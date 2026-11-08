11 milyon dolarlık Nvidia yongası çalındı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka yongalarına olan yoğun talep, devasa hırsızlık vakalarını beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'a teslim edilmesi gereken 11,4 milyon dolar değerindeki altı palet Nvidia donanımı, sürücülerin izini kaybettirmesiyle çalındı. Ağustosta gerçekleşen ve tam 15 gün sonra fark edilen bu sıra dışı olayda, çalınan yongaların yurt dışında 20 milyon dolara satılabileceği belirtiliyor. Emniyet güçleri, San Bernardino bölgesinde kaybolan kargonun peşinde. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Bugün yapay zekâ yongaları neredeyse altın veya pırlanta gibi değer verilen bir materyal haline geldi ve hırsızlık vakaları da arttı. Stok sıkıntısı nedeniyle fiyatları zaman zaman ikiye katlanan Nvidia yongalarının talibi çok.

6 palet Nvidia donanımı çalındı

Kaliforniya eyaletinde yaşanan hırsızlık olayı ise gülümsetecek cinsten. Texas eyaletine teslim edilmek üzere yola çıkan Nvidia kargosunun Kaliforniya eyaletinde planlandığı şekilde bir kamyon ve beraberindeki kişiler tarafından teslim alındığı ancak sonrasında başka bir yöne doğru gittiği belirtiliyor.

Anbernic RG DDS tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Olay 29 Ağustos tarihinde meydana gelmiş ancak Eylül ayının ortasına kadar kargonun çalındığı anlaşılamamış. Hırsızlığı yapan ekibin defalarca uzun molalar verdiği ancak yeterince takip edilmediği için San Bernardino County kesiminde izini kaybettirdiği belirtiliyor.

Kargonun ne olduğu tam bilinmiyor ancak 11.4 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Hırsızların bu donanımları ABD dışında sattığı takdirde 20 milyon dolara yakın bir gelir elde edebileceği belirtiliyor. Geçen yıl yine ABD’de 7.5 milyon dolarlık Nvidia yongası çalınırken Brezilya’da geçtiğimiz aylarda da 500 bin dolarlık Zotac RTX 5090 ekran kartı çalınmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: