BYD'nin 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor

Yaklaşık 44.500 dolar başlangıç fiyatıyla sunulması beklenen model, sunduğu donanımlarla fiyat/performans algısını baştan tanımlıyor.
1.008 km menzil ve 9 dakikada şarj
Dört tekerlekten çekişli versiyonda güç 570 kW (764 hp) seviyesine çıkarken, aynı bataryayla sunulan menzil 880 km'ye kadar düşüyor. Tüm versiyonlarda yer alan ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde araç, uygun istasyonlarda %10’dan %97 şarj seviyesine sadece 9 dakikada ulaşıyor.
470 km saf elektrikle giden hibrit (DM)
Tavanında yer alan LiDAR sensörü ve çamurluk kameralarıyla desteklenen DiPilot 5.0 üst düzey otonom sürüş sistemine sahip olan BYD Da Han; Çin iç pazarındaki satış ivmesini yeniden yukarı taşımak ve küresel arenadaki amiral gemisi konumunu güçlendirmek için markanın en prestijli kozu olacak.