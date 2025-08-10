BYD, 3.000 beygirlik elektrikli hiper otomobil hazırlıyor!

Dört elektrik motorundan güç alacak
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) en son araç ürün kataloğunda ortaya çıkan otomobilde, her biri tekerleğe ayrı güç veren dört elektrik motoru bulunuyor. Her motor 555 kW güç üretiyor ve toplamda 2.220 kW’a (3.019 beygir) ulaşıyor. Aracın azami hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut Yangwang U9 toplam 960 kW güce sahip ve fiyatı yaklaşık 1,68 milyon yuan (231 bin dolar) fiyattan satılıyor.
Mevcut model, 80 kWh’lik lityum demir fosfat batarya paketiyle geliyor ve CLTC standartlarına göre 450 km menzil sunuyor. 500 kW’a kadar hızlı şarjı destekleyen otomobil, %30 şarj seviyesinden %80’e sadece 10 dakikada çıkabiliyor.
Süspansiyon sistemi önde çift salıncaklı, arkada ise çok kollu yapıda olup BYD’nin DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi tarafından kontrol ediliyor. Bu sistem, üç teker üzerinde ilerleme veya gövde senkron hareket gösterileri gibi özel manevralara imkan tanıyor.
U9, BYD’nin Yangwang markasının amiral gemisi olarak konumlanıyor. 2024’te 391,94 km/s hızla Çin’in seri üretim otomobil hız rekorunu kıran U9, Nürburgring Nordschleife pistinde ise 7:17.90 tur zamanı elde etti. Haziran ayında Yangwang, Nürburgring ve Almanya’daki ATP test pistinde yüksek hız ve tur rekorlarını geliştirme planlarını duyurdu.
Düzenleyici kurum dosyaları, yeni U9'un mevcut versiyona kıyasla önemli ölçüde güçlü olacağını ortaya koyuyor. Otomobil, 3.000 beygirin üzerindeki toplam gücüyle, Lotus Evija (1.972 hp) ve Rimac Nevera (1.914 hp) gibi elektrikli hiper otomobilleri oldukça geride bırakıyor. Otomobilin çıkış tarihi ise henüz belli değil.
