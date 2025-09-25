BYD, Avrupa'da Tesla'yı üst üste ikinci ayda geride bıraktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, geçen ay Avrupa Birliği’nde bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat daha fazla araç satarak Tesla’yı üst üste ikinci kez geride bıraktı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı verilere göre BYD’nin pazar payı yüzde 1,3’e yükselirken, Tesla’nın payı yüzde 2’den yüzde 1,2’ye geriledi.

Avrupa otomotiv pazarı genelinde satışlar yüzde 4,7 artarak 800 bin adede ulaştı. Özellikle şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) araçların katkısıyla büyüme hız kazandı. Hibrit satışları yıllık bazda yüzde 54,5, elektrikli otomobiller ise yüzde 30,2 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araçlar toplam satışların yüzde 62,2’sini oluşturdu.

Stellantis, Şubat 2024’ten bu yana ilk kez satışlarını artırarak yüzde 2,2 büyüme kaydetti. Volkswagen’in satışları yüzde 4,8, Renault’nun ise yüzde 7,8 yükseldi. Çinli SAIC Motor’un Avrupa’daki markası MG’nin satışları da yüzde 59,4 artarak şirketin pazar payını yüzde 1,9’a çıkardı ve SAIC’i bu yılın ilk sekiz ayında Avrupa’nın en çok satan on markası arasına taşıdı.

Avrupa’nın geleneksel üreticileri, kârlılığı artırmak ve emisyon standartlarını karşılamak için şarj edilebilir hibritlere ağırlık verirken, Çinli markalar da aynı stratejiyi kullanarak hem Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı tarifelerin etkisini azaltıyor hem de Avrupalı tüketicilerin güvenini kazanmaya çalışıyor.

