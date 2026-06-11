BYD, Avrupa’daki ikinci fabrikası için İspanya’yı gündeme aldı: Türkiye askıda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretim ağını genişletme planları kapsamında kıtadaki ikinci montaj tesisi için mevcut bir fabrikayı devralmayı hedefliyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Stella Li'nin açıklamalarına göre İspanya bu yatırım için değerlendirilen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye askıya alındı

Öte yandan BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesinin ise askıya alındığı ifade edildi. Şirketin Türkiye yatırımıyla ilgili yeni bir takvim paylaşılmadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada yatırım anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu, yatırımın tamamlanmaması halinde sağlanan teşviklerin geri ödeneceğini belirtti.

Yeni inşaat yerine var olan tesis alınabilir

BYD'nin Avrupa'daki ikinci üretim üssüne ilişkin değerlendirmeler Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve şirketin kompakt elektrikli modeli Dolphin G'nin Avrupa lansmanının gerçekleştirildiği etkinlikte paylaşıldı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin yeni bir tesis inşa etmek yerine faaliyette olan bir üretim tesisini devralmayı tercih ettiğini belirtti.

Bakanlıktan BYD açıklaması: “Yatırım olmazsa teşvikler geri ödeni 19 sa. önce eklendi

"Mevcut bir fabrikayı devralmayı tercih ederiz" ifadelerini kullanan Li, listede yer alan diğer ülkelerin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi. Ayrıca yatırım kararının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir takvim de paylaşılmadı.

Öte yandan BYD'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi Macaristan'da kuruluyor. Mevcut durumda BYD'nin önceliği Macaristan tesisinde üretimi yılın dördüncü çeyreğinde başlatmak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, Avrupa’daki ikinci fabrikası için İspanya’yı gündeme aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: