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    BYD’den 547 km menzilli elektrikli otobüs: C12 DUO tanıtıldı

    BYD, yeni elektrikli otobüsü C12 DUO’yu tanıttı. 57 yolcu kapasiteli model, 495 kWsa'e ulaşan bataryası, yaklaşık 547 kilometrelik menzil iddiası ve 15 yıllık batarya garantisiyle dikkat çekiyor.

    BYD’den 547 km menzilli elektrikli otobüs: C12 DUO tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    BYD, İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen Euro Bus Expo 2026 fuarında yeni elektrikli otobüsü C12 DUO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İlk etapta İngiltere pazarına sunulan model; turizm taşımacılığı, okul servisleri, şehirlerarası bölgesel hatlar ve havalimanı transferleri için geliştirildi. İlk teslimatların 2027 ilkbaharında başlaması bekleniyor.

    BYD C12 DUO teknik özellikleri

    İki akslı, yüksek tabanlı otobüsün açıklanan başlıca özellikleri şöyle:

    • Yolcu kapasitesi: 57 kişiye kadar.
    • Elektrik motorları: Tekerlek göbeklerinde konumlandırılan iki adet 150 kW motor; toplam 300 kW, yaklaşık 408 beygir güç.
    • Batarya seçenekleri: 429 kWsa veya 495 kWsa kapasiteli LFP batarya.
    • Menzil: 547 kilometreye kadar.
    • Batarya garantisi: 15 yıl.
    • DC şarj: Tek CCS2 bağlantısıyla 215 kW’a, iki bağlantıyla toplam 360 kW’a kadar. İlerleyen dönemde 1,2 MW Flash Charging desteği de planlanıyor.

    Şasiye entegre batarya, yüzde 8 daha düşük ağırlık

    BYD’den 547 km menzilli elektrikli otobüs: C12 DUO tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    C12 DUO’nun batarya paketleri doğrudan şasi yapısına entegre ediliyor. BYD’ye göre bu düzen, burulma rijitliğini artırırken önceki nesle kıyasla araç ağırlığını yüzde 8 azaltıyor.

    Kabinde USB bağlantıları, elektrik prizleri ve tekerlekli sandalye alanı bulunuyor. Sürücü tarafında ise ısıtmalı ve havalandırmalı havalı koltuk ile D-Link multimedya ekranı sunuluyor. Güvenlik donanımları arasında otomatik acil frenleme, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarısı, sürücü dikkat takibi ve 360 derece kamera yer alıyor.

    Kaynakça https://www.electrive.com/2026/11/04/byd-unveils-battery-electric-coach-c12-for-the-uk/ https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/byd-world-premiere-c-12-duo/
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