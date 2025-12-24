BYD, 2025'te 1 milyon ihracat eşiğine çok yakın

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, 2025 yılında araç ihracatında tarihi bir eşiğe ulaşmaya hazırlanıyor. 23 Aralık’ta açıklanan sektör verilerine göre BYD’nin Kasım 2025’teki binek araç ihracatı 128 bin 67 adede ulaştı. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 313, bir önceki aya göre ise yüzde 59,9 artış anlamına geliyor.

Ocak-Kasım 2025 döneminde BYD’nin toplam ihracatı 878 bin 498 adet oldu. Bu performans, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 144’lük bir artışa işaret ederken, şirketin 2024 yılındaki toplam ihracatının da iki katından fazlasına ulaşıldığını gösteriyor.

Kasım ayında 135 bin 190 adetle Chery, Çin’in en büyük araç ihracatçısı unvanını korurken, aradaki farkı hızla kapatan BYD ise 128 bin adetle ikinci sırada yer aldı.

Çin'in en çok ihracat yapan otomobil firmaları Sıra Marka Adet 1. Chery 1.188.337 2. BYD 878.498 3. SAIC 481.239 4. Great Wall Motor 390.578 5. Geely 378.594

Aralık 2025 itibarıyla BYD’nin yeni enerjili araçları (elektrikli + PHEV) dünya genelinde 119 ülke ve bölgede satılıyor. Şirket, 18 Aralık’ta 15 milyonuncu yeni enerjili aracını üretmesini de önemli bir kilometre taşı olarak duyurdu. BYD, bu sayıya ulaşan ilk otomotiv üreticisi oldu.

