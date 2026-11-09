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    BYD’den araçtan inmeden şarj: Kabloyu robot kol takıyor

    BYD, sürücünün kablo takmasına gerek bırakmayan robotik şarj sistemini gösterdi. Şarj kapağını açıp fişi takan robot kolun kullanıldığı gösterimde, 1.000 kW güce ulaşıldığı bildirildi.

    BYD’den araçtan inmeden şarj: Kabloyu robot kol takıyor Tam Boyutta Gör
    BYD, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlediği etkinlikte elektrikli otomobilleri otomatik olarak şarja bağlayan robot kolunu tanıttı. Sistem, aracın şarj girişini buluyor, kapağını açıyor ve fişi takıyor. Şarj tamamlandığında ise bağlantıyı yine kendisi çıkarıyor.

    Robot kol, şarj girişini tespit etmek için görsel tanıma teknolojisinden yararlanıyor. Kuvvet geri bildirimi sayesinde de fişi yerleştirirken uyguladığı kuvveti kontrol ediyor. BYD’ye göre sistem, farklı ülkelerde kullanılan birden fazla şarj bağlantı standardını destekliyor.

    Araç park ediyor, robot şarja bağlıyor

    Etkinlikte otomatik park ve şarj işlevi de gösterildi. Uyumlu araç, tek komutla şarj alanına kendi kendine park ediyor; ardından robot kol devreye girerek bağlantıyı kuruyor. Böylece sürücünün araçtan inip ağır şarj kablosuyla uğraşması gerekmiyor.

    Gösterimde kullanılan istasyon, güneş panellerini, enerji depolama sistemini ve yüksek güçlü şarj ekipmanını bir araya getiriyor. Paneller elektrik üretirken bataryalar güç aktarımının yönetilmesine yardımcı oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gösterimde şarj gücünün 1.000 kW’a ulaştığı bildirildi.

    BYD’nin Flash Charging teknolojisi, uygun araç ve koşullarda bağlantı başına 1.500 kW’a kadar çıkabiliyor. Şirket, ikinci nesil Blade Battery’nin yüzde 10’dan yüzde 70’e beş dakikada, yüzde 97’ye ise dokuz dakikada şarj edilebildiğini belirtiyor.

    Ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil

    BYD, Avrupa’da 2026 sonuna kadar 100, 2027 sonuna kadar ise 3.000 Flash şarj cihazına ulaşmayı hedefliyor. Robot kollu sistemin ne zaman satışa sunulacağı ve hangi istasyonlarda kullanılacağı ise henüz açıklanmadı.

    Benzer bir sistemi Huawei de Ocak 2025’te Maextro S800 ile göstermişti. O gösterimde otomobil şarj alanına kendisi park etmiş, 600 kW’lık şarj cihazına bağlı robot kol da fişi takıp işlem sonunda çıkarmıştı.

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