    Büyük bütçeli bir John Wick oyunu geliyor; Çok yakında tanıtılacak

    John Wick oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Lionsgate stüdyosundan gelen son açıklamalar, büyük bütçeli (AAA) bir John Wick oyununun çok yakında resmi olarak duyurulacağını gösteriyor.

    Büyük bütçeli bir John Wick oyunu geliyor; Çok yakında tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Ana seriye eşlik eden film, dizi, çizgir-roman gibi yan eserlerle birlikte bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan John Wick serisi, 2019 yılında çıkan John Wick Hex ile video oyun dünyasına da adım attı. Mütevazı bir bütçeyle geliştirilen John Wick Hex'in sevenleri olsa da oyun öyle çok büyük bir etki yaratamadı. Ancak görünen o ki John Wick yakında oyun tarafında şansını yeniden deyecek; üstelik bu kez çok daha iddialı bir yapımla.

    Lionsgate stüdyosu tarafından yapılan son açıklamalar, büyük bütçeli (AAA) bir John Wick oyununun çok yakında resmi olarak duyurulacağına işaret ediyor. İlk olarak 2023 yılında haberlerini duymaya başladığımız bu oyunun artık hazırlık aşamasına geçtiği ve çok yakında resmi olarak da duyurulacağı belirtiliyor.

    John Wick'in Yanı Sıra Bir Saw (Testere) Oyunu da Yapılabilir

    Üstelik bu açıklama doğrudan Lionsgate yöneticisi Adam Fogelson'dan geldi. Ferguson, yatırımcılara yönelik konuşmasında AAA bir John Wick oyununun yakında duyurulacağını söylerken, Lionsgate filmleriyle alakalı başka oyun projelerinin de yolda olduğunu belirtti.

    Fogelson'ın sözünü ettiği bu diğer serilerin tam olarak hangileri olacağı netleşmiş değil. Ancak Testere (Saw) ve Açlık Oyunları (The Hunger Games) serileriyle bağlantılı oyunların stüdyonun gündeminde olduğu biliniyor.

