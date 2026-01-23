Giriş
    Büyük gelişme! Tesla, denetimsiz robotaksi yolculuklarına başladı

    Tesla, Austin’da güvenlik sürücüsü olmadan ücretli robotaksi seferlerine başladı. Kademeli geçişle hayata geçen sistem, Tesla için otonom sürüşte yeni bir aşamayı işaret ediyor.

    Büyük gelişme! Tesla, denetimsiz robotaksi yolculuklarına başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom sürüş alanında uzun süredir beklenen bir eşiği aşarak ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde insan gözetimi olmadan Robotaxi yolculuklarını başlattı. Gelişme, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıkarken Tesla CEO’su Elon Musk da paylaşımı yeniden yayımlayarak şirketin yapay zeka ekibini tebrik etti.

    Güvenlik monitörleri ilk kez devre dışı

    Tesla’nın Austin ve San Francisco’daki robotaksi operasyonları, bugüne kadar acil durumlarda araca müdahale edebilecek insan güvenlik personeli ile yürütülüyordu. Austin’de güvenlik sürücüsü ön yolcu koltuğunda, San Francisco’da ise direksiyon başında bulunuyordu. Bu yapı, halihazırda ticari robotaksi hizmetini tamamen sürücüsüz olarak sunan Waymo’dan Tesla’yı ayıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyordu.

    Tesla’nın robotaksi hizmeti şu aşamada tam anlamıyla herkese açık değil ve bekleme listesi üzerinden sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuluyor. Tesla’nın otonom sürüşten sorumlu başkan yardımcısı Ashok Elluswamy, X üzerinden yaptığı açıklamada geçiş sürecinin kontrollü ilerleyeceğini vurguladı. Buna göre şirket, güvenlik sürücüsü bulunmayan sınırlı sayıdaki aracı, halen güvenlik sürücüsüyle hizmet veren daha geniş robotaksi filosunun içine entegre etti. Zaman içinde bu araçların filodaki oranının artırılması planlanıyor. Sektör kaynaklarına göre Tesla’nın Austin’deki robotaksi filosu şu anda yalnızca birkaç düzine araçtan oluşuyor.

    Sosyal medyada deneyimlerini paylaşan bazı yolculara göre Tesla, güvenlik sürücüsü olmayan robotaksi yolculukları için de ücret almaya başladı. Bununla birlikte, sürücüsüz Tesla araçlarını insanlı Tesla araçları tarafından takip edilmesi de dikkat çekiyor. Bu detay, Tesla’nın güvenlik sürücüsünü devreden çıkarsa da operasyonel anlamda ek güvenlik önlemlerini tamamen terk etmediğini gösteriyor.

    Tesla, paylaştığı bir gönderide ise "Tuhaf, bize bunun asla işe yaramayacağı söylenmişti" dedi. Bu, muhtemelen Tesla'nın görüş paketine yöneltilen eleştirilerden kaynaklanıyor. Bugün itibarıyla ise Tesla, yalnızca kameralar kullanarak (LiDAR veya radar olmadan) genel halka robotaksi hizmeti sunan ilk şirket konumunda.

    Endişeler giderilmiş değil

    Electrek’in aktardığına göre, son beş ayda Tesla robotaksileri yaklaşık sekiz kazaya karıştı. Bu kazaların, araçlarda güvenlik sürücüsü bulunurken yaşanmış olması, sistemin güvenilirliği konusunda soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Tüm bu tartışmalara rağmen piyasa cephesinde olumlu bir tepki gözlendi. Tesla hisseleri, gelişmenin ardından yüzde 4,2 oranında yükseldi.

    Öte yandan Tesla’nın izlediği kademeli geçiş stratejisi, geçmişte Waymo’nun uyguladığı modele benzerlik gösteriyor. Waymo da ilk aşamada sınırlı sayıda araç ve güvenlik sürücüleriyle ilerlemiş, ardından tamamen sürücüsüz hizmete geçmişti. Waymo, 2025 yılı içinde 14 milyondan fazla ücretli sürücüsüz yolculuk gerçekleştirdiğini ve orta vadede 20 yeni şehre açılmayı planladığını belirtiyor. Tesla da yıl boyunca filosunu genişletmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/01/22/tesla-launches-robotaxi-rides-in-austin-with-no-human-safety-driver/ https://www.theverge.com/transportation/866165/tesla-robotaxi-unsupervised-austin-texas-safety-monitor
