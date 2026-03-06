BYD, ikinci nesil Blade batarya teknolojisini ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı

9 dakikada neredeyse tam şarj
Yeni teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, sunduğu olağanüstü şarj hızları. İkinci nesil Blade Batarya, yalnızca 5 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 70’e kadar şarj olabiliyor. Bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97’ye ulaşması ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.
Hızın yanı sıra yeni batarya, önceki nesle göre başka önemli iyileştirmeler de sunuyor. Enerji yoğunluğu yüzde 5 oranında artırılmış, daha uzun kullanım ömrü hedeflenmiş ve güvenlik standartları daha da sıkı hale getirilmiş durumda. Bu batarya ile donatılan Denza Z9GT modeli ise tek şarjla 1036 kilometre menzil sunarak teknolojinin potansiyelini gözler önüne seriyor.
|Araç Modeli
|%10–%70 Şarj Süresi
|%10–%97 Şarj Süresi
|Yangwang U7
|4 dk 54 sn
|9 dk 23 sn
|Denza N9
|4 dk 58 sn
|9 dk 03 sn
|Fang Cheng Bao 3
|4 dk 59 sn
|8 dk 45 sn
|Seal 07
|5 dk 01 sn
|8 dk 47 sn
|Great Tang (Datang)
|5 dk 02 sn
|9 dk 24 sn
|Sealion 06
|5 dk 02 sn
|8 dk 47 sn
|Song Ultra
|5 dk 03 sn
|8 dk 47 sn
|Fang Cheng Bao Ti7
|5 dk 09 sn
|9 dk 05 sn
|Denza Z9 GT
|5 dk 11 sn
|9 dk 08 sn
|Yangwang U8L
|5 dk 11 sn
|9 dk 07 sn
Flash şarj istasyonları ile 1.500 kW hız
Bu yeni teknolojiye destek vermek için BYD, yeni nesil Flash hızlı şarj istasyonlarını da devreye alıyor. Her bir şarj tabancası 1.500 kW maksimum güç sağlayabiliyor ve 1000 volt yüksek voltaj sistemi ile çalışıyor.
T şeklinde tasarlanan bu istasyonlar, şarj tabancasına erişimi daha kolay hale getiriyor. Aynı zamanda daha kompakt bir tasarıma sahip olan şarj tabancası özel su geçirmez koruma ile donatılmış durumda. Şarj istasyonlarında ayrıca üstten kayar ray sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde araçlar daha uzak mesafelerden bile rahatça şarj edilebiliyor. Tasarım aynı zamanda istasyonların kapladığı fiziksel alanı da azaltıyor.
BYD CEO’su Wang Chuanfu, basın toplantısında bu kadar yüksek güçte şarjın elektrik şebekesi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini belirtti. Şirketin çözümü ise enerji depolama sistemleri kullanmak. BYD, mevcut halka açık şarj istasyonlarıyla iş birliği yaparak “istasyon içinde istasyon” modelini uygulamayı planlıyor. Bu sistemde, BYD’nin flash şarj istasyonları mevcut hızlı şarj altyapısını kullanarak kendi enerji depolama bataryalarını dolduracak. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden hızlı bir şekilde şarj ağı kurulabilecek.
Planlara göre BYD, bu yıl toplam 20.000 Flash şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Bunların 18.000’i “istasyon içinde istasyon” modeliyle oluşturulacak. Şirket yılın ilk iki ayında 4.239 şarj istasyonunu tamamladı ve bu istasyonlar yarından itibaren faaliyete geçmeye başlayacak.
Ayrıca BYD, yıl sonuna kadar 2.000 otoyol şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Bu sayede otoyol servis alanlarının yaklaşık üçte biri kapsanacak ve ortalama her 100 kilometrede bir BYD Flash şarj istasyonu bulunması hedefleniyor.
