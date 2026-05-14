    Honda, yeni nesil hibrit fastback modelini gösterdi

    Honda, iptal edilen elektrikli araç projelerinin ardından rotayı hibrite çevirdi. Tanıtılan yeni fastback sedan prototipi, gelecek nesil Accord’un sinyallerini veriyor.

    Honda, elektrikli araç stratejisinde önemli bir değişime giderek hibrit teknolojileri yeniden merkeze aldı. Şirket, son aylarda birçok iddialı elektrikli araç projesini iptal ederken şimdi odağını yeni nesil hibrit modellere çeviriyor.

    İptal edilen projeler arasında Honda 0 Sedan, 0 SUV, Acura RSX ve Sony Honda Mobility ortaklığıyla geliştirilen Afeela modeli yer alıyor. Bu değişim sonrası Honda, içten yanmalı motor ve elektrik motorunu birleştiren hibrit sistemlere daha fazla yatırım yapma kararı aldı.

    Markanın tanıttığı yeni fastback prototipi ise gelecek nesil Honda Accord için güçlü sinyaller veriyor. Honda bu aracın bir konsept değil, üretime oldukça yakın bir “prototip” olduğunu özellikle vurguluyor.

    Honda'nın yeni prototipi; kama şeklinde gövde tasarımı, eğimli fastback tavan çizgisi, ince LED aydınlatmaları ile dikkat çekiyor. Ön tarafta ise çıkıntılı burunla birlikte dik bir görüntü hakim. Bölünmüş far tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve büyük jantlar da prototipin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Honda’ya göre yeni nesil hibrit altyapı 2027’den itibaren kullanılmaya başlanacak. Şirket bu sayede:
    • mevcut hibrit sistemlere göre yüzde 10’dan fazla verimlilik artışı,
    • yüzde 30’un üzerinde maliyet düşüşü,
    • daha hafif platform yapısı,
    • daha gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi hedefliyor.

    "Dünyanın en verimli güç aktarma sistemi"

    Şirket ayrıca yeni hibrit sistem için oldukça iddialı bir açıklama yaptı. Honda, 2027’den itibaren kullanılacak yeni nesil hibrit güç ünitesinin “dünyanın en verimli güç aktarma sistemi” olacağını savunuyor.

    Honda, Mart 2030’a kadar yeni hibrit sistemi kullanan toplam 15 model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu araçların ana pazarı ise Kuzey Amerika olacak. Özellikle SUV modellerinin ağırlık kazanması beklenirken, sedan tarafında yeni Accord’un markanın hibrit dönüşümündeki en önemli modellerden biri olacağı düşünülüyor.

