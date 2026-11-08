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    11 milyon dolarlık Nvidia yongası çalındı

    ABD’de sunucular için sipariş verilen yaklaşık 11 milyon dolarlık 6 palet Nvidia donanımı teslim alınıp bilinmeyen bir yere nakledildi. Hırsızlık 15 gün sonra fark edildi.

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Bugün yapay zekâ yongaları neredeyse altın veya pırlanta gibi değer verilen bir materyal haline geldi ve hırsızlık vakaları da arttı. Stok sıkıntısı nedeniyle fiyatları zaman zaman ikiye katlanan Nvidia yongalarının talibi çok.

    6 palet Nvidia donanımı çalındı

    Kaliforniya eyaletinde yaşanan hırsızlık olayı ise gülümsetecek cinsten. Texas eyaletine teslim edilmek üzere yola çıkan Nvidia kargosunun Kaliforniya eyaletinde planlandığı şekilde bir kamyon ve beraberindeki kişiler tarafından teslim alındığı ancak sonrasında başka bir yöne doğru gittiği belirtiliyor.

    Olay 29 Ağustos tarihinde meydana gelmiş ancak Eylül ayının ortasına kadar kargonun çalındığı anlaşılamamış. Hırsızlığı yapan ekibin defalarca uzun molalar verdiği ancak yeterince takip edilmediği için San Bernardino County kesiminde izini kaybettirdiği belirtiliyor.

    Kargonun ne olduğu tam bilinmiyor ancak 11.4 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Hırsızların bu donanımları ABD dışında sattığı takdirde 20 milyon dolara yakın bir gelir elde edebileceği belirtiliyor. Geçen yıl yine ABD’de 7.5 milyon dolarlık Nvidia yongası çalınırken Brezilya’da geçtiğimiz aylarda da 500 bin dolarlık Zotac RTX 5090 ekran kartı çalınmıştı.

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