Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, Avrupa’daki ikinci fabrikası için İspanya’yı gündeme aldı: Türkiye askıda

    BYD, Avrupa'daki ikinci elektrikli araç fabrikası için mevcut bir tesisi devralmayı değerlendiriyor. İspanya bu listede yer alırken Türkiye'deki fabrika planı ise askıya alındı.

    BYD, Avrupa’daki ikinci fabrikası için İspanya’yı gündeme aldı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretim ağını genişletme planları kapsamında kıtadaki ikinci montaj tesisi için mevcut bir fabrikayı devralmayı hedefliyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Stella Li'nin açıklamalarına göre İspanya bu yatırım için değerlendirilen ülkeler arasında yer alıyor.

    Türkiye askıya alındı

    Öte yandan BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesinin ise askıya alındığı ifade edildi. Şirketin Türkiye yatırımıyla ilgili yeni bir takvim paylaşılmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yatırım anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu, yatırımın tamamlanmaması halinde sağlanan teşviklerin geri ödeneceğini belirtti.

    Yeni inşaat yerine var olan tesis alınabilir

    BYD'nin Avrupa'daki ikinci üretim üssüne ilişkin değerlendirmeler Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve şirketin kompakt elektrikli modeli Dolphin G'nin Avrupa lansmanının gerçekleştirildiği etkinlikte paylaşıldı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin yeni bir tesis inşa etmek yerine faaliyette olan bir üretim tesisini devralmayı tercih ettiğini belirtti.

    "Mevcut bir fabrikayı devralmayı tercih ederiz" ifadelerini kullanan Li, listede yer alan diğer ülkelerin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi. Ayrıca yatırım kararının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir takvim de paylaşılmadı.

    Öte yandan BYD'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi Macaristan'da kuruluyor. Mevcut durumda BYD'nin önceliği Macaristan tesisinde üretimi yılın dördüncü çeyreğinde başlatmak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    YouGotThatRight +85 jubeii +60 muratgs03 +56 darkaura +56 axiprens +54 Mr. Jingles +42 Marty.McFLY +40 Oğuzhan Alıcı +36 CWaRRioR +36 tayaydin +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    36 Kişi Okuyor (14 Üye, 22 Misafir) 17 Masaüstü 19 Mobil
    superminator, kralord, bio technolog ve 7 üye daha okuyor
    S
    GENEL İSTATİSTİKLER
    431 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    byd, ispanya ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri yatırım macaristan Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    swm g01 pro yorumlar cls 350 kronik sorunları sportime güvenilir mi profilo kullanıcı yorumları hava trafik kontrolörü maaş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO Reno A03
    OPPO Reno A03
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum