BYD, -30 derecede ultra hızlı şarj teknolojisini sergiledi: 12 dakikada tam dolum!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, ikinci nesil Blade Battery ve yeni nesil Flash şarj teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, daha önce duyurduğu ultra hızlı şarj sisteminin sadece ideal koşullarda değil, aşırı soğuk havalarda da etkili çalıştığını gösteren yeni bir test videosu paylaştı.

Şirketin verdiği bilgilere göre uygun koşullarda BYD’nin yeni nesil elektrikli araçları yüzde 10’dan yüzde 70’e yaklaşık 5 dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise 10 dakikanın altında ulaşabiliyor. Şimdi ise BYD, bu teknolojinin yalnızca ideal hava koşullarında değil, aşırı soğuk ortamlarda da yüksek performans sunduğunu göstermeye çalışıyor.

-30 derecede rakipsiz şarj hızı

Test kapsamında yeni Denza Z9GT modeli tam 24 saat boyunca -30°C’de bekletildi. Ardından BYD’nin Flash şarj istasyonuna bağlanan araç, yaklaşık 1.500 kW seviyesine ulaşan şarj gücüyle yalnızca 12 dakikada yüzde 20’den yüzde 97 doluluğa ulaştı. Gösterge panelinde ise yaklaşık 1.009 kilometrelik menzil değeri görüldü. Ancak bu değerin, şehir içi sürüş ağırlıklı ve genellikle daha iyimser sonuçlar veren Çin merkezli CLTC test standardına dayandığı belirtiliyor.

BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, daha önce yaptığı açıklamada hızlı şarj testlerinde bataryanın bilinçli olarak yüzde 100’e ulaştırılmadığını söylemişti. Bunun nedeni ise rejeneratif frenleme sisteminin çalışmaya devam edebilmesi için küçük bir enerji tamponu bırakılması.

Lancia Gamma dönüyor! İşte ilk görüntüler 1 gün önce eklendi

Rakiplerine fark atıyor

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mercedes-AMG tarafından geliştirilen yeni elektrikli GT modeli, maksimum 600 kW hızlı şarj desteği sunuyor ve ideal koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 11 dakikada ulaşabiliyor. Modern elektrikli araçlarda bu değer 20 ila 30 dakika arasında değişiyor. Dolayısıyla BYD'nin yeni batarya ve şarj sistemi, Batılı rakiplerinin hayli önünde yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, -30 derecede ultra hızlı şarj teknolojisini sergiledi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: