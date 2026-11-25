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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Microsoft, tarihinin en büyük hizmet kesintisi sonrası Kırmızı Alarm programını devreye aldı. Kasım ayında yaşanan ve yirmi dört saat süren dev kriz; e-posta, Teams ve bulut servislerini küresel ölçekte durdurmuştu. Bir yazılım hatasından kaynaklanan krizde, mühendisler arasındaki koordinasyon eksikliği müdahale sürecini ciddi şekilde geciktirdi. Şirket, gelecekteki kesintileri ve acil güncellemeleri en geç bir saat içinde tamamlamayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Microsoft, 12-13 Kasım tarihlerinde yaşanan ve yaklaşık 24 saat süren büyük hizmet kesintisinin ardından mühendislik ve operasyon süreçlerini baştan düzenlemek için Code Red (Kırmızı Alarm) programını devreye aldı. Reuters tarafından incelenen şirket içi yazışmalara göre Microsoft, gelecekte benzer sorunların önüne geçmek ve yaşanan kesintilere daha hızlı müdahale edebilmek için kapsamlı değişiklikler yapacak.

Microsoft 365 tarihinin en büyük kesintisi yaşandı

Kesinti sırasında Microsoft'un bulut tabanlı e-posta hizmeti Exchange Online başta olmak üzere Outlook, Teams, Copilot ve diğer Microsoft 365 hizmetleri etkilendi. Avustralya, Japonya ve ABD'deki kamu kurumlarının yanı sıra finans ve havacılık sektörleri de aksaklıklardan etkilendi. Bazı ticaret şirketlerinde işlemler gecikirken hava yolu şirketlerinin iletişim süreçlerinde de sorunlar yaşandı.

Microsoft, kesintinin bir siber saldırıdan veya yapay zeka ajanlarının faaliyetlerinden kaynaklanmadığını açıkladı. Şirket, sorunun temmuz ayında sisteme giren ve zamanında tespit edilemeyen bir Windows ölçeklenebilirlik hatasından kaynaklandığını belirtti. Microsoft CEO'su Satya Nadella da yaşanan aksaklık nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Microsoft 365 Core Başkanı Jason Henderson, çalışanlara gönderdiği mesajda olayın Exchange Online tarihinin en büyük kesintisi olduğunu söyledi. Henderson, daha önce bu kadar çok müşterinin bu kadar uzun süre e-posta hizmetinden mahrum kalmadığını belirterek Code Red çalışmalarının ekipleri için en yüksek önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

Microsoft kesintilere bir saat içinde müdahale etmek istiyor

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Microsoft'un M365 Core ve Work IQ birimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Amanda Silver, kesintiye müdahale sırasında mühendislerin koordinasyon sorunları yaşadığını belirtti. Ekipler, 11 farklı Teams sohbetinde 11 binden fazla mesaj paylaşmasına rağmen teşhis verilerinin farklı sistemlere dağılması nedeniyle ortak bir değerlendirme yapmakta zorlandı.

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Microsoft, Code Red kapsamında sistem yükünü gerektiğinde azaltma, internet trafiğini coğrafi bölgelere ayırma ve kurtarma süreçlerini hızlandırma gibi beş çalışma alanı belirledi. Şirketin hedefi, gelecekte yaşanacak büyük kesintilerde dünya genelindeki hizmetleri bir saat içinde yeniden çalışır hale getirmek. Mühendislerin arızaları daha hızlı tespit edebilmesi için yapay zeka ajanlarından da yararlanılacak. Ayrıca iyileştirme çalışmalarının takibi için ilgili mühendislik ekipleriyle günlük ve haftalık değerlendirme toplantıları yapılacak.

Acil güncellemelerin dağıtımı da hızlandırılacak

Microsoft'un üzerinde durduğu bir diğer önemli sorun ise kritik yazılım güncellemelerinin dünya genelindeki sistemlere ulaştırılmasının uzun sürmesi. Henderson, daha önce çalışanlara gönderdiği bir başka notta Microsoft 365 Core hizmetleri için hazırlanan acil yamaların küresel ölçekte dağıtılmasının gereğinden fazla zaman aldığını belirtmişti.

Henderson'ın paylaştığı bilgilere göre yakın zamanda yaşanan başka bir olayda acil bir üretim düzeltmesinin dünya genelindeki sistemlere tamamen dağıtılması beş ila altı gün sürdü. Microsoft ise özellikle kritik güvenlik açıklarında tespit aşamasından güvenli küresel dağıtıma kadar geçen süreyi bir saate indirmek istiyor.

Henderson, yıllardır yapılan çalışmaların 12 Kasım'daki kesintiyi önlemeye yetmediğini belirterek soruna yol açan organizasyonel ve yapısal eksiklikleri de kapsamlı şekilde incelediğini söyledi. Microsoft sözcüsü de Reuters'a yaptığı açıklamada şirketin yalnızca meydana gelen sorunları gidermeye değil, gelecekte benzer kesintilerin yaşanmasını mümkün olduğunca engellemeye odaklandığını ifade etti.

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Büyük kesinti sonrası Microsoft alarma geçti

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