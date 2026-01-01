Giriş
    BYD, 2025'te 4,6 milyon araç satışıyla yeni rekor kırdı: Ancak büyüme yavaşladı

    BYD, 2025 yılında geçtiğimiz yıla göre satışlarını %7 arttırarak 4,55 milyon otomobil satışı gerçekleştirdi. Şirket, yeni bir rekor kırsa da, eski büyüme ivmesini sürdürmekte zorlanıyor.

    BYD, 2025'te 4,6 milyon araç satışıyla yeni rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    BYD, Aralık ayında küresel pazarlarda 414.784 adet binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla %18,6, Kasım ayına göre ise %12,7 düşüş anlamına geliyor. Şirketin satışları üst üste dördüncü ayda da yıllık bazda düşüş kaydetti. Buna karşın yurtdışı satışlar güçlü seyrini sürdürerek 133.172 adet ile rekor kırdı ve geçen yıla göre %133 artış gösterdi.

    Aralık ayında BYD’nin tamamen elektrikli araç satışları geçtiğimiz seneye göre %8,2 düşerek 190.712 adede geriledi. Şirketin şarj edilebilir hibrit araç satışları ise Aralık’ta 224.072 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında gerileme anlamına geliyor. BYD, Nisan 2022 itibarıyla yalnızca içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurmuş, stratejisini yalnızca elektrikli ve hibrit modeller üzerine kurmuştu.

    BYD, 2025 yılında ivme kaybetti

    2025 yılı genelinde ise BYD, 4.550.036 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2024’teki 4.250.370 adetlik satışa kıyasla %7,1’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak büyüme oranı, 2021’den sonra görülen çift haneli hatta üç haneli artış oranlarının oldukça altında kaldı.

    BYD, 2025'te 4,6 milyon araç satışıyla yeni rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Yıl boyunca satılan tamamen elektrikli araç sayısı 2.254.714 oldu ve bu rakam 2024’e göre %27,9 artış gösterdi. Buna karşılık şarj edilebilir hibrit satışları 2.288.709 adede gerileyerek yıllık bazda %7,9 düşüş kaydetti. Böylece 2025’te tamamen elektriklilerin toplam satış içindeki payı %49,6’ya yükselirken, hibritlerin payı %50,4’e geriledi. BYD’nin Çin dışındaki satışları ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1.046.083 adede ulaştı. Bu da yıllık bazda %150,7 gibi çarpıcı bir artış anlamına geliyor.

    BYD, 2025'te 4,6 milyon araç satışıyla yeni rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Beklentilerin gerisinde kaldı

    BYD, yılın başında 5,5 milyonluk bir satış hedefi açıklamış, hatta bazı çevrelerde 6,5 milyona ulaşabileceği konuşulmuştu. Ancak Eylül ayında bu hedef 4,6 milyon adede revize edildi ve BYD bu seviyeyi kıl payı yakalamayı başardı.

    2026 yılı, Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi için çok daha zorlu geçebilir. İç pazardaki satışlar geriliyor: BYD markası Kasım ayında Çin’de %35 düşüş yaşadı ve 2025 genelinde düşüşün %10’u aşması bekleniyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, Çin hükümetinin BYD’nin uzun süredir kullandığı agresif indirim politikalarını daha yakından incelemeye başlaması. Ayrıca Geely ve Leapmotor gibi birçok rakip, uygun fiyatlı ve rekabetçi elektrikli araçlar sunarak pazarda güç kazanıyor.

