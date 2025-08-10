BYD, 3.000 beygirlik elektrikli hiper otomobil hazırlıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, Yangwang U9 Track Edition isimli 3.000 beygir gibi inanılmaz bir güce sahip elektrikli bir süper otomobil piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dört elektrik motorundan güç alacak

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) en son araç ürün kataloğunda ortaya çıkan otomobilde, her biri tekerleğe ayrı güç veren dört elektrik motoru bulunuyor. Her motor 555 kW güç üretiyor ve toplamda 2.220 kW’a (3.019 beygir) ulaşıyor. Aracın azami hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut Yangwang U9 toplam 960 kW güce sahip ve fiyatı yaklaşık 1,68 milyon yuan (231 bin dolar) fiyattan satılıyor.

Tam Boyutta Gör U9 Track Edition, mevcut modelin kırmızı boyalı ve parlak siyah stil paketiyle sunulan dış tasarımını büyük ölçüde koruyor. Standart donanımda 20 inç jantlar ve 325/35 R20 lastikler, karbon fiber tavan, sabit büyük karbon fiber arka kanat ve ayarlanabilir kanatçıklara sahip bir arka difüzör yer alıyor. Dosyalarda ayrıca standart veya geliştirilmiş karbon fiber ön splitter ile elektrikli arka kanat gibi opsiyonel aerodinamik parçalar da listeleniyor.

Tam Boyutta Gör Boyutlar, 4.966 mm veya 4.991 mm uzunluk, 2.029 mm genişlik, 1.311 veya 1.351 mm yükseklik ve 2.900 mm dingil mesafesi olarak veriliyor. Aracın ağırlığıysa 2.630 kg.

Mevcut model, 80 kWh’lik lityum demir fosfat batarya paketiyle geliyor ve CLTC standartlarına göre 450 km menzil sunuyor. 500 kW’a kadar hızlı şarjı destekleyen otomobil, %30 şarj seviyesinden %80’e sadece 10 dakikada çıkabiliyor.

Süspansiyon sistemi önde çift salıncaklı, arkada ise çok kollu yapıda olup BYD’nin DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi tarafından kontrol ediliyor. Bu sistem, üç teker üzerinde ilerleme veya gövde senkron hareket gösterileri gibi özel manevralara imkan tanıyor.

U9, BYD’nin Yangwang markasının amiral gemisi olarak konumlanıyor. 2024’te 391,94 km/s hızla Çin’in seri üretim otomobil hız rekorunu kıran U9, Nürburgring Nordschleife pistinde ise 7:17.90 tur zamanı elde etti. Haziran ayında Yangwang, Nürburgring ve Almanya’daki ATP test pistinde yüksek hız ve tur rekorlarını geliştirme planlarını duyurdu.

Düzenleyici kurum dosyaları, yeni U9’un mevcut versiyona kıyasla önemli ölçüde güçlü olacağını ortaya koyuyor. Otomobil, 3.000 beygirin üzerindeki toplam gücüyle, Lotus Evija (1.972 hp) ve Rimac Nevera (1.914 hp) gibi elektrikli hiper otomobilleri oldukça geride bırakıyor. Otomobilin çıkış tarihi ise henüz belli değil.

