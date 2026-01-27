BYD, 2026'da yurt dışı satışlarını 1,3 milyona çıkarmayı hedefliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2026 yılında yurt dışında 1,3 milyon yeni enerjili araç (PHEV + elektrikli) satmayı hedefliyor. Şirketin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, bu hedefin yaklaşık yüzde 24 büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayındaki raporlar şirketin 2026'da 1,5-1,6 milyon arasında yurt dışı satış hedeflediğini gösteriyordu. Görünen o ki BYD, bu yıla ait ihracat tahminlerini küçülttü.

BYD, 2025 yılında 1.046.083 adet yeni enerjili araç ihracatı gerçekleştirdi. Bu sayı, hem binek hem de ticari araçları kapsıyor ve bir önceki yıla göre yüzde 150,74 artış anlamına geliyor. BYD, 2025 yılında Türkiye'de 45.537 adet satış gerçekleştirdi.

BYD'nin yurt dışında sattığı modeller arasında henüz Çin'de satışa çıkmamış araçlar da yer alıyor. Örneğin; şirketin Shark pickup modeli, yalnızca Meksika, Brezilya, Avustralya, Kamboçya ve diğer bazı dış pazarlarda sunuluyor. Çin iç pazarında henüz satışa sunulmadı.

Üstelik şirketin yurt dışı satışları bölgesel olarak da dengeli. 2025'te Avrupa, Kuzey Amerika ve ASEAN ülkelerinin her biri, toplam ihracattan yaklaşık üçte bir pay aldı.

Toplam satışlara bakıldığında ise BYD, 2025 yılında 4.602.436 yeni enerjili araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 7,73 büyüme kaydetti. Binek araç satışları 4.545.423 adet ile yüzde 6,94 artış gösterdi.

Bunun içinde 2.256.714 adet batarya elektrikli araç satışıyla Tesla’yı (1.636.129 adet) ilk kez geride bırakmayı başardı. Öte yandan, BYD’nin şarj edilebilir hibrit otomobil satışları 2.288.709 adet ile yüzde 7,91 düşüş gösterdi.

