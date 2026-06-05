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    Buz Devri: Kaynama Noktası animasyon filminden ilk fragman geldi

    Buz Devri: Kaynama Noktası adıyla vizyona girecek olan Buz Devri serisinin altıncı filmi için ilk fragman geldi. Orijinal stüdyosu kapanan serinin yeni filminin ne kadar ilgi göreceği merak konusu

    Buz Devri: Kaynama Noktası Tam Boyutta Gör
    Geliştirici stüdyosu Blue Sky geçtiğimiz yıllarda kapanınca kesin olarak sona erdiği düşünülen Ice Age ya da Türkçesi ile Buz Devri serisi geri döndü. 2024 yılında duyurulan Buz Devri: Kaynama Noktası adındaki altıncı animasyon filminden ilk fragman yayınlandı.

    Buz Devri: Kaynama Noktası ne anlatıyor?

    Serinin altıncı filmi olmasına rağmen Buz Devri: Kaynama Noktası şeklinde yeniden isimlendirilen animasyon filmi, beşinci filmden 11 yıl sonrasını anlatıyor. Serinin ana karakterleri Manny, Sid, Diego, Ellie ve Scrat altıncı filmde de devam ediyor.

    Bu filmde sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş bölgelerini keşfetmeye çalışırken, dinozorlar ve lavlarla dolu maceralardan da sağ çıkmaya çalışacak. Fragmanda ayrıca bir de bebek Scratt görüyoruz.

    5 Şubat 2027 tarihinde vizyona girecek olan altıncı filmde ana karakterleri yine Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg ve Queen Latifah seslendirecek. Ülkemizde ise Haluk Bilginer, Yekta Kopan ve Ali Poyrazoğlu gibi efsane isimler ekonomik gerekçelerle mini dizide yer almamıştı. Fragmanda kimin seslendirdiği tam anlaşılmıyor.

    [twitter=https://www.youtube.com/watch?v=BoGZJZGE5fo]

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    Nat Alianovna 1 gün önce

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

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