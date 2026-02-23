Giriş
    AB'nin "Made in Europe" planı, yoğun itirazlar eşliğinde bir kez daha ertelendi

    AB’nin sanayiyi güçlendirmek için kamu alımlarında Avrupa üretimine öncelik vermeyi hedefleyen planı, üye ülkeler ile ABD ve İngiltere’nin itirazları nedeniyle yeniden ertelendi.

    Avrupa Komisyonu’nun "Made in Europe" olarak bilinen ve AB sınırları içerisinde üretilecek otomobillere çeşitli teşvikler sunmaya yönelik sanayi düzenlemesi, AB içinde ve dışındaki itirazlar nedeniyle yeniden ertelendi. Fransa öncülüğünde görüşülen planın tanıtımı aralık ayından sonra bir kez daha ertelenerek 4 Mart’a bırakıldı.

    AB’nin Sanayi Stratejisi Komiseri Stéphane Séjourné’nin ekibi, ertelemenin üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve teklifin daha güçlü hale getirilmesi için yapıldığını açıkladı.

    "Made in Europe" planı ne getiriyor?

    Büyük tepki: AB'nin 'Made in Europe' planı bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Düzenleme, kamu alımlarında Avrupa’da üretilen ürünlere öncelik verilmesini hedefliyor. Kimya, otomotiv, yapay zekâ, uzay ve savunma gibi stratejik sektörler kapsamda yer alıyor. Taslağa göre elektrikli araçlarda yüzde 70, alüminyumda yüzde 25 ve bazı plastik ürünlerde yüzde 30 oranında AB menşei şartı getirilebilir. Amaç, Avrupa sanayisini güçlendirmek, iç talebi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak.

    Komisyon ayrıca düşük karbonlu ürünler için “AB’de üretildi” etiketi oluşturmayı ve özellikle çelikte karbon emisyonuna göre standart belirlemeyi planlıyor.

    ABD ve İngiltere karşı çıkıyor

    ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, Avrupa önceliği uygulamasının üye ülkelerin tedarik esnekliğini azaltacağını savunarak plana karşı çıktı. Birleşik Krallık da düzenlemenin korumacılığı artırabileceği ve AB-İngiltere ticaret ilişkilerine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

    AB sınırları içerisinde de sesler yüksek

    Büyük tepki: AB'nin 'Made in Europe' planı bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    İskandinav ve Baltık ülkeleri, katı “Made in Europe” kurallarının yatırımları azaltabileceği ve Avrupa şirketlerinin dış teknolojilere erişimini zorlaştırabileceğini söylüyor. Buna karşılık Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa tercihi politikasının gerekli olduğunu ancak dikkatli uygulanması gerektiğini vurguluyor.

    AB kaynaklarına göre erteleme büyük bir kriz işareti değil; Komisyonun, hangi ülkelerin “öncelikli ortak” sayılacağını netleştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

    Türkiye bunun neresinde?

    Son cümledeki "öncelikli ortak" ifadesi kritik. Türkiye'nin Avrupa ile yıllardır süregelen yoğun bir ticareti olsa da AB'ye dahil olmaması dengeyi bozuyor. "Made in Europe" duyurulduğundan bu yana Türkiye, gerçekleşmesi halinde bu yasa kapsamındaki ülkeler arasına dahil olmak için görüşmeler yürütüyor. Üstelik bu gelişme, Çinli üreticilerin Türkiye'ye yatırım yapması için de kritik öneme sahip.

    Diğer yandan, Fransız üretici Renault'nun ülkemizde elektrikli araç üretmeyi planladığı biliniyor. Üstelik bataryanın da Togg-Farasis ortaklığında kurulan Siro'dan tedarik edilebileceği iddiaları var. Bu durum, Türkiye'nin "Made in Europe" kapsamına dahil edilmesi için olumlu bir sinyal olarak görülebilir.

