BYD, 2025'te 1 milyon ihracat eşiğine çok yakın

Ocak-Kasım 2025 döneminde BYD’nin toplam ihracatı 878 bin 498 adet oldu. Bu performans, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 144’lük bir artışa işaret ederken, şirketin 2024 yılındaki toplam ihracatının da iki katından fazlasına ulaşıldığını gösteriyor.
Kasım ayında 135 bin 190 adetle Chery, Çin’in en büyük araç ihracatçısı unvanını korurken, aradaki farkı hızla kapatan BYD ise 128 bin adetle ikinci sırada yer aldı.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Chery
|1.188.337
|2.
|BYD
|878.498
|3.
|SAIC
|481.239
|4.
|Great Wall Motor
|390.578
|5.
|Geely
|378.594
Aralık 2025 itibarıyla BYD'nin yeni enerjili araçları (elektrikli + PHEV) dünya genelinde 119 ülke ve bölgede satılıyor. Şirket, 18 Aralık'ta 15 milyonuncu yeni enerjili aracını üretmesini de önemli bir kilometre taşı olarak duyurdu. BYD, bu sayıya ulaşan ilk otomotiv üreticisi oldu.