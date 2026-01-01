BYD, 2025'te 4,6 milyon araç satışıyla yeni rekor kırdı: Ancak büyüme yavaşladı

Aralık ayında BYD’nin tamamen elektrikli araç satışları geçtiğimiz seneye göre %8,2 düşerek 190.712 adede geriledi. Şirketin şarj edilebilir hibrit araç satışları ise Aralık’ta 224.072 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında gerileme anlamına geliyor. BYD, Nisan 2022 itibarıyla yalnızca içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurmuş, stratejisini yalnızca elektrikli ve hibrit modeller üzerine kurmuştu.
BYD, 2025 yılında ivme kaybetti
2025 yılı genelinde ise BYD, 4.550.036 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2024’teki 4.250.370 adetlik satışa kıyasla %7,1’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak büyüme oranı, 2021’den sonra görülen çift haneli hatta üç haneli artış oranlarının oldukça altında kaldı.
Beklentilerin gerisinde kaldı
BYD, yılın başında 5,5 milyonluk bir satış hedefi açıklamış, hatta bazı çevrelerde 6,5 milyona ulaşabileceği konuşulmuştu. Ancak Eylül ayında bu hedef 4,6 milyon adede revize edildi ve BYD bu seviyeyi kıl payı yakalamayı başardı.
2026 yılı, Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi için çok daha zorlu geçebilir. İç pazardaki satışlar geriliyor: BYD markası Kasım ayında Çin'de %35 düşüş yaşadı ve 2025 genelinde düşüşün %10'u aşması bekleniyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, Çin hükümetinin BYD'nin uzun süredir kullandığı agresif indirim politikalarını daha yakından incelemeye başlaması. Ayrıca Geely ve Leapmotor gibi birçok rakip, uygun fiyatlı ve rekabetçi elektrikli araçlar sunarak pazarda güç kazanıyor.