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    BYD, Avrupa'daki ilk 1.500 kW şarj istasyonunu Almanya'da açtı

    Çinli otomotiv devi BYD, Almanya’daki ilk ticari ultra hızlı şarj istasyonunu hizmete açtı. BYD'nin ikinci nesil Flash Charging teknolojisini kullanan istasyon, 1.500 kW'a kadar şarj hızı sunabiliyor.

    BYD, Avrupa'daki ilk 1.500 kW şarj istasyonunu Almanya'da açtı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, Almanya’daki ilk ticari ultra hızlı şarj istasyonunu hizmete açtı. Şirketin Avrupa'da büyüyen elektrikli araç operasyonlarının önemli bir parçası olan yatırım, 2026 sonuna kadar kıta genelinde 3.000 ultra hızlı şarj noktası kurma hedefinin ilk adımlarından biri olarak görülüyor.

    Kalıcı olarak faaliyete geçen istasyon, BYD'nin ikinci nesil Flash Charging teknolojisini kullanıyor. Sistem, teorik olarak 1.500 kW'a kadar şarj gücü sunabilen altyapısıyla dikkat çekiyor. Almanya'da açılan tesis, BYD'nin Nisan ayında Paris'te tanıttığı Blade Battery 2.0 ve Flash Charging 2.0 teknolojilerinin Avrupa'daki ilk ticari uygulaması oldu.

    Uyumlu araçları 9 dakikada şarj edebiliyor

    Yüksek güçlü şarj ekipmanlarıyla özel olarak geliştirilen batarya hücrelerini bir araya getiren sistem, şirketin iddiasına göre uyumlu araçlarda bataryayı yüzde 10'dan yüzde 70'e yalnızca 5 dakikada doldurabiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97 seviyesine ulaşmak ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.

    BYD ayrıca, -30 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda bile şarj süresinin normal koşullara kıyasla yalnızca yaklaşık 3 dakika uzadığını belirtiyor. 1.500 kW'lık mimari kapasite, mevcut Tesla V3 Supercharger sistemlerinden çok daha yüksek bir seviyeye işaret ederken, Tesla'nın V4 ünitelerinin yaklaşık dört katı güç potansiyeli sunuyor.

    Almanya'daki açılış, BYD'nin küresel şarj altyapısı planlarının bir parçası. Şirket, 2026 sonuna kadar Çin dışındaki pazarlarda toplam 6.000 ultra hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Bu yatırımların yarısının Avrupa'da hayata geçirilmesi planlanıyor.

    BYD'nin Çin'deki büyümesi ise daha da dikkat çekici. Şirket, Mayıs ayı sonu itibarıyla ülke genelinde 6.100'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu kurduğunu ve ağın 300'den fazla şehre ulaştığını açıkladı. 

    Denza ile premium segment atağı

    Şarj altyapısındaki genişleme, BYD'nin premium markası Denza'nın Avrupa'daki büyüme planlarıyla paralel ilerliyor. Denza, haziran ayında Almanya'nın Hamburg kentindeki ilk özel showroom'unu açtı. Marka, 2026 sonuna kadar Almanya'da yaklaşık 40 satış noktasına ulaşmayı hedeflerken, 2027 sonuna kadar Avrupa pazarında 8 farklı model sunmayı planlıyor.

    Flash Charging 2.0 destekli araçlara yönelik ilginin artması da bu stratejiyi destekliyor. Denza'nın toplam teslimatları Mayıs ayında 500 bin adedi aşarken, N9 Flash Charging versiyonunun piyasaya çıkışı satışlara ivme kazandırdı. Marka, Nisan 2026'da 10.638 araç teslim ederek bir önceki aya göre yüzde 57,3 büyüme kaydetti.

    Küresel satışlar rekor seviyelerde

    BYD'nin agresif altyapı yatırımları, şirketin güçlü satış performansıyla destekleniyor. Şirket, Mayıs 2026'da 383.453 yeni enerjili araç (NEV) satışı gerçekleştirirken toplam NEV satışlarını 16,5 milyon adedin üzerine çıkardı. Aynı dönemde yurt dışı binek araç ve pickup satışları yıllık bazda yüzde 80,7 artışla 160.177 adede ulaşarak rekor kırdı. Avrupa'da ise BYD, 2026'nın ilk dört ayında 120 binden fazla araç sattığını açıkladı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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