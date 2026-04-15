BYD’nin ride hailing (araç çağırma) iştiraki Linghui, tamamen elektrikli Linghui e7’yi satışa sundu. Model, fiyatları 13.900 ile 16.800 dolar arasında değişen beş farklı versiyonla satışa sunuluyor.

%10'dan %97'ye sadece 9 dakika

Tam Boyutta Gör Linghui e7’nin en dikkat çekici özelliği, BYD’nin ikinci nesil Blade Battery teknolojisi ile birlikte sunulan ultra hızlı şarj sistemi oluyor. Bu sistem sayesinde araç, %10’dan %70’e sadece 5 dakikada, %10’dan %97’ye ise yaklaşık 9 dakikada şarj olabiliyor.

Ayrıca -30°C gibi düşük sıcaklıklarda şarj süresi yalnızca birkaç dakika artış gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla BYD, ülke genelinde 4.239 hızlı şarj istasyonu kurmuş durumda ve bu sayının 2026 sonuna kadar 20.000’e çıkarılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında Linghui e7, “Innate Smile” olarak adlandırılan bir tasarım dili kullanıyor. Ön bölümde yukarı doğru kıvrılan çizgiler ve C formundaki detaylar araca gülümsüyormuş gibi bir görünüm kazandırıyor. LED farlarla donatılan model; gri, beyaz ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Linghui e7; 4780 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1530 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. İç mekanda ferah ve sade bir yaşam alanı sunan modelde dört bölgeli ses tanıma, kesintisiz konuşma ve doğal diyalog kurabilen bir sesli asistan bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Satışa özel kampanyalar kapsamında kullanıcılar farklı avantaj paketlerinden yararlanabiliyor. Bireysel kullanıcılar için 12 ay ücretsiz hızlı şarj hizmeti ve ömür boyu batarya-motor-elektronik kontrol sistemi garantisi gibi avantajlar sunulurken, ticari kullanıcılar için daha uzun garanti süreleri ve ek servis avantajları sağlanıyor.

BYD'den 10 dakikada şarj olan elektrikli taksi: Linghui e7

