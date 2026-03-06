Giriş
    BYD, ikinci nesil Blade batarya teknolojisini ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı

    Çinli BYD, ikinci nesil Blade batarya ile 1.500 kW hızlı şarj teknolojisini resmi olarak tanıttı. Bu yeni teknolojiler, bataryaların enerji yoğunluğunu artırırken, şarj süresini oldukça düşürüyor.

    BYD, Blade 2 batarya ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, bugün ikinci nesil Blade Batarya ve Hızlı Şarj (Flash Charging) teknolojisini resmi olarak tanıttı. Bu yeni teknolojiler, bataryaların enerji yoğunluğunu artırırken özellikle aşırı soğuk hava koşullarında bile şarj sürelerini ciddi şekilde kısaltıyor.

    9 dakikada neredeyse tam şarj

    Yeni teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, sunduğu olağanüstü şarj hızları. İkinci nesil Blade Batarya, yalnızca 5 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 70’e kadar şarj olabiliyor. Bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97’ye ulaşması ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.

    BYD, Blade 2 batarya ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Daha da dikkat çekici olan ise sistemin düşük sıcaklıklarda da yüksek verimliliğini koruması. -20°C’de yüzde 20’den yüzde 97’ye şarj yaklaşık 12 dakika sürerken, -30°C’de de aynı işlem yine yaklaşık 12 dakika içinde tamamlanıyor. Ayrıca standart şarj istasyonları kullanıldığında bile ikinci nesil Blade Batarya, geleneksel elektrikli araç bataryalarına göre yüzde 30 ila yüzde 50 daha hızlı şarj olabiliyor.

    Hızın yanı sıra yeni batarya, önceki nesle göre başka önemli iyileştirmeler de sunuyor. Enerji yoğunluğu yüzde 5 oranında artırılmış, daha uzun kullanım ömrü hedeflenmiş ve güvenlik standartları daha da sıkı hale getirilmiş durumda. Bu batarya ile donatılan Denza Z9GT modeli ise tek şarjla 1036 kilometre menzil sunarak teknolojinin potansiyelini gözler önüne seriyor. 

    Araç Modeli %10–%70 Şarj Süresi %10–%97 Şarj Süresi
    Yangwang U7 4 dk 54 sn 9 dk 23 sn
    Denza N9 4 dk 58 sn 9 dk 03 sn
    Fang Cheng Bao 3 4 dk 59 sn 8 dk 45 sn
    Seal 07 5 dk 01 sn 8 dk 47 sn
    Great Tang (Datang) 5 dk 02 sn 9 dk 24 sn
    Sealion 06 5 dk 02 sn 8 dk 47 sn
    Song Ultra 5 dk 03 sn 8 dk 47 sn
    Fang Cheng Bao Ti7 5 dk 09 sn 9 dk 05 sn
    Denza Z9 GT 5 dk 11 sn 9 dk 08 sn
    Yangwang U8L 5 dk 11 sn 9 dk 07 sn

    Flash şarj istasyonları ile 1.500 kW hız

    Bu yeni teknolojiye destek vermek için BYD, yeni nesil Flash hızlı şarj istasyonlarını da devreye alıyor. Her bir şarj tabancası 1.500 kW maksimum güç sağlayabiliyor ve 1000 volt yüksek voltaj sistemi ile çalışıyor.

    T şeklinde tasarlanan bu istasyonlar, şarj tabancasına erişimi daha kolay hale getiriyor. Aynı zamanda daha kompakt bir tasarıma sahip olan şarj tabancası özel su geçirmez koruma ile donatılmış durumda. Şarj istasyonlarında ayrıca üstten kayar ray sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde araçlar daha uzak mesafelerden bile rahatça şarj edilebiliyor. Tasarım aynı zamanda istasyonların kapladığı fiziksel alanı da azaltıyor. 

    BYD, Blade 2 batarya ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    BYD, yeni batarya ile birlikte Flash şarj istasyonlarından oluşan geniş bir ağ kurmayı planlıyor. Bu hızlı şarj teknolojisini destekleyen araçların arka kısmında da bunu gösteren özel bir rozet yer alacak.

    BYD CEO’su Wang Chuanfu, basın toplantısında bu kadar yüksek güçte şarjın elektrik şebekesi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini belirtti. Şirketin çözümü ise enerji depolama sistemleri kullanmak. BYD, mevcut halka açık şarj istasyonlarıyla iş birliği yaparak “istasyon içinde istasyon” modelini uygulamayı planlıyor. Bu sistemde, BYD’nin flash şarj istasyonları mevcut hızlı şarj altyapısını kullanarak kendi enerji depolama bataryalarını dolduracak. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden hızlı bir şekilde şarj ağı kurulabilecek.

    Planlara göre BYD, bu yıl toplam 20.000 Flash şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Bunların 18.000’i “istasyon içinde istasyon” modeliyle oluşturulacak. Şirket yılın ilk iki ayında 4.239 şarj istasyonunu tamamladı ve bu istasyonlar yarından itibaren faaliyete geçmeye başlayacak.

    Ayrıca BYD, yıl sonuna kadar 2.000 otoyol şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Bu sayede otoyol servis alanlarının yaklaşık üçte biri kapsanacak ve ortalama her 100 kilometrede bir BYD Flash şarj istasyonu bulunması hedefleniyor.

