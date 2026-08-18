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    BYD'nin 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor

    BYD, yeni amiral gemisi sedanı Da Han’ı ön satışa sunuyor. 1.000 km’yi aşan elektrikli menzili ve 9 dakikalık şarj süresiyle Alman devlerine doğrudan gözdağı veriyor.

    BYD Da Han ön satışa çıkıyor: 1.008 km menzil ve 9 dk'da şarj! Tam Boyutta Gör
    BYD, lüks sedan segmentindeki yeni amiral gemisini sahneye çıkarıyor. Çin’de düzenlenen 29. Chengdu Otomobil Fuarı kapsamında ön satışına başlanacak olan BYD Da Han (küresel adıyla Great Han), heybetli boyutları ve akıl almaz teknik verileriyle Alman premium üreticilerin uykularını kaçırmaya aday.

    Yaklaşık 44.500 dolar başlangıç fiyatıyla sunulması beklenen model, sunduğu donanımlarla fiyat/performans algısını baştan tanımlıyor.

    BYD Da Han ön satışa çıkıyor: 1.008 km menzil ve 9 dk'da şarj! Tam Boyutta Gör
    Tam 5.256 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe, 1.510 mm yüksekliğe ve 3.130 mm aks mesafesine sahip olan BYD Da Han, boyutlarıyla tam bir dev. Bu devasa gövdenin şehir içi manevra kabiliyetini artırmak için araca arka aks yönlendirme (yengeç yürüyüşü/arka tekerlekten yönlendirme) sistemi entegre edilmiş.

    1.008 km menzil ve 9 dakikada şarj

    BYD Da Han ön satışa çıkıyor: 1.008 km menzil ve 9 dk'da şarj! Tam Boyutta Gör
    BYD Da Han, hem tamamen elektrikli hem de hibrit (DM) seçenekleriyle pazarın her kesimine hitap ediyor. Tam elektrikli versiyon, 370 kW (496 hp) gücündeki motoru ve 102,3 kWsa kapasiteli devasa bataryasıyla CLTC'ye göre 1.008 km menzil sunuyor.

    Dört tekerlekten çekişli versiyonda güç 570 kW (764 hp) seviyesine çıkarken, aynı bataryayla sunulan menzil 880 km'ye kadar düşüyor.  Tüm versiyonlarda yer alan ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde araç, uygun istasyonlarda %10’dan %97 şarj seviyesine sadece 9 dakikada ulaşıyor.

    470 km saf elektrikle giden hibrit (DM)

    BYD Da Han ön satışa çıkıyor: 1.008 km menzil ve 9 dk'da şarj! Tam Boyutta Gör
    Hibrit versiyonda ise 1.5 litrelik turbo benzinli jeneratör motora (154 hp) 54,5 kWsa’lik LFP batarya eşlik ediyor. Giriş versiyonundaki 268 beygirlik elektrik motoru, araca sadece elektrik gücüyle 470 km yol alma imkânı tanıyor. 536 beygirlik çift motorlu dört çeker seçeneği ise performans arayan hibrit kullanıcılarını hedefliyor.

    Tavanında yer alan LiDAR sensörü ve çamurluk kameralarıyla desteklenen DiPilot 5.0 üst düzey otonom sürüş sistemine sahip olan BYD Da Han; Çin iç pazarındaki satış ivmesini yeniden yukarı taşımak ve küresel arenadaki amiral gemisi konumunu güçlendirmek için markanın en prestijli kozu olacak.

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