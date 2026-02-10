Giriş
    BYD Atto 3'te kapsamlı yenilik: 800V mimari, 510 km menzil ve 220 kW DC şarj

    BYD, Atto 3 EVO ile elektrikli SUV sınıfında çıtayı yükseltiyor. 800V altyapı, 220 kW hızlı şarj, dört tekerlekten çekiş seçeneği ve 510 km’ye varan menzil dikkat çekiyor.

    BYD, Avrupa pazarındaki iddialı modeli Atto 3’ün kapsamlı şekilde yenilenen versiyonu Atto 3 EVO’yu resmen tanıttı. Tamamen elektrikli SUV; daha yüksek güç, daha büyük batarya, daha uzun menzil ve çok daha hızlı şarj özellikleriyle sınıfında çıtayı yukarı taşıyor.

    2023’ten bu yana Avrupa’da önemli satış başarısı yakalayan Atto 3, EVO versiyonuyla birlikte BYD’nin en güncel e-Platform 3.0 altyapısına geçiş yapıyor. Yeni platform sayesinde model artık arkadan itişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD) seçeneklerle sunuluyor. Aynı zamanda 800V elektrik mimarisi ve 220 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %10’dan %80 doluluğa yalnızca 25 dakikada ulaşabiliyor.

    Daha güçlü motorlar, daha uzun menzil

    yeni-byd-atto-3-evo Tam Boyutta Gör
    Atto 3 EVO’nun her iki versiyonunda da 74,8 kWsa kapasiteli BYD Blade Batarya kullanılıyor. LFP kimyasına sahip bu batarya, Cell-to-Body (CTB) yapısı sayesinde hem güvenlik hem de gövde sertliği açısından önemli avantajlar sunuyor.

    Arkadan itişli Design versiyonu 230 kW (308 hp) güç ve 380 Nm tork üreterek 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlıyor ve yaklaşık 510 km WLTP menzil sunuyor. Dört tekerlekten çekişli Excellence versiyonu ise toplam 330 kW (443 hp) güç ve 560 Nm tork ile 0-100 km/s hızlanmayı 3,9 saniyeye düşürüyor. Bu değer, elektrikli aile SUV segmentinde dikkat çekici bir performans anlamına geliyor.

    Daha geniş bagaj ve artırılmış pratiklik

    Atto 3 EVO'da dış ölçüler korunurken, yeni platformun sağladığı daha verimli yerleşim sayesinde bagaj hacmi 490 litreye çıkarılmış. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1360 litreye ulaşıyor. Ayrıca ön kaput altında sunulan 101 litrelik frunk, şarj kabloları veya günlük kullanım için ekstra alan sağlıyor.

    15,6 inç ekran, Google entegrasyonu ve gelişmiş güvenlik

    yeni-byd-atto-3-evo Tam Boyutta Gör
    Atto 3 EVO, segmentinin en büyüklerinden biri olan 15,6 inç merkezi dokunmatik ekran, Google Haritalar, Google Play ve Google Asistan entegrasyonu ile geliyor. Yapay zekâ destekli sesli asistan, doğal konuşma komutlarını algılayabiliyor. Donanım tarafında ise head-up display, 360 derece kamera, kablosuz şarj, ısı pompası, ısıtmalı koltuklar ve V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi öne çıkıyor.

    Güvenlik tarafında yedi hava yastığı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı, çarpışma önleme sistemleri ve trafik işareti tanıma gibi kapsamlı sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

    Avrupa teslimatları baharda başlıyor

    BYD Atto 3 EVO, Avrupa’da siparişe açıldı ve ilk teslimatların bahar aylarında başlaması planlanıyor. Model, 6 yıl araç garantisi ve batarya için 8 yıl veya 250.000 km’ye kadar %70 sağlık garantisi ile satışa sunulacak. Türkiye pazarı için durum henüz netlik kazanmış değil.

