BYD, Avrupa’daki ikinci fabrikası için İspanya’yı gündeme aldı: Türkiye askıda

Türkiye askıya alındı
Öte yandan BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesinin ise askıya alındığı ifade edildi. Şirketin Türkiye yatırımıyla ilgili yeni bir takvim paylaşılmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yatırım anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu, yatırımın tamamlanmaması halinde sağlanan teşviklerin geri ödeneceğini belirtti.
Yeni inşaat yerine var olan tesis alınabilir
BYD'nin Avrupa'daki ikinci üretim üssüne ilişkin değerlendirmeler Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve şirketin kompakt elektrikli modeli Dolphin G'nin Avrupa lansmanının gerçekleştirildiği etkinlikte paylaşıldı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin yeni bir tesis inşa etmek yerine faaliyette olan bir üretim tesisini devralmayı tercih ettiğini belirtti.
"Mevcut bir fabrikayı devralmayı tercih ederiz" ifadelerini kullanan Li, listede yer alan diğer ülkelerin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi. Ayrıca yatırım kararının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir takvim de paylaşılmadı.
Öte yandan BYD'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi Macaristan'da kuruluyor. Mevcut durumda BYD'nin önceliği Macaristan tesisinde üretimi yılın dördüncü çeyreğinde başlatmak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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