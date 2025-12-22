BYD, Çin'de ev tipi şarj cihazı paylaşım uygulamasını başlattı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, resmi uygulaması üzerinden ev tipi şarj istasyonu paylaşım hizmetini hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde aynı site veya konut topluluğunda yaşayan BYD araç sahipleri, şarj kaynaklarını birbirleriyle paylaşabiliyor. Şarj cihazının sahibi ile kullanıcı, iletişim bilgilerini paylaştıktan sonra şarj saatleri ve ücretler dahil tüm detayları kendi aralarında belirleyebiliyor.

Ev tipi şarj cihazına sahip elektrikli araç kullanıcıları için gündüz saatlerinde evde olunmadığında ya da işteyken bu istasyonlar çoğu zaman atıl durumda kalıyor. Bu sürelerde şarj istasyonunun paylaşılması, ek gelir elde etmeyi mümkün kılarken aynı zamanda mevcut altyapının daha verimli kullanılmasını sağlıyor ve düşük maliyetli bir kazanç modeli sunuyor.

Evinde şarj cihazı bulunmayan elektrikli araç sahipleri açısından ise site içindeki paylaşımlı şarj noktaları, hem eve yakın olmaları hem de kullanım kolaylığı sunmalarıyla öne çıkıyor. Ayrıca bu sistemde işlem ücreti alınmaması ve elektrik fiyatlarının, halka açık hızlı şarj istasyonlarına kıyasla daha düşük olması önemli bir avantaj sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Uygulama üzerinden kullanım süreci ise oldukça basit. BYD uygulamasında hizmetler sayfasına girilerek ev tipi şarj hizmeti seçiliyor. Ardından konut topluluğu tanımlanıyor, aynı sitedeki komşulara ait şarj cihazları görüntüleniyor ve iletişim bilgileri paylaşılarak gerekli planlama yapılıyor.

BYD’nin yanı sıra Nio ve Xpeng de araç sahiplerine yönelik benzer şarj istasyonu paylaşım özelliklerini devreye aldı. Paylaşıma açılan şarj istasyonu ve uygun zaman aralıkları belirlendikten sonra, diğer araç sahipleri bu istasyonları uygulama üzerinden bulabiliyor ve şarj ücretini doğrudan uygulama üzerinden ödeyebiliyor.

Örneğin bir Xpeng şarj istasyonu sahibi, günün farklı saatleri için farklı elektrik tarifeleri belirlediğini aktarıyor. Buna göre gece gibi düşük tarifeli saatlerde elektrik fiyatı 0,35 yuan/kWsa olarak ayarlanırken, yoğun saatlerde fiyatlar biraz daha yüksek tutuluyor. Bu sayede hem elektrik maliyetleri karşılanıyor hem de kullanıcılar ticari şarj istasyonlarına kıyasla daha uygun fiyatlarla şarj edebiliyor. Sistem, şarj işlemi tamamlandıktan sonra ödemenin otomatik olarak yapılmasını da destekliyor.

