığı gereksiz beklentinin altında ezildiği için daha çıkmadan tartışma konusu olan oyun, sunucuların açık tutulmasını haklı çıkaracak kadar oyuncuya ulaşamadı.
Overwatch, Valorant, Apex Legends gibi ücretsiz bir "hero shooter" oyunu olan Highguard, daha önce Apex Legends ve Titanfall gibi oyunlarda çalışan bir ekibin imzasını taşıyor. Bu yüzden oyunun her şeye rağmen insanları şaşırtabileceğini düşünenler vardı ama günün sonunda ortaya koyulan ürün de beklentileri karşılayamadı. Yani bu başarısızlığı sadece Geoff Keighley'ye yıkmamak gerek. Highguard'a şans veren pek çok oyuncu, oyunun daha pek çok eksiği olduğunu ve muhtemelen daha tam hazır olmadan çıkarıldığını düşündü. Bu da oyuna şans veren oyuncuların da hızla ortadan kaybolmasına seep oldu. Neticede oyun dünyasının bu canlı servis tutkusu bir kurban daha almış oldu.