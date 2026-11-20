Yapay Zeka Özeti:
- Sevilen animasyon serisi Buz Devri, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Disney, merakla beklenen yeni filmin fragmanını yayınladı. Gelecek yılın başında vizyona girecek olan Buz Devri 6: Kaynama Noktası, Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını anlatacak. Kahramanlarımız bu yeni filmde dinazorlar ve lavlarla kaplı Kayıp Dünya'nın gizemli köşelerini keşfedecek. Eğlenceli yapım, sinemaseverlere keyifli anlar vaat ediyor.
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Buz Devri 6, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek
Buz Devri: Kaynama Noktası, serinin ana karakterleri olan Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat'in maceralarını anlatmaya devam edecek. Sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce gidilmemiş köşelerini keşfederken, dinazorlar ve lavlarla dolu bir maceraya atılacak.
Serinin ana karakterlerini bu yeni filmde yine Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg, Queen Latifah seslendiriyor. Filmin yönetmenliğini ise John Donkin (Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları) üstleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: