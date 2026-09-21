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    BYD, Avrupa'da 4 fabrika kurmayı planlıyor: Türkiye yatırımı askıda

    BYD, Avrupa'da uzun vadede üç otomobil montaj tesisi ve bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Şirketin Avrupa’daki ikinci fabrikası için ise İspanya ve Fransa öne çıkıyor.

    BYD, Avrupa'da 4 fabrika kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi BYD, Avrupa'daki üretim kapasitesini uzun vadede üç otomobil montaj tesisi ve bir batarya fabrikasıyla genişletmeyi hedefliyor. Şirket, Macaristan'daki fabrikasına öncelik verirken Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırım projesi için henüz yeni bir takvim açıklanmadı.

    BYD'nin Avrupa planı büyüyor

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'da uzun vadede dört üretim tesisi kurmayı planlıyor. Şirketin Avrupa operasyonlarından sorumlu danışmanı Alfredo Altavilla, 16 Eylül'de İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, planın üç otomobil montaj fabrikası ve bir elektrikli araç bataryası tesisinden oluştuğunu belirtti.

    Şirketin bu hamlesi hem satışlarını artırma hedefi hem de Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergilerinin etkisini azaltma stratejisiyle bağlantılı.

    Bununla birlikte Altavilla, dört fabrikalık planın kısa vadede tamamlanacak bir proje olmadığını ancak şirketin hedeflediği satış hacimlerine ulaşması ve Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlaması için bu üretim altyapısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

    İkinci fabrika için İspanya ve Fransa öne çıkıyor

    BYD, Avrupa'da 4 fabrika kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    BYD, Avrupa'daki ikinci üretim tesisini sıfırdan inşa etmek yerine mevcut ve kullanılmayan bir otomobil fabrikasını satın alarak yenilemeyi değerlendiriyor. Şirketin Fransa, İspanya ve İtalya'daki tesisler ve ilgili hükümetlerle görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

    Altavilla, ikinci tesisin konumuna ilişkin kararın 2026 sonuna kadar verilmesinin beklendiğini söyledi. İspanya ve Fransa, mevcut fabrikaların satın alınması ve yeniden üretime kazandırılması açısından öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. İtalya ise alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

    BYD'nin Avrupa'daki ilk otomobil üretim tesisi Macaristan'ın Szeged kentinde bulunuyor. Şirket, bu fabrikada üretime 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Başlangıçta üretim hattında Dolphin Surf gibi kompakt elektrikli otomobillerin yer alması planlanıyor.

    BYD'nin Türkiye yatırımı askıya alındı

    BYD'nin Avrupa'daki yeni üretim planları gündeme gelirken Türkiye'de Manisa'da kurulması planlanan 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı halen askıda bulunuyor.

    BYD'nin Türkiye yatırımı kapsamında Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir tesis kurulması planlanıyordu. Fabrikada elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların üretilmesi, yatırımın ise 2026 sonunda faaliyete geçmesi hedeflenmişti.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada BYD ile imzalanan yatırım anlaşmasının, şirketin yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerliliğini koruduğunu bildirdi. Bakanlık, yatırım sürecinde öngörülen ilerlemenin gerçekleşmemesi nedeniyle şirketin teşviklerden yararlanma sürecinin 2026'nın başında askıya alındığını açıkladı.

    Bakanlık açıklamasına göre yatırımın tamamlanmaması durumunda, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında alınan teşviklerin geri ödenmesi ve taahhütlerle teminatların işletilmesi söz konusu olabilecek.

    Kaynakça https://cleantechnica.com/2026/09/17/byd-planning-4-factories-in-europe/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-automakers-scour-europe-factories-ahead-eu-local-content-rules-says-byd-2026-09-17/ https://www.reuters.com/world/china/byd-will-eventually-need-three-assembly-plants-one-battery-factory-europe-2026-09-16/
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