BYD'de bir ilk: Yurt dışı gelirleri iç pazarı geçti

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Tam Boyutta Gör BYD, 2026 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam geliri yıllık bazda %7,13 azalarak 51,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Ancak sonuçlarda daha dikkat çekici bir nokta var. Kâr ve gelir üzerindeki baskıya rağmen, şirketin küresel pazarlardaki atağı finansal tablolarda tarihi bir kırılma yarattı.

Tarihte bir ilk: Yurt dışı gelirleri Çin iç pazarı aştı

BYD’nin kuruluşundan bu yana ilk kez yarıyıl finansal raporlarında yurt dışı gelirleri, Çin iç pazarındaki gelirleri geride bıraktı.

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Yurt dışı gelirleri yıllık %33,92 artışla 26,9 milyar dolar seviyesine ulaştı ve toplam gelirin %52,57’sini oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %36,46 seviyesindeydi. Buna karşın iç pazar gelirleri ise yıllık %30,68 azalarak 24,3 dolar oldu ve toplam gelirdeki payı %47,43'e geriledi.

Kârlılık tarafında da küresel pazarlar öne çıktı. İlk yarıda yurt dışı operasyonlarının brüt kâr marjı 1,9 puan artarak %21,71’e yükselirken, iç pazarın brüt kâr marjı 1,3 puan düşüşle %15,67’ye geriledi.

Küresel satışlar ve premium markaların yükselişi

Tam Boyutta Gör Şirket, yılın ilk yarısında küresel çapta 120'den fazla ülke ve bölgede yaklaşık 790.000 araç satarak yurt dışı satışlarını %68 artırdı. İngiltere, Brezilya ve Tayland gibi pazarlarda yeni enerjili araç segmentinde lider markalar arasında yer aldı.

Ayrıca, BYD'nin üst segment markaları Fangchengbao, Denza ve Yangwang toplamda 228.000 adet satış yaparak %61 büyüme kaydetti ve toplam satışlardaki payını %12,6’ya çıkardı. Premium modellerin artan payı, şirketin genel brüt kâr marjını yıllık 0,84 puan artışla %18,85’e taşırken, ikinci çeyrekte bu oran %18,9’a yükseldi.

İkinci nesil Blade Batarya ve üretim kapasitesi

BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, satışlardaki geçici düşüşü ikinci nesil Blade Batarya'nın üretim kapasitesi artırım sürecindeki kısıtlamalara bağladı. Tayland, Brezilya ve Özbekistan'daki fabrikaların devreye girmesi ve batarya üretiminin hızlanmasıyla teslimat kapasitesinin artması bekleniyor.

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BYD'de bir ilk: Yurt dışı gelirleri iç pazarı geçti

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