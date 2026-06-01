BYD, Çin’in 4nm otonom sürüş çipini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, düzenlediği Intelligent Strategy Launch etkinliğinde akıllı sürüş teknolojileri alanındaki en önemli duyurularından birisine imza attı. Şirket, Çin’de geliştirilen ilk şirket içi 4 nanometre otonom sürüş çipi olarak tanımladığı yeni Xuanji A3 platformunu tanıttı. BYD’ye göre yeni çip, yüksek işlem gücü sayesinde Seviye 3 (L3) ve Seviye 4 (L4) otonom sürüş kabiliyetlerini destekleyebiliyor.

İşlem gücünde yüzde 100 artış

BYD’nin açıklamasına göre Xuanji A3, şirketin kendi geliştirdiği God’s Eye gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ve Xuanji mimarisi ile entegre şekilde çalışıyor. Bu kombinasyon sayesinde işlem kaynaklarının kullanım verimliliği önceki çözümlere kıyasla iki katına çıkarıldı. Şirket, hesaplama gücünden yararlanma oranında yüzde 100’lük artış elde edildiğini belirtiyor.

Sistem, birlikte çalışan üç farklı çipten oluşuyor. Bu yapı sayesinde toplam hesaplama kapasitesi 2.100 TOPS’un üzerine çıkıyor. Bu işlem gücü, karmaşık trafik senaryolarının gerçek zamanlı analiz edilmesi ve gelişmiş otonom sürüş fonksiyonlarının çalıştırılması açısından kritik önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör BYD ayrıca Xuanji A3 çipinin seri üretim aşamasına geçtiğini ve artık ticari kullanım için hazır olduğunu açıkladı.

BYD’nin duyurusundaki en dikkat çekici noktalardan biri ise üretim yaklaşımı oldu. Günümüzde birçok otomobil üreticisi yarı iletken çözümlerini dış tedarikçilerden sağlarken BYD yeni çipini tamamen kendi bünyesinde geliştirdi.

Kendi kendine düşünen araçlar geliyor: Nvidia Alpamayo 2 Super 12 sa. önce eklendi

BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu’ya göre bu yaklaşım BYD’ye tedarik zinciri üzerinde tam hakimiyet kurarak maliyetleri düşürme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırma avantajı sağlıyor.

Bununla birlikte BYD’nin çip geliştirme faaliyetleri yeni değil. Şirket, bilgisayar çiplerine odaklanan ilk özel departmanını 2002 yılında kurdu. O tarihten bu yana BYD, farklı kullanım alanlarına yönelik 2.000’den fazla çip geliştirdi. Şirketin yarı iletken üretim tarafında da önemli bir altyapısı bulunuyor. BYD, bugün beş ayrı yarı iletken üretim tesisine sahip. Ayrıca yarı iletken teknolojilerine bugüne kadar 100 milyar yuanın (yaklaşık 14,7 milyar dolar) üzerinde yatırım yaptı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD, Çin’in 4nm otonom sürüş çipini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: