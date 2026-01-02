Büyük bütçeli bir John Wick oyunu geliyor; Çok yakında tanıtılacak

Lionsgate stüdyosu tarafından yapılan son açıklamalar, büyük bütçeli (AAA) bir John Wick oyununun çok yakında resmi olarak duyurulacağına işaret ediyor. İlk olarak 2023 yılında haberlerini duymaya başladığımız bu oyunun artık hazırlık aşamasına geçtiği ve çok yakında resmi olarak da duyurulacağı belirtiliyor.
John Wick'in Yanı Sıra Bir Saw (Testere) Oyunu da Yapılabilir
Üstelik bu açıklama doğrudan Lionsgate yöneticisi Adam Fogelson'dan geldi. Ferguson, yatırımcılara yönelik konuşmasında AAA bir John Wick oyununun yakında duyurulacağını söylerken, Lionsgate filmleriyle alakalı başka oyun projelerinin de yolda olduğunu belirtti.
Fogelson'ın sözünü ettiği bu diğer serilerin tam olarak hangileri olacağı netleşmiş değil. Ancak Testere (Saw) ve Açlık Oyunları (The Hunger Games) serileriyle bağlantılı oyunların stüdyonun gündeminde olduğu biliniyor.