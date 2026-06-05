Buz Devri: Kaynama Noktası animasyon filminden ilk fragman geldi

Buz Devri: Kaynama Noktası ne anlatıyor?
Serinin altıncı filmi olmasına rağmen Buz Devri: Kaynama Noktası şeklinde yeniden isimlendirilen animasyon filmi, beşinci filmden 11 yıl sonrasını anlatıyor. Serinin ana karakterleri Manny, Sid, Diego, Ellie ve Scrat altıncı filmde de devam ediyor.
Bu filmde sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş bölgelerini keşfetmeye çalışırken, dinozorlar ve lavlarla dolu maceralardan da sağ çıkmaya çalışacak. Fragmanda ayrıca bir de bebek Scratt görüyoruz.
5 Şubat 2027 tarihinde vizyona girecek olan altıncı filmde ana karakterleri yine Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg ve Queen Latifah seslendirecek. Ülkemizde ise Haluk Bilginer, Yekta Kopan ve Ali Poyrazoğlu gibi efsane isimler ekonomik gerekçelerle mini dizide yer almamıştı. Fragmanda kimin seslendirdiği tam anlaşılmıyor.
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Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.