Büyük binalar için doğalgaza alternatif ısı pompası

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Vaillant, büyük binalar ve yenileme projeleri için geliştirdiği yeni ısı pompasını duyurdu. Bin iki yüz metrekareye kadar alanları ısıtabilen aroTherm perform serisi, eksi 15 derece soğukta bile yüksek performansla çalışıyor. Yüksek enerji verimliliği sunan monoblok sistem, altı adede kadar kaskad bağlanarak gücünü katlayabiliyor. Yeni model, akıllı kontrol paneli ve güneş paneli entegrasyonuyla da dikkat çekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Alman ısıtma teknolojileri üreticisi Vaillant, büyük konutlar, renovasyon projeleri ve küçük ticari yapılar için geliştirdiği aroTherm perform hava-su ısı pompası serisini duyurdu. R290 (propan) soğutucu akışkan kullanan monoblok sistem, 15 kW ve 20 kW kapasite seçenekleriyle geliyor.

1.200 metrekareye kadar binaları ısıtabiliyor

Vaillant'ın yeni ısı pompası serisinin 20 kW kapasiteli modeli, binanın yalıtım durumuna ve yapı özelliklerine bağlı olarak farklı büyüklükteki alanlara hizmet verebiliyor. Üreticiye göre sistem yeni binalarda 1.200 metrekareye, yenilenmiş binalarda 750 metrekareye ve yenilenmemiş yapılarda 500 metrekareye kadar alanların ısıtılmasını ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasını sağlayabiliyor.

Sistem, -10 derece dış ortam sıcaklığında ek ısıtma desteğine ihtiyaç duymadan 75 dereceye kadar su sıcaklığı sağlayabiliyor. Dış sıcaklığın -15 dereceye düştüğü koşullarda ise 70 dereceye kadar su sıcaklığı sunabiliyor. Bu özellik, yüksek sıcaklıkta ısıtma gerektiren mevcut binaların renovasyon projelerinde de kullanılmasına olanak tanıyor.

COP değeri 5,66'ya ulaşıyor

Vaillant'ın teknik verilerine göre VWL 205/8.1 A S2 Q modelinin 7 derece dış hava sıcaklığı ve 35 derece su çıkış sıcaklığındaki (A7/W35) ısıtma kapasitesi 11,2 kW olarak belirtiliyor. Bu koşullarda sistemin performans katsayısı (COP) 5,66 seviyesine ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör

Dış hava sıcaklığının -7 dereceye düştüğü ve su çıkış sıcaklığının 35 derece olduğu A-7/W35 koşullarında ise ısıtma kapasitesi 19,6 kW, COP değeri 2,6 olarak açıklanıyor.

Seri, 55 derece su çıkış sıcaklığında A+++ enerji verimliliği sınıfına sahip. Ortalama iklim koşullarında ve 35 derece su sıcaklığında mevsimsel performans katsayısı (SCOP), 15 kW modelde 5,44, 20 kW modelde ise 5,35 seviyesine kadar çıkıyor.

Hürmüz krizi Türkiye’yi vurdu: Enerji ithalatında rekor fatura 10 sa. önce eklendi

Yeni aroTherm perform serisinin dış ünitesi yaklaşık 1.230 × 1.890 × 788 mm boyutlarında ve 310 kg ağırlığında. Sistem, 400 V üç fazlı elektrik bağlantısıyla çalışıyor. 20 kW modelin ErP ölçüm koşullarındaki ses gücü seviyesi 50 dB(A) olarak açıklanırken maksimum ses gücü seviyesi yaklaşık 63 dB(A). Vaillant'ın Sound Safe System teknolojisi ve gece çalışma modu, gürültü seviyesini azaltmayı hedefliyor. Gece modunda ses emisyonları 10 dB(A)'ya kadar düşürülebiliyor.

Güneş enerjisiyle entegrasyonu sunuyor

Vaillant aroTherm perform, üreticinin iQconnect kontrol platformuyla geliyor. Yeni sistem 7 inç dokunmatik ekran, devreye alma asistanı, bağlantı ağ geçidi ve sistem kontrol ünitesini içeriyor.

Platform, kablosuz yazılım güncellemelerini, uzaktan izleme ve kontrolü destekliyor. Kullanıcılar ayrıca myVaillant uygulaması üzerinden sisteme erişebiliyor.

Isı pompası, enerji yönetim sistemleri ve çatı tipi fotovoltaik güneş enerjisi kurulumlarıyla entegre çalışabiliyor. Böylece binada üretilen elektriğin öz tüketiminin artırılması hedefleniyor. Daha yüksek ısıtma ihtiyacı olan binalar için altı adede kadar ısı pompası kaskad bağlantıyla birlikte çalıştırılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Büyük binalar için doğalgaza alternatif ısı pompası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: