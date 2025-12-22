BYD, Çin'de ev tipi şarj cihazı paylaşım uygulamasını başlattı

Ev tipi şarj cihazına sahip elektrikli araç kullanıcıları için gündüz saatlerinde evde olunmadığında ya da işteyken bu istasyonlar çoğu zaman atıl durumda kalıyor. Bu sürelerde şarj istasyonunun paylaşılması, ek gelir elde etmeyi mümkün kılarken aynı zamanda mevcut altyapının daha verimli kullanılmasını sağlıyor ve düşük maliyetli bir kazanç modeli sunuyor.
Evinde şarj cihazı bulunmayan elektrikli araç sahipleri açısından ise site içindeki paylaşımlı şarj noktaları, hem eve yakın olmaları hem de kullanım kolaylığı sunmalarıyla öne çıkıyor. Ayrıca bu sistemde işlem ücreti alınmaması ve elektrik fiyatlarının, halka açık hızlı şarj istasyonlarına kıyasla daha düşük olması önemli bir avantaj sağlıyor.
BYD’nin yanı sıra Nio ve Xpeng de araç sahiplerine yönelik benzer şarj istasyonu paylaşım özelliklerini devreye aldı. Paylaşıma açılan şarj istasyonu ve uygun zaman aralıkları belirlendikten sonra, diğer araç sahipleri bu istasyonları uygulama üzerinden bulabiliyor ve şarj ücretini doğrudan uygulama üzerinden ödeyebiliyor.
Örneğin bir Xpeng şarj istasyonu sahibi, günün farklı saatleri için farklı elektrik tarifeleri belirlediğini aktarıyor. Buna göre gece gibi düşük tarifeli saatlerde elektrik fiyatı 0,35 yuan/kWsa olarak ayarlanırken, yoğun saatlerde fiyatlar biraz daha yüksek tutuluyor. Bu sayede hem elektrik maliyetleri karşılanıyor hem de kullanıcılar ticari şarj istasyonlarına kıyasla daha uygun fiyatlarla şarj edebiliyor. Sistem, şarj işlemi tamamlandıktan sonra ödemenin otomatik olarak yapılmasını da destekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: