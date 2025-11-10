BYD Atto 3'ün daha büyük bataryalı versiyonu ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, elektrikli SUV modeli Atto 3 için yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Yeni model, 74.9 kWsa kapasiteli LFP batarya paketiyle donatılmış ve CLTC'ye göre 650 km menzil sunuyor. Kıyaslamak gerekirse, mevcut modelde 49.92 kWsa ve 60.48 kWsa bataryalar bulunuyor.

Yeni Atto 3’teki en dikkat çekici değişimlerden biri de güç ünitesinde. Aracın yeni TZ200XYC kalıcı mıknatıslı elektrik motoru 230 kW (308 hp) güç üretiyor. Bu da mevcut 150 kW’lık (201 hp) motorla kıyaslandığında 80 kW’lık ciddi bir artış anlamına geliyor. Maksimum hız da 160 km/s’den 180 km/s’ye çıkarılmış.

Yenilenen Atto 3'ün boyutlarında bir değişiklik bulunmuyor. Araç; 4.455 mm uzunluğa, 1.875 mm genişliğe, 1.615 mm yüksekliğe ve 2.720 mm’lik aks mesafesine sahip. Ancak batarya kapasitesinin artmasıyla birlikte ağırlık 1.880 kg’a yükselmiş. Bu da mevcut modele göre 130 kg’lık bir artış demek.

Tasarım açısından herhangi bir fark görünmüyor. 18 inçlik yeni jantlar dikkat çekerken, şarj girişinin de ön çamurluk yerine arkaya taşındığı görülüyor. Hem Seal'dan alınan motor hem de arkaya taşınan şarj girişi, bu versiyonun arkadan itişli olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yeni BYD Atto 3'ün fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut modelin fiyatı ise Türkiye'de 2.119.000 TL seviyesinde. Şimdilik Atto 3'ün sadece elektrikli versiyonu bulunuyor. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye'de kurulacak fabrikada Atto 3'ün şarj edilebilir hibrit versiyonunu üretilebileceğini açıklamıştı.

