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    BYD'den büyük hata: 1.265 müşteriye 2026 model diye 2025 üretimi araç satıldı

    BYD'nin Avustralya'da 1.265 müşterisine 2026 model diye sattığı araçların, 2025 üretimi olduğu ortaya çıktı. Şirket yaşananlarda kötü niyet olmadığını tamamen insan hatasından kaynaklandığını açıkladı

    BYD, 1.265 müşteriye 2026 model diye 2025 üretimi araç sattı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, Avustralya'da yaşanan model yılı kriziyle gündeme geldi. Şirket, satış belgelerinde 2026 model olarak gösterilen ancak gerçekte 2025 üretimi olan araçların teslim edildiğinin anlaşılmasının ardından, etkilenen tüm müşterilere araçlarını iade ederek ücretlerinin tamamını geri alma hakkı tanıdı.

    BYD'nin Avustralya distribütörü tarafından satılan Atto 3, Shark 6 ve Sealion 8 modellerinde, araçların fabrikadan ayrılış tarihinin şirketin veri sistemine yanlışlıkla üretim tarihi olarak kaydedildiği açıklandı. Bu nedenle bazı araçlar 2026 model olarak satılmasına rağmen gerçekte 2025 üretimi çıktı. Şirketin aktardığı bilgiye göre sorun, bir müşterinin aracını sigortalatırken üretim tarihindeki tutarsızlığı fark ederek bayiye bildirmesiyle tespit edildi.

    BYD yetkilileri, sorunun tamamen idari süreçte yapılan insan hatasından kaynaklandığını belirtiyor. Araçlar arasında donanım, motor, batarya veya yazılım açısından herhangi bir farklılık bulunmasa da üretim yılındaki bir yıllık fark, araç sahipleri için sadece kağıt üzerinde bir detay değil aracın ikinci el satış değerini, kasko maliyetlerini ve sigorta işlemlerini doğrudan etkileyebilecek bir unsur.

    BYD, 1.265 müşteriye 2026 model diye 2025 üretimi araç sattı Tam Boyutta Gör

    "Makul teklif" kullanıcılardan kabul görmedi

    BYD, ilk etapta etkilenen 1.265 müşteriye, "makul bir tazminat" olarak değerlendirdiği 1.100 Avustralya doları tutarında bir ödeme teklif etti. Ancak birçok müşteri bu teklifin uğrayabilecekleri değer kaybını karşılamaktan uzak olduğunu savunarak öneriyi kabul etmedi. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından geri adım atan şirket, politikasını değiştirerek etkilenen tüm müşterilere araçlarını iade etmeleri halinde satın alma bedelinin tamamını geri ödemeyi teklif etti.

    BYD Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis yaptığı açıklamada "Bu bir aldatma girişimi değil, hızlıca müdahale ettiğimiz idari bir hataydı. Avustralya'da nispeten yeni bir markayız ve başarımızı sürdürmenin tek yolu güvenilir bir marka olmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://www.carexpert.com.au/car-news/byd-offers-full-customer-refunds-after-build-year-error-on-atto-3-shark-6-sealion-8 https://www.abc.net.au/news/2026-07-11/byd-offers-full-refunds-after-customers-given-wrong-car/106891590
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