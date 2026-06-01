Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, Çin’in 4nm otonom sürüş çipini tanıttı

    BYD, Çin’in ilk şirket içi geliştirilen 4 nm otonom sürüş çipi Xuanji A3’ü tanıttı. L3 ve L4 otonom sürüş desteği sunan çipin yüksek işlem gücü kapasitesiyle seri üretime girdiği açıklandı.

    BYD, Çin’in 4nm otonom sürüş çipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, düzenlediği Intelligent Strategy Launch etkinliğinde akıllı sürüş teknolojileri alanındaki en önemli duyurularından birisine imza attı. Şirket, Çin’de geliştirilen ilk şirket içi 4 nanometre otonom sürüş çipi olarak tanımladığı yeni Xuanji A3 platformunu tanıttı. BYD’ye göre yeni çip, yüksek işlem gücü sayesinde Seviye 3 (L3) ve Seviye 4 (L4) otonom sürüş kabiliyetlerini destekleyebiliyor.

    İşlem gücünde yüzde 100 artış

    BYD’nin açıklamasına göre Xuanji A3, şirketin kendi geliştirdiği God’s Eye gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ve Xuanji mimarisi ile entegre şekilde çalışıyor. Bu kombinasyon sayesinde işlem kaynaklarının kullanım verimliliği önceki çözümlere kıyasla iki katına çıkarıldı. Şirket, hesaplama gücünden yararlanma oranında yüzde 100’lük artış elde edildiğini belirtiyor.

    Sistem, birlikte çalışan üç farklı çipten oluşuyor. Bu yapı sayesinde toplam hesaplama kapasitesi 2.100 TOPS’un üzerine çıkıyor. Bu işlem gücü, karmaşık trafik senaryolarının gerçek zamanlı analiz edilmesi ve gelişmiş otonom sürüş fonksiyonlarının çalıştırılması açısından kritik önem taşıyor.

    BYD, Çin’in 4nm otonom sürüş çipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    BYD ayrıca Xuanji A3 çipinin seri üretim aşamasına geçtiğini ve artık ticari kullanım için hazır olduğunu açıkladı.

    BYD’nin duyurusundaki en dikkat çekici noktalardan biri ise üretim yaklaşımı oldu. Günümüzde birçok otomobil üreticisi yarı iletken çözümlerini dış tedarikçilerden sağlarken BYD yeni çipini tamamen kendi bünyesinde geliştirdi.

    BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu’ya göre bu yaklaşım BYD’ye tedarik zinciri üzerinde tam hakimiyet kurarak maliyetleri düşürme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırma avantajı sağlıyor.

    Bununla birlikte BYD’nin çip geliştirme faaliyetleri yeni değil. Şirket, bilgisayar çiplerine odaklanan ilk özel departmanını 2002 yılında kurdu. O tarihten bu yana BYD, farklı kullanım alanlarına yönelik 2.000’den fazla çip geliştirdi. Şirketin yarı iletken üretim tarafında da önemli bir altyapısı bulunuyor. BYD, bugün beş ayrı yarı iletken üretim tesisine sahip. Ayrıca yarı iletken teknolojilerine bugüne kadar 100 milyar yuanın (yaklaşık 14,7 milyar dolar) üzerinde yatırım yaptı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trt eski yabancı diziler arşivi en iyi silecek markası telefon faturası ödenmezse ne olur toyota auris 1.6 otomatik vites yorumları ecotec motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum