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    BYD Atto 2'nin yeni versiyonu satışa çıktı: 14 bin dolar fiyat, 501 km menzil

    BYD, Çin'de 2027 Yuan UP Feichi Edition modelini satışa sundu. Yurt dışında Atto 2 adıyla bilinen ve 501 km menzile kavuşan elektrikli crossover, 11 bin dolarlık başlangıç fiyatını koruyor.

    BYD Atto 2'nin yeni versiyonu satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    BYD, bütçe dostu ve kompakt modelleriyle pazar payını artırmaya devam ediyor. Şirket, yurt dışı pazarlarında Atto 2 adıyla satılan popüler kompakt elektrikli crossover modelinin en yeni versiyonu olan 2027 Yuan UP "Feichi Edition"ı Çin'de resmi olarak satışa sundu.

    Yeni model, özellikle artırılan menzil seçeneği, yenilenen iç mekanı ve agresif fiyat politikasıyla segmentindeki rekabeti tamamen başka bir boyuta taşıyor. Yuan UP Feichi Edition, yaklaşık 11.150 dolar başlangıç fiyatını korurken, devletin sağladığı hurda/takas teşvikleriyle bu fiyat uygun alıcılar için yaklaşık 10.410 dolara kadar geriliyor.

    Menzil 501 kilometreye çıktı

    BYD Atto 2'nin yeni versiyonu satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Yuan UP Feichi Edition'ın en büyük yeniliği, batarya ve menzil tarafında karşımıza çıkıyor. Önceki modellerde sunulan 301 km ve 401 km'lik seçeneklerin yanına, artık 501 km CLTC menzil sunan yeni bir versiyon eklendi. Bu versiyonun fiyatı da 14.140 dolar olarak açıklandı.

    FinDreams tarafından üretilen LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade bataryanın 51.13 kWsa’lik yeni versiyonu, 501 km'lik menzilin anahtarını oluşturuyor. Giriş seviyelerindeki 32 kWsa (301 km) ve 45.12 kWsa (401 km) seçenekleri ise varlığını sürdürüyor.

    BYD, daha önceki versiyonlarda sunduğu 130 kW’lık (174 hp) motoru bu seride tamamen kaldırarak, tüm donanım paketlerini 70 kW (94 hp) güç ve 180 Nm tork üreten tek bir ön elektrik motorunda standartlaştırdı. DC hızlı şarj desteği sayesinde araç, 30 dakikada %30’dan %80 doluluğa ulaşabiliyor.

    BYD Atto 2'nin yeni versiyonu satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    4.310 mm uzunluğa ve 2.620 mm aks mesafesine sahip olan Yuan UP, dış tasarımda "Enerjik Sarı" ve "Oksijen Mavisi" gibi yeni renk seçenekleri ve 17 inçlik düşük sürtünmeli jantlarla tazelendi. Asıl büyük değişim ise kabin içinde yaşandı.

    Eski nesilde orta konsolda yer alan vites seçici, direksiyon kolonuna taşındı. Bu sayede orta konsolda yer açıldı ve buraya 50W gücünde, hava soğutmalı kablosuz telefon şarj ünitesi entegre edildi.

    60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1.320 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca panoramik cam tavan, elektrikli güneşlik, ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma ile akıllı telefon üzerinden NFC'li anahtarsız giriş özellikleri de standartlar arasında.

    Araçta 12.8 inçlik dönebilen orta ekran, 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 4 bölgeli ses tanıma özellikli DiLink 100 sistemi yer alıyor. Üst paketlerde otoyol navigasyon asistanı ve kendi kendine park etme özelliklerine sahip DiPilot C sistemi sunuluyor. Üstelik BYD, otonom park esnasında oluşabilecek hasarları da sigorta kapsamına alıyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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