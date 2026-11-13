BYD’de ön ve arka jantlar yanlış takıldı: Şirket özür diledi

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Oynat BYD, elektrikli SUV modeli Da Tang’da ön ve arka jantların yanlış takıldığını doğrulayarak özür diledi. Tedarikçi hatasından kaynaklanan bu karmaşada, farklı genişlikteki jantlar yer değiştirdi. Şirket, bu durumun bir güvenlik riski oluşturmadığını belirtse de etkilenen tüm araçlarda ücretsiz kontrol ve jant değişimi yapılacağını açıkladı. Kullanıcılara ikame araç desteği sunulurken, araçların genel garantileri de yeniden başlatılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BYD’nin büyük elektrikli SUV modeli Da Tang’da ortaya çıkan montaj hatası, araç sahiplerinin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bazı otomobillerde, farklı genişlikte olması gereken ön ve arka jantların yanlış konumlara takıldığı anlaşıldı.

Hata nedeniyle kullanıcılardan özür dileyen BYD, sorunun jant alt montaj tedarikçisi Hubei Boyu Industrial’daki veri giriş ve kodlama hatasından kaynaklandığını bildirdi. Kaç aracın etkilendiği ve hangi üretim dönemlerinin kapsamda olduğu ise açıklanmadı.

Arka jantlar öne, ön jantlar arkaya takılmış

Sorunun bildirildiği 2026 model, 950 km menzilli arkadan itişli Da Tang versiyonunda ön ve arka lastikler farklı genişlikte. Fabrika verilerine göre önde 20×8J jant ve 255/50 R20 lastik, arkada ise 20×9J jant ve 275/45 R20 lastik kullanılması gerekiyor.

Hatalı araçlarda lastik ölçüleri korunmuş ancak jantlar yer değiştirmiş. Böylece öndeki 255 mm genişliğindeki lastikler 9J jantlara, arkadaki 275 mm lastikler ise daha dar olan 8J jantlara takılmış. İki jant arasında 25,4 mm genişlik farkı bulunuyor.

BYD: Sürüş güvenliği açısından risk yok

Tam Boyutta Gör BYD, sorun tespit edildikten sonra özel testler yaptığını ve hatalı montajın yol tutuşunu etkilemediğini, sürüş güvenliği açısından risk oluşturmadığını savunuyor. Bununla birlikte şirket, etkilenen araçlarda ücretsiz kontrol ve gerekli jant değişimlerini yapacak.

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Onarım süresince kullanıcılara ikame araç sağlanacak veya ulaşım giderleri için destek verilecek. Ayrıca etkilenen araçların genel garanti süresi, 11 Kasım 2026 başlangıç kabul edilerek yeniden başlatılacak.

Şirket, tedarikçinin kodlama hatasının düzeltildiğini ve üretim hattında benzer karışıklıkları önleyecek görsel kontrol önlemlerinin devreye alındığını belirtti.

Haziran 2026’da Çin’de satışa çıkan Da Tang, BYD’nin yüksek satış hacmine ulaşan modellerinden biri. Şirketin açıkladığı verilere göre ekimde yaklaşık 14 bin adet satılan SUV, üst üste dört ay boyunca 10 bin satış sınırını aştı.

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BYD’de ön ve arka jantlar yanlış takıldı: Şirket özür diledi

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