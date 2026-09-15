BYD'den Avrupa'ya yeni elektrikli kamyon: 600 km menzil, 1.5 MW şarj hızı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, Hannover’de düzenlenen IAA Transportation 2026 kapsamında şimdiye kadarki en kapsamlı elektrikli ticari araç ürün gamını sergiledi. Etkinliğin öne çıkan modeli ise 44 tona kadar kombinasyonlar için geliştirilen ETT 44 elektrikli çekici oldu. 600 kilometreye kadar menzil sunan araç, 1,5 MW’ın üzerinde şarj gücüyle ağır ticari araçlarda şarj sürelerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

651 kWh Blade Battery ve 1.000 PS’ye kadar güç

4×2 çekici olarak tasarlanan BYD ETT 44, şirketin 651 kWh kapasiteli LFP Blade Battery bataryasını kullanıyor. 851 voltluk elektrik mimarisine sahip araç, sürekli olarak 743 PS güç sunarken maksimum güç değeri 1.000 PS’ye (750 kW) kadar çıkıyor.

BYD, ETT 44 için 600 kilometreye kadar menzil açıklıyor. Batarya için ise 10 yıl veya 1,2 milyon kilometre garanti veriliyor. Bu değerler, uzun mesafeli taşımacılıkta elektrikli kamyonlarım kullanım alanını genişletmeyi amaçlıyor. Şarj tarafında araç, standart CCS2 DC altyapısıyla 420 kW'a kadar güç çekebiliyor. Bu durumda bataryanın yüzde 20’den yüzde 80’e çıkması yaklaşık bir saat sürüyor.

Tam Boyutta Gör Asıl dikkat çekici sonuç ise BYD’nin Megawatt Charging System altyapısında ortaya çıkıyor. ETT 44, 1,5 MW’ın üzerinde şarj gücüne ulaşabiliyor ve yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 20 dakikada şarj olabiliyor. BYD, bu kısa şarj süresinde 400 km menzil kazanılabildiğini belirtiyor.

ETT 44'te adaptif hız sabitleyici, otonom acil frenleme, şerit takip ve kör nokta algılama gibi çeşitli sürüş destek ve güvenlik sistemleri de standart olarak sunuluyor.

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BYD fuarda birçok farklı ürün sergiledi

Çinli üretici IAA Transportation 2026’da yalnızca ETT 44'ü göstermedi. Şirketin ticari araç portföyünde 4×2 ve 6×2 rijit kamyonlar, 26 tonluk swap body ve hooklift modelleri, E-Vali hafif ticari van ve EYT 2.0 elektrikli saha çekicisi de yer aldı. Böylece BYD'nin Avrupa'ya yönelik elektrikli ticari araç ürün gamı 3,5 tondan 44 tona kadar uzanıyor. Bu kapsam, şehir içi dağıtımdan lojistik merkezlerine ve uzun mesafeli ağır taşımacılığa kadar farklı kullanım alanlarını hedefliyor.

BYD, ticari araç stratejisini yalnızca teknik özellikler üzerinden şekillendirmiyor. Şirket, “Total Cost of Mobility” olarak adlandırdığı model kapsamında araçları Blade Battery teknolojisi, megavat seviyesinde şarj cihazları, sabit enerji depolama sistemleri, enerji yönetimi ve finansman çözümleriyle birlikte sunmayı planlıyor. BYD'ye göre ticari araçları halihazırda 100’den fazla ülkede ve 400’den fazla şehirde kullanılıyor.

Bu yaklaşım, özellikle elektrikli ağır vasıtalarda önemli bir avantaj sağlayabilir. Çünkü uzun mesafeli taşımacılıkta yalnızca kamyonun menzili değil, aracın ne kadar hızlı yeniden yola çıkabildiği de operasyon maliyetleri açısından kritik önem taşıyor.

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Avrupa'da elektrikli kamyon piyasasında rekabet kızışıyor

Avrupa elektrikli ağır kamyon pazarında BYD'nin karşısında Daimler Truck'ın eActros 600, Volvo'nun FH Electric, Scania ve MAN gibi üreticiler bulunuyor. Bu şirketlerin tamamı bataryalı elektrikli çekiciler ve megavat seviyesinde şarj altyapısı üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

BYD'nin ETT 44 modeli ise 600 kilometre menzil ve 1,5 MW'ın üzerindeki şarj gücüyle kağıt üzerinde oldukça iddialı değerler sunuyor. Ancak gerçek kullanım menzili, yük, hava koşulları, güzergâh ve şarj altyapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişeceğinden, bu rakamların saha testleriyle değerlendirilmesi gerekecek.

BYD'nin en önemli avantajlarından biri ise yalnızca elektrikli kamyon üretmesi değil, aynı zamanda yüksek güçlü şarj altyapısını da geliştirmesi. Şirket, binek araçlar için 1.000 voltluk Flash Charging teknolojisini hızla yaygınlaştırırken 1.500 kW seviyesindeki şarj cihazlarının kurulumuna da ağırlık veriyor.

Bu nedenle ETT 44, BYD'nin Avrupa ağır ticari araç pazarına attığı tek başına bir model adımından ziyade, kamyon, batarya, şarj cihazı ve enerji yönetimini bir araya getiren daha geniş bir elektrikli taşımacılık stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor.

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