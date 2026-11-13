BYD Denza N8 tanıtıldı: 1.193 beygir güç, 1.003 km menzil ve 9 dakikada şarj!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BYD'nin lüks markası Denza, yeni elektrikli SUV modeli N8'i satışa sundu. Araç, 1.193 beygir güç sunan motor seçeneği ve 1.003 kilometrelik menziliyle öne çıkıyor. İkinci nesil Blade batarya teknolojisi sayesinde araç yüzde 10'dan yüzde 97 doluluğa sadece 9 dakikada ulaşıyor. İç mekanda ise 30 inçlik dev panoramik ekran ve sıfır yerçekimli koltuklar dikkat çekiyor. Akıllı hava süspansiyonuyla donatılan model, 40 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, lüks SUV ailesinin yeni üyesi Denza N8 EV modelini Çin'de resmen satışa sundu. Tamamen elektrikli versiyonuyla CLTC standartlarına göre 1.003 kilometreye kadar menzil vadeden model, 1.193 beygir gücüne ulaşan üç motorlu seçeneği, hızlı şarj teknolojisi ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

BYD'nin premium markası Denza tarafından tanıtılan N8 EV, beş kişilik geniş bir SUV olarak konumlandırılıyor. Model, dört tamamen elektrikli ve iki şarj edilebilir hibrit olmak üzere toplam altı farklı versiyonla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli Denza N8'in başlangıç fiyatı 269.900 yuan (40.500 dolar) olarak açıklanırken, en üst donanımlı Flagship versiyonunun fiyatı 329.900 yuana (49.500 dolar) kadar çıkıyor. hibrit versiyonları ise 300.900 yuan ve 329.900 yuan seviyelerinden başlıyor.

BYD Denza N8 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Denza N8 EV, 5.150 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.820 mm yüksekliğe sahip. 3.075 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen SUV, boyutları bakımından Kia EV9 ve Hyundai IONIQ 9 gibi büyük elektrikli SUV modellerinden biraz daha uzun.

Aracın iç mekanında ise dijital ekranlar ve konfor odaklı donanımlar ön plana çıkıyor. Ön konsol boyunca uzanan 30 inçlik panoramik bilgi-eğlence ekranı, kabinin en dikkat çekici unsurlarından biri. Buna ek olarak ön camın alt bölümüne yerleştirilen 43 inçlik panoramik head-up display, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgileri geniş bir alanda görüntülemesini sağlıyor. Konfor donanımları arasında, sıfır yerçekimi ön ve arka koltuklar, tavana entegre açılır eğlence ekranı, ambiyans aydınlatması ve kablosuz telefon şarj üniteleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör BYD Denza N8 EV, arkadan itişli (RWD) ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere farklı güç aktarma seçenekleriyle sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda tek elektrik motoru kullanılıyor. Bu motor, tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak 320 kW (429 beygir) veya 370 kW (496 beygir) güç üretebiliyor.

Modelin en güçlü versiyonu ise BYD'nin yeni e3 Evo teknolojisini kullanan üç motorlu sistemle donatılıyor. Bu konfigürasyonda ön aksta 270 kW (362 beygir), arka aksta ise ayrı ayrı 310 kW (416 beygir) güç üreten iki elektrik motoru yer alıyor. Böylece sistemin toplam gücü 890 kW (1.193 beygire) ulaşıyor.

Denza N8 EV'nin en önemli özelliklerinden biri, sunduğu yüksek menzil değeri. BYD, modelin 1.003 kilometreye kadar CLTC menziline ulaşabildiğini ve bu değerle dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli SUV'si olduğunu belirtiyor.

Araçta BYD'nin ikinci nesil Blade batarya teknolojisine sahip iki farklı batarya paketi kullanılıyor. 105,792 kWh kapasiteli batarya ile 885 kilometreye kadar menzil sunulurken, 130,15 kWh kapasiteli büyük batarya paketi menzili 1.003 kilometreye çıkarıyor. Bu değerlerin Çin'in CLTC ölçüm standardına göre açıklandığını ve gerçek kullanımda daha düşük menzil elde edilebileceğini belirtmek gerekiyor.

Chery’den 550 km menzilli elektrikli SUV: Jetour TX 13 sa. önce eklendi

BYD'nin ikinci nesil Blade bataryaları ve Flash Charging hızlı şarj teknolojisi de modelin öne çıkan özellikleri arasında. Açıklanan verilere göre Denza N8 EV, yüzde 10'dan yüzde 70 doluluk seviyesine yalnızca 5 dakikada ulaşabiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj işlemi ise 9 dakika sürüyor.

Lüks donanımlarını teknolojik sistemlerle tamamlayan Denza N8 EV, BYD'nin DiSus-A akıllı hava süspansiyon sistemini kullanıyor. Bu sistemin yanı sıra araçta God’s Eye 5.0 isimli gelişmiş sürüş destek teknolojisi de bulunuyor.

BYD, Çin pazarında daha önce satışa sunduğu uzun gövdeli Denza N8L modelini de ürün gamında tutuyor. Bu yılın başlarında piyasaya çıkan N8L'nin başlangıç fiyatı 299.800 yuan (45.000 dolar) seviyesinde bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD'den 1.000 km menzilli dev elektrikli SUV: Denza N8

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: