BYD’den 547 km menzilli elektrikli otobüs: C12 DUO tanıtıldı

Yapay Zeka Özeti:
- BYD, turizm ve şehirlerarası taşımacılık için tasarladığı yeni elektrikli otobüsü C12 DUO’yu tanıttı. 57 yolcu kapasiteli araç, 300 kW gücündeki motorları ve 495 kWsa bataryasıyla 547 kilometreye varan menzil vadediyor. Şasiye entegre bataryası sayesinde %8 hafifleyen otobüs, 15 yıl batarya garantisi ve yüksek hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. İlk teslimatların 2027 ilkbaharında başlaması hedefleniyor.
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BYD C12 DUO teknik özellikleri
İki akslı, yüksek tabanlı otobüsün açıklanan başlıca özellikleri şöyle:
- Yolcu kapasitesi: 57 kişiye kadar.
- Elektrik motorları: Tekerlek göbeklerinde konumlandırılan iki adet 150 kW motor; toplam 300 kW, yaklaşık 408 beygir güç.
- Batarya seçenekleri: 429 kWsa veya 495 kWsa kapasiteli LFP batarya.
- Menzil: 547 kilometreye kadar.
- Batarya garantisi: 15 yıl.
- DC şarj: Tek CCS2 bağlantısıyla 215 kW’a, iki bağlantıyla toplam 360 kW’a kadar. İlerleyen dönemde 1,2 MW Flash Charging desteği de planlanıyor.
Şasiye entegre batarya, yüzde 8 daha düşük ağırlık
Kabinde USB bağlantıları, elektrik prizleri ve tekerlekli sandalye alanı bulunuyor. Sürücü tarafında ise ısıtmalı ve havalandırmalı havalı koltuk ile D-Link multimedya ekranı sunuluyor. Güvenlik donanımları arasında otomatik acil frenleme, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarısı, sürücü dikkat takibi ve 360 derece kamera yer alıyor.
Kaynakça https://www.electrive.com/2026/11/04/byd-unveils-battery-electric-coach-c12-for-the-uk/ https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/byd-world-premiere-c-12-duo/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: