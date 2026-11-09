BYD’den 547 km menzilli elektrikli otobüs: C12 DUO tanıtıldı

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Oynat BYD, turizm ve şehirlerarası taşımacılık için tasarladığı yeni elektrikli otobüsü C12 DUO’yu tanıttı. 57 yolcu kapasiteli araç, 300 kW gücündeki motorları ve 495 kWsa bataryasıyla 547 kilometreye varan menzil vadediyor. Şasiye entegre bataryası sayesinde %8 hafifleyen otobüs, 15 yıl batarya garantisi ve yüksek hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. İlk teslimatların 2027 ilkbaharında başlaması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BYD, İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen Euro Bus Expo 2026 fuarında yeni elektrikli otobüsü C12 DUO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İlk etapta İngiltere pazarına sunulan model; turizm taşımacılığı, okul servisleri, şehirlerarası bölgesel hatlar ve havalimanı transferleri için geliştirildi. İlk teslimatların 2027 ilkbaharında başlaması bekleniyor.

BYD C12 DUO teknik özellikleri

İki akslı, yüksek tabanlı otobüsün açıklanan başlıca özellikleri şöyle:

Yolcu kapasitesi: 57 kişiye kadar.

57 kişiye kadar. Elektrik motorları: Tekerlek göbeklerinde konumlandırılan iki adet 150 kW motor; toplam 300 kW, yaklaşık 408 beygir güç.

Tekerlek göbeklerinde konumlandırılan iki adet 150 kW motor; toplam güç. Batarya seçenekleri: 429 kWsa veya 495 kWsa kapasiteli LFP batarya.

429 kWsa veya 495 kWsa kapasiteli LFP batarya. Menzil: 547 kilometreye kadar .

. Batarya garantisi: 15 yıl.

15 yıl. DC şarj: Tek CCS2 bağlantısıyla 215 kW’a, iki bağlantıyla toplam 360 kW’a kadar. İlerleyen dönemde 1,2 MW Flash Charging desteği de planlanıyor.

Şasiye entegre batarya, yüzde 8 daha düşük ağırlık

Tam Boyutta Gör C12 DUO’nun batarya paketleri doğrudan şasi yapısına entegre ediliyor. BYD’ye göre bu düzen, burulma rijitliğini artırırken önceki nesle kıyasla araç ağırlığını yüzde 8 azaltıyor.

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Kabinde USB bağlantıları, elektrik prizleri ve tekerlekli sandalye alanı bulunuyor. Sürücü tarafında ise ısıtmalı ve havalandırmalı havalı koltuk ile D-Link multimedya ekranı sunuluyor. Güvenlik donanımları arasında otomatik acil frenleme, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarısı, sürücü dikkat takibi ve 360 derece kamera yer alıyor.

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BYD’den 547 km menzilli elektrikli otobüs: C12 DUO tanıtıldı

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