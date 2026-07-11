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    BYD'den dev anlaşma: Dünyanın en büyük depolama projesine 11,3 GWh batarya sağlayacak

    Çinli dev BYD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşa edilen güneş + enerji depolama projesi kapsamında 11,275 GWh kapasiteli batarya tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı. 

    BYD'den 11,3 GWh'lik rekor batarya anlaşması Tam Boyutta Gör
    BYD, elektrikli otomobillerde edindiği batarya üretim tecrübesini şebeke ölçekli enerji depolama projelerine taşımaya devam ediyor. Çinli üretici, Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji şirketi Masdar ile Abu Dabi'de inşa edilen Round The Clock (RTC) projesi kapsamında 11,275 GWh kapasiteli enerji depolama sistemi tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı. 

    Günün her saati temiz enerji sunacak

    BYD'nin sağlayacağı sistemler, 5,2 GW kurulu güce sahip dev güneş enerjisi santralinin bir parçası olacak. Toplam 19 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olması planlanan tesis, güneşten elde edilen elektriği depolayarak günün her saati kesintisiz temiz enerji üretmeyi hedefliyor. Bu yönüyle proje, dünyanın en büyük güneş enerjisi ve batarya depolama tesislerinden biri olarak gösteriliyor.

    BYD'nin üstlendiği 11,275 GWh'lik bölüm, enerji depolama sektöründe tek bir tesis için verilen en büyük siparişlerden biri olarak öne çıkıyor. Projenin ilk aşamasında 7,5 GWh'lik enerji depolama sözleşmesini Sungrow kazanmıştı. Böylece toplam 19 GWh'lik depolama kapasitesinin tamamı iki Çinli şirket tarafından sağlanacak. 

    BYD'nin Blade Battery teknolojisi kullanılacak

    Projede BYD'nin yeni nesil Haohan enerji depolama sistemi kullanılacak. Şirket, elektrikli otomobillerde kullanılan Blade Battery teknolojisini temel alan ancak şebeke uygulamalarına özel geliştirilen 2710 Ah kapasiteli büyük batarya hücrelerine yer veriyor. Bu hücreler, önceki nesillere kıyasla yüzde 300'ün üzerinde daha yüksek kapasite sunarken, daha az sayıda hücre bağlantısı gerektirdiği için batarya yönetim sisteminin de önemli ölçüde sadeleşmesini sağlıyor.

    BYD'ye göre yeni tasarım sayesinde mekanik bağlantı sayısı ciddi oranda azalırken, batarya yönetim sistemi karmaşıklığı da yüzde 70 ila 80 arasında düşüyor. Ayrıca standart 6 metre konteyner içerisine 10 MWh enerji depolama kapasitesi sığdırılabiliyor. Bu da aynı kapasite için daha küçük kurulum alanı ve daha düşük işletme maliyeti anlamına geliyor.

    Bu büyük ölçekli proje, BYD'nin sabit enerji depolama alanındaki uzun vadeli stratejisiyle de paralellik gösteriyor. Şirket, farklı batarya kimyaları üzerinde çalışırken, enerji depolama sistemlerinin üretim maliyetini 0,04 dolar/Wh seviyesine indirmeyi hedefliyor. BYD, otomotiv ve enerji depolama faaliyetlerinde aynı hammadde tedarik zincirini kullanarak üretim maliyetlerini düşürüyor ve elektrikli araç bataryalarının seri üretiminden elde ettiği ölçek ekonomisini enerji depolama sistemlerine de yansıtıyor.

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