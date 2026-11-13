Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD Denza N8 tanıtıldı: 1.193 beygir güç, 1.003 km menzil ve 9 dakikada şarj!

    BYD'nin premium markası Denza, yeni elektrikli SUV modeli N8'i Çin'de satışa sundu. 1.193 beygir güce, 1.003 kilometre sahip araç, yalnızca 9 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

    BYD'den 1.000 km menzilli dev elektrikli SUV: Denza N8 Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi BYD, lüks SUV ailesinin yeni üyesi Denza N8 EV modelini Çin'de resmen satışa sundu. Tamamen elektrikli versiyonuyla CLTC standartlarına göre 1.003 kilometreye kadar menzil vadeden model, 1.193 beygir gücüne ulaşan üç motorlu seçeneği, hızlı şarj teknolojisi ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

    BYD'nin premium markası Denza tarafından tanıtılan N8 EV, beş kişilik geniş bir SUV olarak konumlandırılıyor. Model, dört tamamen elektrikli ve iki şarj edilebilir hibrit olmak üzere toplam altı farklı versiyonla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli Denza N8'in başlangıç fiyatı 269.900 yuan (40.500 dolar) olarak açıklanırken, en üst donanımlı Flagship versiyonunun fiyatı 329.900 yuana (49.500 dolar) kadar çıkıyor. hibrit versiyonları ise 300.900 yuan ve 329.900 yuan seviyelerinden başlıyor.

    BYD Denza N8 neler sunuyor?

    BYD'den 1.000 km menzilli dev elektrikli SUV: Denza N8 Tam Boyutta Gör
    Denza N8 EV, 5.150 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.820 mm yüksekliğe sahip. 3.075 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen SUV, boyutları bakımından Kia EV9 ve Hyundai IONIQ 9 gibi büyük elektrikli SUV modellerinden biraz daha uzun.

    Aracın iç mekanında ise dijital ekranlar ve konfor odaklı donanımlar ön plana çıkıyor. Ön konsol boyunca uzanan 30 inçlik panoramik bilgi-eğlence ekranı, kabinin en dikkat çekici unsurlarından biri. Buna ek olarak ön camın alt bölümüne yerleştirilen 43 inçlik panoramik head-up display, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgileri geniş bir alanda görüntülemesini sağlıyor. Konfor donanımları arasında, sıfır yerçekimi ön ve arka koltuklar, tavana entegre açılır eğlence ekranı, ambiyans aydınlatması ve kablosuz telefon şarj üniteleri bulunuyor. 

    BYD'den 1.000 km menzilli dev elektrikli SUV: Denza N8 Tam Boyutta Gör
    BYD Denza N8 EV, arkadan itişli (RWD) ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere farklı güç aktarma seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda tek elektrik motoru kullanılıyor. Bu motor, tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak 320 kW (429 beygir) veya 370 kW (496 beygir) güç üretebiliyor.

    Modelin en güçlü versiyonu ise BYD'nin yeni e3 Evo teknolojisini kullanan üç motorlu sistemle donatılıyor. Bu konfigürasyonda ön aksta 270 kW (362 beygir), arka aksta ise ayrı ayrı 310 kW (416 beygir) güç üreten iki elektrik motoru yer alıyor. Böylece sistemin toplam gücü 890 kW (1.193 beygire) ulaşıyor.

    Denza N8 EV'nin en önemli özelliklerinden biri, sunduğu yüksek menzil değeri. BYD, modelin 1.003 kilometreye kadar CLTC menziline ulaşabildiğini ve bu değerle dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli SUV'si olduğunu belirtiyor.

    Araçta BYD'nin ikinci nesil Blade batarya teknolojisine sahip iki farklı batarya paketi kullanılıyor. 105,792 kWh kapasiteli batarya ile 885 kilometreye kadar menzil sunulurken, 130,15 kWh kapasiteli büyük batarya paketi menzili 1.003 kilometreye çıkarıyor. Bu değerlerin Çin'in CLTC ölçüm standardına göre açıklandığını ve gerçek kullanımda daha düşük menzil elde edilebileceğini belirtmek gerekiyor.

    BYD'nin ikinci nesil Blade bataryaları ve Flash Charging hızlı şarj teknolojisi de modelin öne çıkan özellikleri arasında. Açıklanan verilere göre Denza N8 EV, yüzde 10'dan yüzde 70 doluluk seviyesine yalnızca 5 dakikada ulaşabiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj işlemi ise 9 dakika sürüyor.

    Lüks donanımlarını teknolojik sistemlerle tamamlayan Denza N8 EV, BYD'nin DiSus-A akıllı hava süspansiyon sistemini kullanıyor. Bu sistemin yanı sıra araçta God’s Eye 5.0 isimli gelişmiş sürüş destek teknolojisi de bulunuyor.

    BYD, Çin pazarında daha önce satışa sunduğu uzun gövdeli Denza N8L modelini de ürün gamında tutuyor. Bu yılın başlarında piyasaya çıkan N8L'nin başlangıç fiyatı 299.800 yuan (45.000 dolar) seviyesinde bulunuyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/11/12/byds-new-luxury-suv-brings-big-screens-big-range-starts-at-40000/ https://carnewschina.com/2026/11/12/byds-denza-n8-ev-launches-in-china-up-to-1003-km-cltc-range-starting-from-40300-usd/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 20 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    müstakil ev önüne park kanunu araba yedek anahtar yaptırma fiyatları qnb hayat sigortası iptali en çok tutulan station wagon arabalar r600a gaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 SE
    Reeder S23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming F16
    Asus TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum