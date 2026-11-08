11 milyon dolarlık Nvidia yongası çalındı

Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zeka yongalarına olan yoğun talep, devasa hırsızlık vakalarını beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'a teslim edilmesi gereken 11,4 milyon dolar değerindeki altı palet Nvidia donanımı, sürücülerin izini kaybettirmesiyle çalındı. Ağustosta gerçekleşen ve tam 15 gün sonra fark edilen bu sıra dışı olayda, çalınan yongaların yurt dışında 20 milyon dolara satılabileceği belirtiliyor. Emniyet güçleri, San Bernardino bölgesinde kaybolan kargonun peşinde.
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6 palet Nvidia donanımı çalındı
Kaliforniya eyaletinde yaşanan hırsızlık olayı ise gülümsetecek cinsten. Texas eyaletine teslim edilmek üzere yola çıkan Nvidia kargosunun Kaliforniya eyaletinde planlandığı şekilde bir kamyon ve beraberindeki kişiler tarafından teslim alındığı ancak sonrasında başka bir yöne doğru gittiği belirtiliyor.
Olay 29 Ağustos tarihinde meydana gelmiş ancak Eylül ayının ortasına kadar kargonun çalındığı anlaşılamamış. Hırsızlığı yapan ekibin defalarca uzun molalar verdiği ancak yeterince takip edilmediği için San Bernardino County kesiminde izini kaybettirdiği belirtiliyor.
Kargonun ne olduğu tam bilinmiyor ancak 11.4 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Hırsızların bu donanımları ABD dışında sattığı takdirde 20 milyon dolara yakın bir gelir elde edebileceği belirtiliyor. Geçen yıl yine ABD’de 7.5 milyon dolarlık Nvidia yongası çalınırken Brezilya’da geçtiğimiz aylarda da 500 bin dolarlık Zotac RTX 5090 ekran kartı çalınmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: