BYD, amiral gemisi Tang 9 ve Han 9 modellerini gösterdi

BEV/PHEV seçenekleri ve 800V mimarisi
Teknik tarafta Tang 9 ve Han 9, BYD’nin en güncel çözümlerini bir araya getiriyor. Çin merkezli kaynaklara göre her iki model de tam elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarla sunulacak. Bu motor seçeneklerine 800V yüksek voltajlı elektrik mimarisi eşlik edecek. BYD, Tang 9 ve Han 9’un yalnızca boyut olarak değil, teknoloji seviyesi açısından da markanın şimdiye kadarki en gelişmiş donanım paketine sahip olacağını vurguluyor.
Tang 9, BYD’nin 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilediği Dynasty-D konsept SUV’un seri üretim versiyonu olacak. Gelen bilgilere göre araç, 5,2 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olacak. Yan profilde konsept modele oldukça sadık kalan tasarım dikkat çekiyor.
Öte yandan BYD için Tang ve Han isimleri yeni değil ancak marka bu iki seriyle önemli bir satış başarısına imza atmış durumda. Kasım 2025 itibarıyla Han ve Tang ailelerinin toplam satışları 1,93 milyon adedi aşmış bulunuyor.