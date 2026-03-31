BYD, 2026 ihracat hedefini 1,5 milyon araca yükseltti

Tam Boyutta Gör BYD, uluslararası pazarda gözünü daha yükseğe dikti. Şirket, 2026 yılı için ihracat hedefini 1,5 milyon araca yükseltti. Bu hedef, şirketin yurt içindeki olası zayıflıklara karşı riskleri dengeleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

BYD yönetimi, pazartesi günü düzenlenen bir analist toplantısında 2026’da 1,5 milyon araç ihracatını gerçekleştireceklerine emin olduklarını belirtti. Bu yeni hedef, şirketin yıl başında açıkladığı 1,3 milyon araçlık ihracat hedefinin yüzde 15 üzerinde. Geçen yılla kıyaslandığında ise yüzde 24'lük bir büyümeyi temsil ediyor.

BYD, geçen yıl yüzde 150 büyüme kaydetti

Şirket, 2025 yılında toplamda 1.046.083 yeni enerjili araç (PHEV + elektrik) ihraç ederek yüzde 150 yıllık büyüme kaydetti. Bu araçlar hem binek hem de ticari araçları kapsıyor. 2025 yılı toplam satışları ise 4.6 milyon olarak gerçekleşti. Bunun içinde binek elektrikli araç (BEV) satışları rekor seviyeye ulaşarak 2.256.714 adede yükseldi.

Bu güçlü performans, BYD’nin BEV segmentinde Tesla’yı ilk kez geride bırakmasını sağladı. Tesla’nın aynı dönemdeki küresel satışları 1.636.129 araç olarak kaydedilmişti.

