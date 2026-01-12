BYD, amiral gemisi Tang 9 ve Han 9 modellerini gösterdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör BYD, 12 Ocak’ta yayımladığı görsellerle Tang 9 SUV ve Han 9 sedan modellerini resmen doğruladı. Markanın D segmentinde konumlandıracağı bu iki yeni amiral gemisi yaklaşık 28.700 - 43.000 dolar fiyat aralığını hedefleyerek giriş seviyesinden lüks otomobil pazarına açılmayı amaçlıyor. BYD, her iki modelin de 2026’nın ilk yarısında resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.

BEV/PHEV seçenekleri ve 800V mimarisi

Teknik tarafta Tang 9 ve Han 9, BYD’nin en güncel çözümlerini bir araya getiriyor. Çin merkezli kaynaklara göre her iki model de tam elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarla sunulacak. Bu motor seçeneklerine 800V yüksek voltajlı elektrik mimarisi eşlik edecek. BYD, Tang 9 ve Han 9’un yalnızca boyut olarak değil, teknoloji seviyesi açısından da markanın şimdiye kadarki en gelişmiş donanım paketine sahip olacağını vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Yayımlanan teaser görsellerinde her iki modelin de tavanında LiDAR sensörü yer alıyor. Bu detay, Tang 9 ve Han 9’un üst seviye gelişmiş sürüş destek sistemleri ile donatılacağını net biçimde ortaya koyuyor

Tang 9, BYD’nin 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilediği Dynasty-D konsept SUV’un seri üretim versiyonu olacak. Gelen bilgilere göre araç, 5,2 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olacak. Yan profilde konsept modele oldukça sadık kalan tasarım dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Han 9 cephesinde de benzer şekilde iddialı ölçüler söz konusu. Modelin 5,1 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olacağı belirtilirken, aks mesafesinin yaklaşık 3,1 metreye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan BYD için Tang ve Han isimleri yeni değil ancak marka bu iki seriyle önemli bir satış başarısına imza atmış durumda. Kasım 2025 itibarıyla Han ve Tang ailelerinin toplam satışları 1,93 milyon adedi aşmış bulunuyor.

