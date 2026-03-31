Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, 2026 ihracat hedefini 1,5 milyon araca yükseltti

    BYD, 2026 için ihracat hedefini 1,5 milyon araca yükseltti. 2025’te rekor satışlarla Tesla’yı geride bırakan Çinli üretici, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor.

    BYD, uluslararası pazarda gözünü daha yükseğe dikti. Şirket, 2026 yılı için ihracat hedefini 1,5 milyon araca yükseltti. Bu hedef, şirketin yurt içindeki olası zayıflıklara karşı riskleri dengeleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

    BYD yönetimi, pazartesi günü düzenlenen bir analist toplantısında 2026’da 1,5 milyon araç ihracatını gerçekleştireceklerine emin olduklarını belirtti. Bu yeni hedef, şirketin yıl başında açıkladığı 1,3 milyon araçlık ihracat hedefinin yüzde 15 üzerinde. Geçen yılla kıyaslandığında ise yüzde 24'lük bir büyümeyi temsil ediyor.

    BYD, geçen yıl yüzde 150 büyüme kaydetti

    Şirket, 2025 yılında toplamda 1.046.083 yeni enerjili araç (PHEV + elektrik) ihraç ederek yüzde 150 yıllık büyüme kaydetti. Bu araçlar hem binek hem de ticari araçları kapsıyor. 2025 yılı toplam satışları ise 4.6 milyon olarak gerçekleşti. Bunun içinde binek elektrikli araç (BEV) satışları rekor seviyeye ulaşarak 2.256.714 adede yükseldi.

    Bu güçlü performans, BYD’nin BEV segmentinde Tesla’yı ilk kez geride bırakmasını sağladı. Tesla’nın aynı dönemdeki küresel satışları 1.636.129 araç olarak kaydedilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum