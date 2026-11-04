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    Büyük binalar için doğalgaza alternatif ısı pompası

    Vaillant, büyük binalar için geliştirdiği yeni ısı pompasını tanıttı. 1.200 metrekareye kadar alanları ısıtabilen Vaillant aroTherm perform sistemi, -15 derece soğukta da çalışabiliyor.

    Büyük binalar için doğalgaza alternatif ısı pompası Tam Boyutta Gör

    Alman ısıtma teknolojileri üreticisi Vaillant, büyük konutlar, renovasyon projeleri ve küçük ticari yapılar için geliştirdiği aroTherm perform hava-su ısı pompası serisini duyurdu. R290 (propan) soğutucu akışkan kullanan monoblok sistem, 15 kW ve 20 kW kapasite seçenekleriyle geliyor.

    1.200 metrekareye kadar binaları ısıtabiliyor

    Vaillant'ın yeni ısı pompası serisinin 20 kW kapasiteli modeli, binanın yalıtım durumuna ve yapı özelliklerine bağlı olarak farklı büyüklükteki alanlara hizmet verebiliyor. Üreticiye göre sistem yeni binalarda 1.200 metrekareye, yenilenmiş binalarda 750 metrekareye ve yenilenmemiş yapılarda 500 metrekareye kadar alanların ısıtılmasını ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasını sağlayabiliyor.

    Sistem, -10 derece dış ortam sıcaklığında ek ısıtma desteğine ihtiyaç duymadan 75 dereceye kadar su sıcaklığı sağlayabiliyor. Dış sıcaklığın -15 dereceye düştüğü koşullarda ise 70 dereceye kadar su sıcaklığı sunabiliyor. Bu özellik, yüksek sıcaklıkta ısıtma gerektiren mevcut binaların renovasyon projelerinde de kullanılmasına olanak tanıyor.

    COP değeri 5,66'ya ulaşıyor

    Vaillant'ın teknik verilerine göre VWL 205/8.1 A S2 Q modelinin 7 derece dış hava sıcaklığı ve 35 derece su çıkış sıcaklığındaki (A7/W35) ısıtma kapasitesi 11,2 kW olarak belirtiliyor. Bu koşullarda sistemin performans katsayısı (COP) 5,66 seviyesine ulaşıyor.

    Büyük binalar için doğalgaza alternatif ısı pompası Tam Boyutta Gör

    Dış hava sıcaklığının -7 dereceye düştüğü ve su çıkış sıcaklığının 35 derece olduğu A-7/W35 koşullarında ise ısıtma kapasitesi 19,6 kW, COP değeri 2,6 olarak açıklanıyor.

    Seri, 55 derece su çıkış sıcaklığında A+++ enerji verimliliği sınıfına sahip. Ortalama iklim koşullarında ve 35 derece su sıcaklığında mevsimsel performans katsayısı (SCOP), 15 kW modelde 5,44, 20 kW modelde ise 5,35 seviyesine kadar çıkıyor.

    Yeni aroTherm perform serisinin dış ünitesi yaklaşık 1.230 × 1.890 × 788 mm boyutlarında ve 310 kg ağırlığında. Sistem, 400 V üç fazlı elektrik bağlantısıyla çalışıyor. 20 kW modelin ErP ölçüm koşullarındaki ses gücü seviyesi 50 dB(A) olarak açıklanırken maksimum ses gücü seviyesi yaklaşık 63 dB(A). Vaillant'ın Sound Safe System teknolojisi ve gece çalışma modu, gürültü seviyesini azaltmayı hedefliyor. Gece modunda ses emisyonları 10 dB(A)'ya kadar düşürülebiliyor.

    Güneş enerjisiyle entegrasyonu sunuyor

    Vaillant aroTherm perform, üreticinin iQconnect kontrol platformuyla geliyor. Yeni sistem 7 inç dokunmatik ekran, devreye alma asistanı, bağlantı ağ geçidi ve sistem kontrol ünitesini içeriyor.

    Platform, kablosuz yazılım güncellemelerini, uzaktan izleme ve kontrolü destekliyor. Kullanıcılar ayrıca myVaillant uygulaması üzerinden sisteme erişebiliyor.

    Isı pompası, enerji yönetim sistemleri ve çatı tipi fotovoltaik güneş enerjisi kurulumlarıyla entegre çalışabiliyor. Böylece binada üretilen elektriğin öz tüketiminin artırılması hedefleniyor. Daha yüksek ısıtma ihtiyacı olan binalar için altı adede kadar ısı pompası kaskad bağlantıyla birlikte çalıştırılabiliyor.

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