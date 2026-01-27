Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, 2026'da yurt dışı satışlarını 1,3 milyona çıkarmayı hedefliyor

    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2026’da yurt dışında 1,3 milyon yeni enerjili araç satmayı planlıyor. 2025’te Tesla’yı geride bırakan şirket, küresel satış ağını hızla büyütüyor.

    BYD, 2026'da yurt dışı satışlarını 1,3 milyona çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2026 yılında yurt dışında 1,3 milyon yeni enerjili araç (PHEV + elektrikli) satmayı hedefliyor. Şirketin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, bu hedefin yaklaşık yüzde 24 büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz yıl kasım ayındaki raporlar şirketin 2026'da 1,5-1,6 milyon arasında yurt dışı satış hedeflediğini gösteriyordu. Görünen o ki BYD, bu yıla ait ihracat tahminlerini küçülttü.

    BYD, 2025 yılında 1.046.083 adet yeni enerjili araç ihracatı gerçekleştirdi. Bu sayı, hem binek hem de ticari araçları kapsıyor ve bir önceki yıla göre yüzde 150,74 artış anlamına geliyor. BYD, 2025 yılında Türkiye'de 45.537 adet satış gerçekleştirdi.

    BYD'nin yurt dışında sattığı modeller arasında henüz Çin'de satışa çıkmamış araçlar da yer alıyor. Örneğin; şirketin Shark pickup modeli, yalnızca Meksika, Brezilya, Avustralya, Kamboçya ve diğer bazı dış pazarlarda sunuluyor. Çin iç pazarında henüz satışa sunulmadı.

    Üstelik şirketin yurt dışı satışları bölgesel olarak da dengeli. 2025'te Avrupa, Kuzey Amerika ve ASEAN ülkelerinin her biri, toplam ihracattan yaklaşık üçte bir pay aldı.

    Toplam satışlara bakıldığında ise BYD, 2025 yılında 4.602.436 yeni enerjili araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 7,73 büyüme kaydetti. Binek araç satışları 4.545.423 adet ile yüzde 6,94 artış gösterdi.

    Bunun içinde 2.256.714 adet batarya elektrikli araç satışıyla Tesla’yı (1.636.129 adet) ilk kez geride bırakmayı başardı. Öte yandan, BYD’nin şarj edilebilir hibrit otomobil satışları 2.288.709 adet ile yüzde 7,91 düşüş gösterdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda scala neden tutulmuyor mecidiyeköyden baltalimanı hastanesi ne nasıl gidilir aradığınız kişi görüşme kabul etmiyor ne demek öne eğilince göğsüm ağrıyor çingene olan 40 ünlü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum