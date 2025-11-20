Giriş
    BYD, Avrupa’ya daha küçük ve ucuz bir elektrikli araç getirebilir

    BYD, Japonya’da tanıttığı mini EV Racco ile Avrupa’ya daha uygun fiyatlı bir elektrikli araç getirmeyi planlıyor. Yeni mini elektrikli araç, 20 kWh batarya ve 180 km menzil sunuyor.

    BYD, Avrupa’ya daha küçük ve ucuz bir elektrikli araç getirebilir Tam Boyutta Gör
    BYD, halihazırda Avrupa’daki en uygun fiyatlı elektrikli araçlardan biri olan Dolphin Surf modelinin ardından daha erişilebilir fiyatlı yeni bir elektrikli otomobil sunmayı planlıyor olabilir. Geçtiğimiz ay Japonya Auto Show’da tanıtılan Racco, BYD’nin sadece yurtdışı pazarlara yönelik geliştirdiği ilk elektrikli araç (EV) modeli olarak dikkat çekiyor.

    Japonya’da piyasaya sürülecek Racco, 3.395 mm uzunluğa, 1.475 mm genişliğe ve 1.800 mm yüksekliğe sahip olup, Dolphin Surf’ten yaklaşık 600 mm daha uzun. Bu boyutlarıyla Nissan Sakura EV ile benzer bir profile sahip.

    Racco, dik ve kutu formunda tasarlanmış gövdesi, dört kapısı ve arka kapılarının kayar yapısıyla mini EV veya “kei car” segmentini yansıtıyor. 20 kWh’lik Blade LFP (lityum demir fosfat) batarya paketi ile donatılan araç, tek şarjla yaklaşık 180 km menzil sunmayı hedefliyor. Blade LFP teknolojisi, maliyetlerin düşük tutulmasını sağlıyor. Racco’nun Japonya’daki fiyatının yaklaşık 18.000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu da Nissan Sakura ile benzer fiyatlandırmayı gösteriyor.

    Avrupa’ya gelmesi durumunda Racco’nun satış fiyatının 15.000 pound altını görmesi öngörülüyor. Bu rakam, Dacia Spring (14.995 pound) ve Leapmotor T03 (15.995 pound) ile aynı seviyeye denk getiriyor. Dolphin Surf’in başlangıç fiyatı ise 18.650 pound.

    AB düzenlemelerine bağlı

    BYD, Avrupa’ya daha küçük ve ucuz bir elektrikli araç getirebilir Tam Boyutta Gör
    BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li, Autocar’a verdiği röportajda Racco’nun global ölçekte uygun fiyatlı, giriş seviyesi bir elektrikli araç olarak önemli rol oynayabileceğini belirtti. Li, “Avrupa Birliği düzenlemelerini yakından takip edeceğiz. Eğer burada bir alan varsa bu aracı getirebiliriz” dedi.

    Li'nin bahsettiği düzenleme, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in Eylül ayında çağrıda bulunduğu yeni “E-car” segmentiyle ilgili. Burada ‘E’ ifadesi verimli, ekonomik ve Avrupa anlamına geliyor. Von der Leyen, “Çin ve diğerlerinin bu pazarı ele geçirmesine izin veremeyiz” demişti.

    Racco, BYD’nin Avrupa’daki genişleyen ürün yelpazesinde Dolphin Surf’in altında konumlanabilir. Ancak şirketin önceliği hibrit seçenekleri genişletmek üzerine odaklanmış durumda. Li, Racco’nun piyasaya sunulmasının şu an için acil bir öncelik olmadığını belirtti. Avrupa’da en çok satan plug-in hibrit model olan Seal U, BYD’nin Türkiye’deki yeni fabrikasında üretilecek ilk araç olacak ve yerel üretimle rekabet avantajı sağlanması hedefleniyor.

