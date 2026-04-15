BYD'den 10 dakikada şarj olan elektrikli taksi: Linghui e7

BYD’nin ride hailing (araç çağırma) iştiraki Linghui, tamamen elektrikli Linghui e7’yi satışa sundu. Model, fiyatları 13.900 ile 16.800 dolar arasında değişen beş farklı versiyonla satışa sunuluyor.
%10'dan %97'ye sadece 9 dakika
Ayrıca -30°C gibi düşük sıcaklıklarda şarj süresi yalnızca birkaç dakika artış gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla BYD, ülke genelinde 4.239 hızlı şarj istasyonu kurmuş durumda ve bu sayının 2026 sonuna kadar 20.000’e çıkarılması planlanıyor.
Linghui e7; 4780 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1530 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. İç mekanda ferah ve sade bir yaşam alanı sunan modelde dört bölgeli ses tanıma, kesintisiz konuşma ve doğal diyalog kurabilen bir sesli asistan bulunuyor.