Buz Lazer Epilayon Yaza Damgasını Vurdu

Son yılların gözde lazer epilasyon uygulaması Buz Lazer bu yaza da damgasını vurmuş görünüyor. ‘’Lazer epilasyon dendiğine ilk aklınıza gelen nedir’’ sorusunu yönelttiğimiz birçok kişinin yanıtı Buz Lazer olunca, bize de Buz Lazer hakkında daha fazla bilgi edinmek düştü.

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Buz Lazer Neden Bu Kadar Çok Tercih Ediliyor?



Buz Lazer’in tercih edilme nedenlerinin başında etkili lazer epilasyon yapması ve sonuçlarının kalıcı olması geliyor. Buz Lazer, Alma Lasers firması tarafından uzun yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilmiş bir sistem. Etkili ve kalıcı lazer epilasyon nasıl daha konforlu hale getirilebilir düşüncesinden yola çıkarak geliştirilen Buz Lazer 80’in üzerinde ülkede uygulanıyor. Buz Lazer Soprano Ice, Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarını kapsayan patentli bir marka.



Buz Lazer serisi cihazların ilki Soprano Ice. Ardından geliştirilen Soprano Ice Platinum, dünyanın ilk 3 dalga boyuna sahip lazer epilasyon cihazı olması ile dikkat çekiyor. Lazer epilasyonda kullanılan üç etkili dalga boyunun (Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG) aynı sistemde olmasının avantajıyla tüm cilt ve kıl tiplerinde kullanılabiliyor. Her bir dalga boyunun avantajından yararlanan sistem, tüm derinlikteki kıllara etki edebiliyor. Serinin son üyesi Soprano Titanium ise ekstra büyük tedavi başlığı ile seans süresini yarı yarıya kısaltması ile öne çıkıyor.



Tüm Buz Lazer serisi cihazların ortak özelliği cildi -3 dereceye kadar soğutan Patentli Ice Teknolojisi.

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Patentli Ice Teknolojisi ile Ağrısız, Konforlu Lazer Epilasyon



Gelişmiş bir soğutma sistemi olan Ice Teknolojisi, cildi tüm seans boyunca serinletiyor ve cilt yüzeyini koruyor. Tedavi başlığının safir ucundan yapılan etkili soğutma ile neredeyse tamamen ağrısız, acısız bir lazer epilasyon sağlanıyor. Safir uç, cilde ilk temas ettiğinde buz gibi soğuk oluyor ve bu soğuk his seans sona erene dek sürüyor. Geleneksel lazer epilasyonda hissedilen ısı, Buz Lazer epilasyonda yerini buz gibi bir serinliğe bırakıyor. Bu da kuşkusuz hasta konforunu arttıran önemli bir husus.



Buz Lazer epilasyonun bir diğer patentli teknolojisi ise uygulama tekniği. Yaptığımız araştırmada ütüleme epilasyonun mucidinin de Buz Lazer cihazlarını geliştiren Alma Lasers firması olduğunu öğrendik. Ütüleme uygulama tekniğinde kıl kökleri kademeli olarak yavaş yavaş ısıtılıyor. Cilt yüzeyinde hareket ettirilen tedavi başlığı adeta masaj hissi veriyor. Bu yöntem de Buz Lazer epilasyonun ağrısız olmasını sağlayan bir diğer önemli özellik.

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Buz Lazer Yaz Aylarında da Uygulanıyor



Yukarıda değindiğimiz etkili, kalıcı, ağrısız, masaj konforunda gibi özelliklerinin yanında Buz Lazer epilasyonun bir diğer önemli avantajı da yaz aylarında uygulanabilmesi. Buz Lazer, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin lazer epilasyonunda FDA onayına sahip. Tatil dönüşünden sadece 1 hafta sonra Buz Lazer yaptırmak mümkün. Bunun için cilt renginin açılmasını beklemek gerekmiyor.



İstenmeyen tüyler en çok yaz aylarında sorun olduğu için, Buz Lazer önemli bir avantaj sağlıyor. Yaz aylarında lazer epilasyon yapılmaz tabusunu yıkan Buz Lazer ile yazın tüysüz, pürüzsüz bir tenle sahilde dolaşmak mümkün oluyor.



Buz Lazer Erkekler Tarafından da Tercih Ediyor



Buz Lazer epilasyondan yararlanan erkeklerin de sayısı her geçen gün artıyor. Sırt, omuz gibi lazer epilasyonun ağrılı olduğu alanlarda erkekler özellikle Buz Lazer tercih ediyorlar. Ağrısız bir şekilde istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen erkekler için Buz Lazer ideal bir çözüm sunuyor. Buz Lazer epilasyonda kulak içi, burun içi, kaş ortası ve sakal üzeri gibi alanlar için özel bir yüz ucu kullanılıyor. Bu uç yardımı ile ulaşılması güç alanlar ve hassasiyet gerektiren uygulamalar sorun olmaktan çıkıyor.



Yaptığımız araştırma ve edindiğimiz bilgiler ışığında kalıcı, güvenli ve konforlu bir lazer epilasyon deneyimi için Buz Lazer önemli avantajlar sunuyor.

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