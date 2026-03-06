BYD, ikinci nesil Blade batarya teknolojisini ve 1.500 kW hızlı şarj istasyonunu tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, bugün ikinci nesil Blade Batarya ve Hızlı Şarj (Flash Charging) teknolojisini resmi olarak tanıttı. Bu yeni teknolojiler, bataryaların enerji yoğunluğunu artırırken özellikle aşırı soğuk hava koşullarında bile şarj sürelerini ciddi şekilde kısaltıyor.

9 dakikada neredeyse tam şarj

Yeni teknolojinin en dikkat çekici yönlerinden biri, sunduğu olağanüstü şarj hızları. İkinci nesil Blade Batarya, yalnızca 5 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 70’e kadar şarj olabiliyor. Bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97’ye ulaşması ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.

Tam Boyutta Gör Daha da dikkat çekici olan ise sistemin düşük sıcaklıklarda da yüksek verimliliğini koruması. -20°C’de yüzde 20’den yüzde 97’ye şarj yaklaşık 12 dakika sürerken, -30°C’de de aynı işlem yine yaklaşık 12 dakika içinde tamamlanıyor. Ayrıca standart şarj istasyonları kullanıldığında bile ikinci nesil Blade Batarya, geleneksel elektrikli araç bataryalarına göre yüzde 30 ila yüzde 50 daha hızlı şarj olabiliyor.

Hızın yanı sıra yeni batarya, önceki nesle göre başka önemli iyileştirmeler de sunuyor. Enerji yoğunluğu yüzde 5 oranında artırılmış, daha uzun kullanım ömrü hedeflenmiş ve güvenlik standartları daha da sıkı hale getirilmiş durumda. Bu batarya ile donatılan Denza Z9GT modeli ise tek şarjla 1036 kilometre menzil sunarak teknolojinin potansiyelini gözler önüne seriyor.

Araç Modeli %10–%70 Şarj Süresi %10–%97 Şarj Süresi Yangwang U7 4 dk 54 sn 9 dk 23 sn Denza N9 4 dk 58 sn 9 dk 03 sn Fang Cheng Bao 3 4 dk 59 sn 8 dk 45 sn Seal 07 5 dk 01 sn 8 dk 47 sn Great Tang (Datang) 5 dk 02 sn 9 dk 24 sn Sealion 06 5 dk 02 sn 8 dk 47 sn Song Ultra 5 dk 03 sn 8 dk 47 sn Fang Cheng Bao Ti7 5 dk 09 sn 9 dk 05 sn Denza Z9 GT 5 dk 11 sn 9 dk 08 sn Yangwang U8L 5 dk 11 sn 9 dk 07 sn

Flash şarj istasyonları ile 1.500 kW hız

Bu yeni teknolojiye destek vermek için BYD, yeni nesil Flash hızlı şarj istasyonlarını da devreye alıyor. Her bir şarj tabancası 1.500 kW maksimum güç sağlayabiliyor ve 1000 volt yüksek voltaj sistemi ile çalışıyor.

T şeklinde tasarlanan bu istasyonlar, şarj tabancasına erişimi daha kolay hale getiriyor. Aynı zamanda daha kompakt bir tasarıma sahip olan şarj tabancası özel su geçirmez koruma ile donatılmış durumda. Şarj istasyonlarında ayrıca üstten kayar ray sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde araçlar daha uzak mesafelerden bile rahatça şarj edilebiliyor. Tasarım aynı zamanda istasyonların kapladığı fiziksel alanı da azaltıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, yeni batarya ile birlikte Flash şarj istasyonlarından oluşan geniş bir ağ kurmayı planlıyor. Bu hızlı şarj teknolojisini destekleyen araçların arka kısmında da bunu gösteren özel bir rozet yer alacak.

Çinli BYD’nin satışları 2026’nın ilk aylarında adeta çakıldı 9 sa. önce eklendi

BYD CEO’su Wang Chuanfu, basın toplantısında bu kadar yüksek güçte şarjın elektrik şebekesi üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini belirtti. Şirketin çözümü ise enerji depolama sistemleri kullanmak. BYD, mevcut halka açık şarj istasyonlarıyla iş birliği yaparak “istasyon içinde istasyon” modelini uygulamayı planlıyor. Bu sistemde, BYD’nin flash şarj istasyonları mevcut hızlı şarj altyapısını kullanarak kendi enerji depolama bataryalarını dolduracak. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden hızlı bir şekilde şarj ağı kurulabilecek.

Planlara göre BYD, bu yıl toplam 20.000 Flash şarj istasyonu kurmayı hedefliyor. Bunların 18.000’i “istasyon içinde istasyon” modeliyle oluşturulacak. Şirket yılın ilk iki ayında 4.239 şarj istasyonunu tamamladı ve bu istasyonlar yarından itibaren faaliyete geçmeye başlayacak.

Ayrıca BYD, yıl sonuna kadar 2.000 otoyol şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Bu sayede otoyol servis alanlarının yaklaşık üçte biri kapsanacak ve ortalama her 100 kilometrede bir BYD Flash şarj istasyonu bulunması hedefleniyor.

