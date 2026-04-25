BYD, 1.000 beygirlik üstü açık hiper otomobilini sergiledi: Avrupa'da piyasaya çıkacak

Tam Boyutta Gör BYD, yeni elektrikli hiper otomobili Denza Z’yi görücüye çıkardı. Premium alt markası Denza altında geliştirilen model, 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen dünya prömiyeriyle birlikte resmen sahneye çıktı.

“Dünyanın ilk akıllı elektrikli süper otomobili”

Çinli üretici, Denza Z’yi “dünyanın ilk akıllı elektrikli süper otomobili” olarak tanımlarken, modelin Avrupa’nın köklü lüks otomobil üreticilerine doğrudan rakip olacağını vurguluyor.

Yeni Denza Z, üretim versiyonuna oldukça yakın bir formda, üstü açılabilir gövde tipiyle sergilendi. Açılabilir yumuşak tavanıyla dikkat çeken araç, dört koltuklu yapısıyla hiper otomobil segmentinde farklı bir yaklaşım sunuyor. Modelin tasarım sürecine, şu anda BYD’nin Global Tasarım Direktörü olarak görev yapan Alman otomotiv tasarımcısı Wolfgang Egger liderlik etti. “Pure Emotion” adı verilen tasarım dili doğrultusunda geliştirilen araçta karbon fiber gövde ve iç bileşenler kullanılarak hem ağırlık azaltılmış hem de performans artırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Aerodinamik detaylar da Denza Z’nin öne çıkan yönleri arasında yer alıyor. Kaput üzerinde konumlandırılan hava kanalı, yüksek hızlarda yere basma kuvvetini artırarak daha stabil bir sürüş sağlamayı hedefliyor.

Performans tarafında ise model oldukça iddialı. 1000 beygirin üzerinde güç üreten Denza Z’nin 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşabildiği belirtiliyor. Bu değerler, modeli doğrudan hiper otomobil ligine taşıyor.

Araçta BYD’nin kendi geliştirdiği Blade Battery ve yeni nesil Flash Charging 2.0 hızlı şarj sistemi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde Denza Z’nin yalnızca 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj edilebildiği ifade ediliyor. Henüz tüm teknik detaylar açıklanmış değil ancak modelin menzilinin, Avrupa’da kısa süre önce satışa çıkan Denza Z9 GT ile benzer şekilde yaklaşık 599 kilometre (WLTP) seviyesinde olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Denza Z, yalnızca güç ve menzil ile değil, gelişmiş sürüş teknolojileriyle de öne çıkıyor. Araçta kullanılan Disus-M akıllı gövde kontrol sistemi, yüksek performanslı sürüş koşulları için optimize edilmiş durumda. Aynı sistem, markanın dikkat çeken performans modeli Yangwang U9’da da kullanılıyor.

BYD, Denza Z’nin geliştirme sürecinde Avrupa’nın en zorlu pistlerinden biri olan Nürburgring’de testler gerçekleştirdiğini açıkladı. Modelin küresel lansmanının ise bu yaz İngiltere’de düzenlenecek Goodwood Festival of Speed kapsamında yapılması planlanıyor.

630 km menzil, 9 dakikada şarj: Tamamen yeni BYD Atto 3 sahnede 23 sa. önce eklendi

Öte yandan Denza, modelin üç farklı versiyonla satışa sunulacağını ve bu versiyonlar için isim belirleme sürecine kullanıcıları da dahil eden bir yarışma başlattığını duyurdu. Standart, Convertible ve pist odaklı Track versiyonlarının yer alması bekleniyor.

Fiyatlandırma henüz netleşmemiş olsa da Denza Z’nin, Avrupa’da yaklaşık 115 bin eurodan başlayan Z9 GT’nin üzerinde konumlandırılması bekleniyor. Bu da modelin hiper otomobil segmentinde rekabetçi ancak premium bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağını gösteriyor.

