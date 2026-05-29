    BYD, -30 derecede ultra hızlı şarj teknolojisini sergiledi: 12 dakikada tam dolum!

    BYD, ultra hızlı şarj sisteminin, aşırı soğuk havalarda da etkili çalıştığını gösteren yeni bir test videosu paylaştı. Yeni Denza Z9GT modeli, yalnızca 12 dakikada %20’den %97 doluluğa ulaştı.

    Çinli otomotiv devi BYD, ikinci nesil Blade Battery ve yeni nesil Flash şarj teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, daha önce duyurduğu ultra hızlı şarj sisteminin sadece ideal koşullarda değil, aşırı soğuk havalarda da etkili çalıştığını gösteren yeni bir test videosu paylaştı.

    Şirketin verdiği bilgilere göre uygun koşullarda BYD’nin yeni nesil elektrikli araçları yüzde 10’dan yüzde 70’e yaklaşık 5 dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise 10 dakikanın altında ulaşabiliyor. Şimdi ise BYD, bu teknolojinin yalnızca ideal hava koşullarında değil, aşırı soğuk ortamlarda da yüksek performans sunduğunu göstermeye çalışıyor.

    -30 derecede rakipsiz şarj hızı

    Test kapsamında yeni Denza Z9GT modeli tam 24 saat boyunca -30°C’de bekletildi. Ardından BYD’nin Flash şarj istasyonuna bağlanan araç, yaklaşık 1.500 kW seviyesine ulaşan şarj gücüyle yalnızca 12 dakikada yüzde 20’den yüzde 97 doluluğa ulaştı. Gösterge panelinde ise yaklaşık 1.009 kilometrelik menzil değeri görüldü. Ancak bu değerin, şehir içi sürüş ağırlıklı ve genellikle daha iyimser sonuçlar veren Çin merkezli CLTC test standardına dayandığı belirtiliyor.

    BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, daha önce yaptığı açıklamada hızlı şarj testlerinde bataryanın bilinçli olarak yüzde 100’e ulaştırılmadığını söylemişti. Bunun nedeni ise rejeneratif frenleme sisteminin çalışmaya devam edebilmesi için küçük bir enerji tamponu bırakılması.

    Rakiplerine fark atıyor

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mercedes-AMG tarafından geliştirilen yeni elektrikli GT modeli, maksimum 600 kW hızlı şarj desteği sunuyor ve ideal koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 11 dakikada ulaşabiliyor. Modern elektrikli araçlarda bu değer 20 ila 30 dakika arasında değişiyor. Dolayısıyla BYD'nin yeni batarya ve şarj sistemi, Batılı rakiplerinin hayli önünde yer alıyor.

