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    BYD, 1300 beygirlik Yangwang U7'nin teslimatlarına başladı

    BYD'nin lüks markası Yangwang, tamamen elektrikli lüks sedan modeli U7’nin ülke genelindeki teslimatlarına bugün resmen başladı.                                 

    BYD, 1300 beygirlik Yangwang U7'nin teslimatlarına başladı Tam Boyutta Gör
    Yangwang U7, batarya, elektrik motorları, elektronik kontrol sistemleri ve DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon sistemi olmak üzere dört ana elektrikli bileşeni bir araya getiriyor. U7'de kullanılan elektromanyetik süspansiyon sistemi; uçak gemisi elektromanyetik mancınıkları ve manyetik levitasyon (Maglev) trenlerinde kullanılan prensiplerin otomotivdeki ilk uygulaması olarak dikkat çekiyor.

    1.287 beygir gücünün üzerinde bir performans sunan Yangwang U7, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabiliyor. Araç, yerinde dönüş, sabit tekerlekli rotasyon ve yanal hareketle paralel park gibi ileri düzey manevra kabiliyetlerine sahip.

    20 dereceye varan arka aks yönlendirme sistemi sayesinde, U7'nin dönüş yarıçapı A segmenti kompakt bir otomobile eşdeğer düzeye iniyor; bu da şehir içi kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, üç LiDAR sensörüne sahip “God’s Eye A” gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılan araç, sürüş ve park sırasında üst düzey konfor ve güvenlik sunuyor.

    Yangwang U7; 5360 mm uzunluk, 2000 mm genişlik, 1515 mm yükseklik ve 3200 mm aks mesafesine sahip. Dört elektrik motorunun toplam 960 kW (1.287 hp) güç ürettiği araç, 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 135,5 kWsa kapasiteli bataryası ile CLTC ölçümlerine göre 720 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    BYD, 1300 beygirlik Yangwang U7'nin teslimatlarına başladı
    U7, Yangwang markasının U8 SUV ve U9 spor otomobilinden sonra piyasaya sürdüğü üçüncü model oldu. Otomobilin başlangıç fiyatı 87.150 dolar. 

    DiSus-Z süspansiyon sistemi

    DiSus-Z süspansiyon sistemi, elektrik enerjisini doğrudan kinetik enerjiye çevirerek araç süspansiyonunu aktif biçimde yönetiyor. Gerçek zamanlı yol durumu ve manyetik süspansiyon motorlarının yer değiştirme bilgilerini sensörlerle toplayan sistem, bu verileri elektrik sinyallerine dönüştürerek DiSus’un akıllı hesaplama merkezine iletiyor. Bu merkezdeki algoritma, elektronik kontrol ünitesiyle birlikte çalışarak gücü hassas bir şekilde yönetiyor.

    BYD, 1300 beygirlik Yangwang U7'nin teslimatlarına başladı Tam Boyutta Gör
    Araç hareket halindeyken, manyetik süspansiyon motorları yol titreşimlerine karşı aktif kuvvet uygulayarak gövde ile tekerlekler arasındaki bağlantıyı etkili şekilde izole ediyor. Böylece, aracın gövdesi adeta “yolun üzerinde süzülüyormuş” hissi veriyor ve sürüş konforu belirgin biçimde artıyor. Ayrıca sistem, yol kuvvetleri manyetik süspansiyon motorlarına pasif şekilde etki ettiğinde, oluşan kinetik enerjiyi geri dönüştürerek tekrar elektrik enerjisine çevirebiliyor.
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

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    4S14N_HUNT3R 5 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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