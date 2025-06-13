BYD, 1300 beygirlik Yangwang U7'nin teslimatlarına başladı

1.287 beygir gücünün üzerinde bir performans sunan Yangwang U7, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabiliyor. Araç, yerinde dönüş, sabit tekerlekli rotasyon ve yanal hareketle paralel park gibi ileri düzey manevra kabiliyetlerine sahip.
20 dereceye varan arka aks yönlendirme sistemi sayesinde, U7'nin dönüş yarıçapı A segmenti kompakt bir otomobile eşdeğer düzeye iniyor; bu da şehir içi kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, üç LiDAR sensörüne sahip “God’s Eye A” gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılan araç, sürüş ve park sırasında üst düzey konfor ve güvenlik sunuyor.
Yangwang U7; 5360 mm uzunluk, 2000 mm genişlik, 1515 mm yükseklik ve 3200 mm aks mesafesine sahip. Dört elektrik motorunun toplam 960 kW (1.287 hp) güç ürettiği araç, 270 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. 135,5 kWsa kapasiteli bataryası ile CLTC ölçümlerine göre 720 kilometreye kadar menzil sunuyor.
DiSus-Z süspansiyon sistemi
DiSus-Z süspansiyon sistemi, elektrik enerjisini doğrudan kinetik enerjiye çevirerek araç süspansiyonunu aktif biçimde yönetiyor. Gerçek zamanlı yol durumu ve manyetik süspansiyon motorlarının yer değiştirme bilgilerini sensörlerle toplayan sistem, bu verileri elektrik sinyallerine dönüştürerek DiSus’un akıllı hesaplama merkezine iletiyor. Bu merkezdeki algoritma, elektronik kontrol ünitesiyle birlikte çalışarak gücü hassas bir şekilde yönetiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.