Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sevilen animasyon serisi Buz Devri, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Disney, merakla beklenen yeni filmin fragmanını yayınladı. Gelecek yılın başında vizyona girecek olan Buz Devri 6: Kaynama Noktası, Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını anlatacak. Kahramanlarımız bu yeni filmde dinazorlar ve lavlarla kaplı Kayıp Dünya'nın gizemli köşelerini keşfedecek. Eğlenceli yapım, sinemaseverlere keyifli anlar vaat ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alan Buz Devri (Ice Age), 10 yıllık uzun bir aranın ardından sinemalara dönüyor. Buz Devri: Kaynama Noktası (Ice Age: Boiling Point) adını taşıyan altıncı film, 5 Şubat'ta gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün filmden yeni bir fragman paylaştı.

Buz Devri 6, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek

Buz Devri: Kaynama Noktası, serinin ana karakterleri olan Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat'in maceralarını anlatmaya devam edecek. Sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce gidilmemiş köşelerini keşfederken, dinazorlar ve lavlarla dolu bir maceraya atılacak.

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Serinin ana karakterlerini bu yeni filmde yine Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg, Queen Latifah seslendiriyor. Filmin yönetmenliğini ise John Donkin (Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları) üstleniyor.

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